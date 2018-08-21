«В “Анжи” приходили аудиторы. Подвижки есть»

Источник: Советский спорт

В основном, мы слышим, как новое руководство республики борется со злоупотреблениями в бюджетной сфере. А помощи в «Анжи» ждут как раз из республиканской казны… Мы решили разобраться в ситуации, опросив заинтересованные стороны.

РОЛАНД ГИГОЛАЕВ: ПОКА ИГРАЕМ В ДОЛГ

Напомним, что президент «Анжи» Осман Кадиев еще после первого тура заявил о наличии у клуба задолженности в 300 миллионов рублей. Тогда встал вопрос о снятии махачкалинцев с турнира. Однако они продолжили играть — и за победой над «Уралом» (когда Кадиев сделал свое заявление) последовали поражения от «Уфы», «Спартака» и «Оренбурга».

Президент РПЛ Сергей Прядкин выразил надежду, что клуб все-таки спасется. И использовал пример «Анжи» в качестве аргумента для создания в лиге специального резервного фонда. Другой вопрос, имеет ли смысл держать в профессиональной лиге клубы, частные по статусу, но в действительности почти на сто процентов зависимые от регионального бюджета?

Тем более, что «Анжи» сохранил прописку в РПЛ отнюдь не по спортивному принципу — вылетев в ФНЛ, но вернувшись в элиту благодаря банкротству «Амкара»…

— Как финансовая ситуация сказывается на настроении футболистов? Осталось желание выходить на поле? — вопрос полузащитнику Роланду Гиголаеву, которого «Анжи», несмотря на долги, арендовал у «Ахмата».

— Стараемся не думать о проблемах. Президент клуба встречался с командой, заверил, что все нормализуется. Скоро на счета «Анжи» начнут поступать какие-то средства. Пока играем в долг, но есть уверенность, что это не навсегда.

— Сколько игрокам уже не платят зарплату?

— Долго. Но у всех по-разному. Я, например, только летом пришел сюда в аренду. Поэтому лично передо мной задолженности как таковой нет. Не успела накопиться.

— А какие пути выхода из кризиса вам обрисовали? Почему вы верите в положительный исход?

— Осман Кадиев сказал, что идет диалог с правительством Дагестана. Вроде были две встречи с главой республики Владимиром Васильевым. В клуб приходили аудиторы из аппарата правительства, проверяли счета. Иначе говоря, подвижки есть.

Игроки руководству доверяют. Мы делаем одно дело, тренируемся, стараемся добиться результата.

— Но яркой игры «Анжи» не показывает.

— Команду собрали недавно, состав поменялся на 80 процентов. Строим игру от обороны, главное — не пропустить… Но иногда вмешиваются обстоятельства. Со «Спартаком» у нас двоих удалили! Тяжело играть.

— Болельщиков на домашних матчах «Анжи» немного. Не верят уже в команду?

— На последней игре с «Оренбургом» тысяч семь было. Не так уж мало для российского футбола.

— В Самаре набирается под 40 тысяч…

— Там стадион больше. И недавно чемпионат мира прошел. Нельзя с Каспийском сравнивать.

— Требования главного тренера «Анжи» Магомеда Адиева вас устраивают?

— Я работал с ним в «Ахмате», где он был помощником. Там тактика иная — от атаки, здесь более закрытый футбол, от соперника. Мне приятно тренироваться и играть под началом Адиева. Скоро матч с «Локомотивом». Настраиваемся дать чемпионам бой.

НАРВИК СИРХАЕВ: НЕ НАПРЯМУЮ ИЗ БЮДЖЕТА, НО РЕСПУБЛИКА ДОЛЖНА ПОМОЧЬ

Легенда «Анжи» конца 90-х, чемпион России в составе «Локомотива» верит, что до снятия клуба с розыгрыша РПЛ-2018/19 дело не дойдет.

— Финансовые проблемы есть во многих российских клубах, — говорит 44-летний Сирхаев. — Но в «Анжи» такого, конечно, никогда не было. С трудом находим средства, чтобы выехать на гостевой матч… Клубу срочно нужны спонсоры. А вот за игроков я спокоен. Ребята будут биться несмотря ни на что. Обратите внимание: никто же из «Анжи» после начала чемпионата не ушел.

— Вадим Евсеев, начинавший сезон помощником Адиева, теперь — главный тренер «СКА-Хабаровска»…

— Мне кажется, финансы тут не при чем. Просто Вадим перерос должность ассистента. Поэтому ответил согласием на приглашение в Хабаровск. Ничего страшного. Я желаю Евсееву успехов. А «Анжи» нужно набирать очки. Это ведь тоже может ускорить процесс выхода из кризиса. Когда команда побеждает, легче найти поддержку.

— На арене в Каспийске — рекордно низкая посещаемость.

— В свое время, еще когда мы играли в Махачкале, народ на «Анжи» ходил очень активно. Но тогда был результат, а сейчас — его нет. Это тоже приводит к падению интереса болельщиков.

— Дагестану сейчас, мягко говоря, не до футбола. В республике проблемы с деньгами. Неужели вы верите, что в бюджете найдутся средства на «Анжи»?

— Если не напрямую из бюджета, но республика все равно должна помочь. В роли антикризисного менеджера, посредника в переговорах с потенциальными инвесторами. «Анжи» нужно взять под опеку, хотя бы на время, пока долги не погасят. И залезать в бюджет для этого необязательно.

— Но зачем это нужно, если, судя по посещаемости, дагестанцам сейчас не до РПЛ? Может, логичнее все-таки сняться с турнира, и начать с низших дивизионов?

— Я ничего не исключаю. Но надеюсь, до такого не дойдет. Клуб РПЛ — это один из механизмов положительных перемен во всех сферах жизни.

ВАДИМ ЕВСЕЕВ: В ХАБАРОВСК МЕНЯ ОТПУСТИЛИ ПО ДОГОВОРЕННОСТИ

— Почему вы решили уйти из «Анжи» в «СКА-Хабаровск»? — вопрос Вадиму Евсееву, который завершал предыдущий сезон главным тренером впоследствии обанкротившегося «Амкара», а теперь будет работать в ФНЛ.

— А что тут удивительного? Хабаровск сделал предложение, которое меня полностью устроило.

— Тяжелая финансовая ситуация в махачкалинском клубе повлияла на ваше решение?

— Нет. У нас была договоренность с главным тренером и руководством, что если мне поступает предложение, то мы спокойно расходимся. Поэтому меня без проблем отпустили.

— Вам хоть что-то заплатили за время работы в «Анжи»?

— Зачем это вам знать? Вам это интересно, а мне нет.

— Уже приступили к работе главным тренером «СКА-Хабаровска»?