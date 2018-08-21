Защитник «Уфы» может уйти в «Арсенал». Он будет вторым русским после Аршавина?

Источник: Советский спорт

ЛОНДОН ПЕРЕСТАЛ БЫТЬ РУССКИМ…

Конечно же с футбольной точки зрения. А ведь были времена: Андрей Аршавин в «Арсенале», Павел Погребняк в «Фулхэме» и «Рединге», Юрий Жирков в «Челси»… В 2008-м в сознании наших футболистов что-то перевернулось, часть их них рванули в АПЛ — тогда еще лучшую лигу мира по всем показателям.

Прошли годы, и легионеры вернулись на родину. А мы позабыли, что такое искать отечественных футболистов на сайтах иностранной прессы. Радовал разве что Денис Черышев, но это не считается: он ведь всегда наполовину был испанцем. Не по крови конечно, а по духу, воспитанию и мышлению.

Этим летом в Европу наконец-то уехал Александр Головин. Жаль, что в одиночестве. А как было бы красиво после триумфального домашнего ЧМ продать половину национальной команды в большие европейские клубы со славной историей. Но пока по некогда забытому пути из России в Старый свет проследовал только экс-хавбек ЦСКА.

…НО «АРСЕНАЛ» МОЖЕТ ВСЕ ИЗМЕНИТЬ

Однако не все потеряно и не стоит смотреть на мир сквозь серые очки. Все может измениться в ближайшее время. «Арсеналу» интересен защитник «Уфы». И если кому-то справедливо могло показаться, что этим счастливчиком является Дмитрий Живоглядов, то вы не угадали. «Канониры» интересуются воспитанником башкирского клуба — 18-летним Игорем Дивеевым.

Вы об этом парне, наверное, не слышали. А с чего бы? Игорь выступал за молодежку «Уфы», а сейчас играет за вторую команду уфимцев в ПФЛ (1 матч), но иногда привлекается к тренировкам с основой. Больше того, Дивеев был включен в заявку команды на матчи двух последних туров РПЛ, но на поле не появился. Пока вся серьезная статистика Игоря это последние три сезона в молодежке: 62 матча и шесть голов.

Дивеева приметил главный скаут лондонцев Свен Мислинтат, который с этого года работает в «Арсенале». Ранее специалист находил для дортмундской «Боруссии» наикрутейшие кадры вроде Усмана Дембеле. Скаут обратил внимание на Игоря на турнире COTIF-2018, где защитник играл за сборную России до 20 лет. В общем-то классика: юношеский турнир, скауты топ-клубов и желание подписать игрока раньше остальных.

ДИВЕЕВ РЕАЛЬНО ПЕРЕЙДЕТ В «АРСЕНАЛ»?

Скорее всего, нет. По крайней мере, не в первую команду. «Арсенал» действительно скупает молодежь, это правда, но все эти ребята варятся в клубной молодежке (до 23 лет), руководит которой сейчас Фредерик Юнберг. Игроки молодежного состава постоянно привлекаются к тренировкам с первой командой, но не стоит рассчитывать на какой-то успех и игровую практику. Например, Арсен Венгер не выпускал защитников из академии даже в матчах Кубка лиги. Будет ли к этому прибегать Унаи Эмери, пока не ясно.