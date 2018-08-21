«Ростов» расторг контракт с Сапетой по соглашению сторон

Контракт между «Ростовом» и футболистом расторгнут по соглашению сторон.

«Мы благодарим Александра за время, проведённое в нашей команде, и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении, опубликованном в официальном «твиттере» «Ростова».

Сапета стал игроком «Ростова» в прошлом феврале, подписав контракт сроком на два года с возможностью продления на один год. Ранее 29-летний хавбек выступал за московское «Динамо», екатеринбургский «Урал» и раменский «Сатурн».