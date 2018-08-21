«Краснодар» после матча со «Спартаком» ищет психолога

Соискатель должности должен иметь высшее психологическое образование и опыт работы со спортсменами.

В его обязанности будет входить работа, направленная на сохранение психического, соматического и социального благополучия воспитанников клубной академии; определение факторов, препятствующих развитию личности воспитанников и принятие мер по оказанию им различного вида психологической помощи; проведение психологической диагностики различного профиля и предназначения.