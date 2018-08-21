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20:30 (мск), источник: ТАСС

Судья Турбин будет работать на матче пятого тура РПЛ между «Спартаком» и «Динамо»

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Арбитр Евгений Турбин из Дмитрова назначен на матч пятого тура чемпионата России по футболу между «Спартаком» и «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Встреча состоится 25 августа на стадионе «Открытие-Арена». Ассистентами Турбина будут Арам Петросян (Бронницы), Александр Богданов (Верея), резервным судьей — Алексей Еськов (Москва), инспектором — Михаил Ходырев (Москва).

Также назначены арбитры на остальные матчи тура. Встречу «Арсенал» — «Ростов» рассудит Кирилл Левников (Санкт-Петербург), «Урал» — «Ахмат» — Алексей Матюнин (Москва), «Рубин» — ЦСКА — Виталий Мешков (Дмитров), «Оренбург» — «Краснодар» — Сергей Карасев (Москва), «Уфа» — «Зенит» — Николай Волошин (Смоленск), «Локомотив» — «Анжи» — Василий Казарцев (Санкт-Петербург), «Енисей» — «Крылья Советов» — Михаил Вилков (Нижний Новгород).

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