«Краснодар» после матча со «Спартаком» ищет психолога
«Краснодар» после поражения от «Спартака» (0:1) в четвертом туре российской
«Краснодар» после поражения от «Спартака» (0:1) в четвертом туре российской
Объявление опубликовано на портале HeadHunter 20 августа. Встреча прошла 18 августа.
Соискатель должности должен иметь высшее психологическое образование и опыт работы со спортсменами.
В его обязанности будет входить работа, направленная на сохранение психического, соматического и социального благополучия воспитанников клубной академии; определение факторов, препятствующих развитию личности воспитанников и принятие мер по оказанию им различного вида психологической помощи; проведение психологической диагностики различного профиля и предназначения.
Ранее «Краснодар» иронично прокомментировал работу Сергея Лапочкина в матче со «Спартаком».