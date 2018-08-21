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23:07 (мск), источник: Чемпионат.com

В «Ростове» объяснили появление «ковровых» футболок

PR-директор клуба «Ростов» Денис Штанько рассказал, почему клуб решил выпустить лимитированную коллекцию «ковровых» футболок.

Напомним, после матча четвёртого тура РПЛ между «Ростовом» и «Енисеем» (4:0) красноярский клуб опубликовал фотографию с трибун, на которой болельщики ростовчан держат ковёр, и добавил к ней картинку с волшебным ковром-самолётом из мультфильма «Алладин». Изображение «Енисей» сопроводил следующей подписью: «Вот почему мяч не шёл в ворота “Ростова”…».

Во время загрузки произошла ошибка.

«Понятное дело, пресс-служба “Ростова” не могла оставить без внимания тот факт, сколько мы получили положительных комментариев об этом перформансе болельщиков. Поэтому мы решили пойти дальше и запустили в производство лимитированную коллекцию так называемых ковровых футболок. Они поступят в продажу в нашем интернет-магазине уже сегодня», — сказал Штанько в эфире телеканала «Россия 24».

Ростов 4:0
Первый тайм: 2:0
Енисей
19.08.2018, 21:30 Зрители: 21850 основной раунд: 4-й тур Ростов Арена
Главные тренеры
Валерий Карпин Дмитрий Аленичев
Голы
31′ Бьорн Сигурдарсон (А. Ионов) 9
35′ Бьорн Сигурдарсон (А. Гулиев) 9
58′ Алексей Ионов (Д. Скопинцев) 11
83′ Аяз Гулиев (А. Зуев) 8
Составы
Илья Абаев 31
Сергей Паршивлюк 4
Дмитрий Скопинцев 77
57′ Мацей Вилюш 3
Сверрир Ингасон 15
Аяз Гулиев 8
60′ Антон Салетрос 17
Александр Гацкан (к) 84
83′ Рагнар Сигурдссон 6
Артем Щадин 92
77′ Бьорн Сигурдарсон 9
Элдор Шомуродов 14
66′ Алексей Ионов 11
Александр Зуев 10
55 Давид Юрченко (к)
2 Валерий Кичин
26 Раде Дугалич 57′
63 Али Гаджибеков
5 Павел Комолов
8 Фегор Огуде
9 Дарко Бодул
77 Михаил Костюков
3 Дмитрий Ятченко 66′
13 Алексей Грицаенко
70 Энис Гавазай 54′
11 Артур Саркисов
15 Азим Фатуллаев 45′
7 Александр Зотов
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 5
7 Удары (всего) 11
5 Удары в створ 4
0 Штанги, перекладины 2
0 Угловые 5
14 Фолы 6
0 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Виталий Мешков (Дмитров, Россия)
Боковой судья Алексей Ширяев (Ставрополь, Россия)
Боковой судья Валентин Мурашов (Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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