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19:20 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ростов» расторг контракт с Сапетой по соглашению сторон

Полузащитник Александр Сапета покидает «Ростов», сообщает пресс-служба донской команды.

Контракт между «Ростовом» и футболистом расторгнут по соглашению сторон.

«Мы благодарим Александра за время, проведённое в нашей команде, и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении, опубликованном в официальном «твиттере» «Ростова».

Сапета стал игроком «Ростова» в прошлом феврале, подписав контракт сроком на два года с возможностью продления на один год. Ранее 29-летний хавбек выступал за московское «Динамо», екатеринбургский «Урал» и раменский «Сатурн».

В прошлом сезоне Сапета провёл за «Ростов» пять матчей в Российской Премьер-Лиге, в стартовавшем сезоне футболист не выходил на поле.

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