Станет ли Максименко спартаковским Акинфеевым?

Источник: Спорт-Экспресс

Стартовый отрезок сезона прояснил одну важную деталь: у юного вратаря все в порядке с психологией, есть внутренний стержень. Представьте: вам 20 лет, и вы, как и абсолютно все, убеждены, что заменять травмированного Селихова доверят опытному, проверенному Реброву. Но подходит тренер и говорит: «Готовься». Тут не только колени задрожат — в глазах потемнеет и сердце застучит так, что звук будет слышан всем окружающим.

Сломать вратаря психологически очень просто: один провальный матч — скамейка, аренда, продажа. Полевой игрок может ошибаться, но, скорее всего, очередной шанс еще получит. Там цена ошибки не так высока. И чтобы вновь выйти на поле, надо всего-то дождаться плановой ротации, травмы или дисквалификации конкурента. Вратарю намного сложнее: если первый номер играет стабильно, ты будешь вечно сидеть на лавке, как Чепчугов.

У молодого вратаря права на ошибку нет. Сразу забракуют. Давайте пофантазируем и представим, что в матче с «Оренбургом» в первом туре Александр привез бы гол. Велика вероятность, что в следующем матче вышел бы 34-летний Ребров. Далеко не факт, конечно, но чаще всего именно так и происходит. Тем более в «Спартаке», где главный тренер очень уважительно относится к ветеранам. Но Максименко свой шанс не упустил.

— Можно сказать, с каждой игрой я адаптируюсь к этому уровню. Сейчас, к четвертой-пятой игре, я осознал, что это мой уровень, он мне по силам. Конечно, я задумывался, смогу ли. Сейчас все сомнения уходят, — рассказал «Спорт FM» новый первый номер «Спартака», которому сыгранные матчи добавили уверенности, и в Краснодаре мы увидели один из самых классный сейвов в этом сезоне — Максименко парировал мощный удар Мамаева.

Ошибки, безусловно, были. Александр не смог защитить ворота только в одном матче, и он сразу стал провальным. Показалось даже, что вратарь поплыл. Но в Греции после двух забитых мячей поплыли все игроки «Спартака». Голкипер, конечно, виноват. Как и его партнеры, которые позволяли сопернику легко проникать в свою штрафную площадь и вообще бросили играть. К флангу Комбарова претензий точно не меньше, чем к вратарю.

Сомнения, однако, появились: а точно ли Максименко может выдерживать такой накал, находиться под прессом? Одно дело загорать на травке в матче с «Анжи», и другое — отражать постоянную угрозу в условиях, когда защита решила взять отпуск. И вот здесь очень своевременно слово взял Массимо Каррера, заявивший, что Максименко готов быть первым номером. Это были важные слова поддержки и доверия, произнесенные публично.

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В том, что «Спартак» не пропускает, есть заслуга не только голкипера. В этом сезоне образована новая связка центральных защитников: сначала Жиго — Боккетти, теперь — Жиго — Джикия. К тому же Каррера перешел на модель 4−3−3, то есть с тремя игроками в средней линии, которые служат довольно крепким (хотя и не всегда) щитом, особенно при контратаках соперника. «Спартак» укрепил оборону, и вратарю стало немного проще.

По воротам Максименко пока бьют реже (в среднем 2,9 удара в створ за 90 минут), чем били в прошлом сезоне по воротам Реброва (3,9) и Селихова (3,3). И причина, наверное, не только в новой оборонительной конструкции — соперники были не самые сильные. А те, что умеют атаковать, создали немало проблем. В первую очередь ПАОК. И, конечно, «Краснодар», который разорвал оборону «Спартака», а вот пробить вратаря не смог.

Так что главные тесты на прочность еще впереди. И для новой связки защитников, и для Александра. Матч в Санкт-Петербурге с набравшим ход «Зенитом», пожалуй, покажет истинный уровень вратаря и обороны. Интересно его узнать. Как и то, что будет с юным вратарем, когда в строй вернется Селихов. Максименко может быть первым номером команды, что и доказал в августе. А вот кто из этих двоих сильнее, пока сказать сложно.

Так сложилось, что ни одному из молодых талантливых вратарей не избежать сравнения с Акинфеевым. Дело даже не в том, что Игорь вот уже полтора десятка лет является первым номером в стране, — он заиграл на высшем уровне в 17 лет. Понятно, что это феномен: в таком зеленом возрасте вратарей к основе не подпускают. Но тогда, в 2003 году, в ЦСКА сложились обстоятельства, благодаря которым Акинфеев получил шанс заявить о себе.

Стоит ли удивляться, что Игорь был кумиром Максименко в детстве.

— Как и у всех молодых вратарей, — рассказывает голкипер «Спартака». — Импонирует мне очень давно. Еще с тех пор, когда я в детстве играл в Ростове. Тогда кумиром был Акинфеев, но постепенно они меняются, как и сам футбол, который становится более современным, — сказал Максименко, словно желая подколоть именитого коллегу. А может, и не было такого умысла, но в любом случае получилось немного двусмысленно.

Акинфеев дебютировал в очень странном турнире — Кубке премьер-лиги; всю странность этого соревнования подчеркивает то, что оно просуществовало всего один сезон. Но все помнят настоящий дебют Игоря — дело было в Самаре в матче с мощнейшими в то время «Крыльями Советов». Блестяще отыграв и отразив пенальти от самого Каряки, одного из лучших футболистов России тех лет, Акинфеев получил билет в стартовый состав.

Больше 15 лет прошло! Вот так и понимаешь, как летит время… В первых четырех матчах премьер-лиги Акинфеев пропустил четыре мяча. Максименко — ни одного. Но у Игоря соперники были куда серьезнее: «Локомотив», «Зенит», «Крылья Советов» и «Уралан», с которым ЦСКА сыграл вничью. В Питере был вообще разгром, но из четырех мячей Акинфеев пропустил лишь один — вышел на замену.

Можно ли как-то сравнить этих вратарей? Наверное, нет. Да, время летит, но только не для Акинфеева — он по-прежнему очень крут. Мы знаем, какой он на длинной дистанции, насколько стабилен, подвержен игровым спадам, психологическим ямам и прочему.

О Максименко ничего такого неизвестно. Конечно, талантлив, прыгуч, есть школа, нервы в порядке. Но это здесь и сейчас. А класс проявляется на дистанции, в том числе в штормы.