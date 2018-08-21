Фернанду становится обузой для «Спартака». И это проблема

Источник: Спорт-Экспресс

«СЕРДЦЕ КОМАНДЫ»

В триумфальном сезоне-2016/17 Фернанду стал одним из самых важных игроков «Спартака». Его трансфер из «Сампдории» справедливо называли событием, изменившим команду, позволившим резко прибавить в качестве позиционного футбола и добраться до золотых медалей. Умный, рассудительный, хладнокровный, с высочайшей точностью передач, грамотно выбирает позицию и совершает перехваты — с ним в центральной зоне сразу же стало больше интеллекта.

Бывший вратарь красно-белых Войцех Ковалевски, например, когда пришел в гости к «СЭ» в мае 2017-го, назвал Фернанду «сердцем «Спартака».

Но в следующем чемпионате все изменилось. Игра бразильца перестала очаровывать, в глаза все чаще начали бросаться его недоработки при обороне, грузность и низкий уровень интенсивной беговой работы. Он тяжело вкатывался в сезон, кое-как набрал форму к поздней осени, однако его ограниченность все равно давала о себе знать — например, в тех же еврокубках.

Критики становилось все больше, но перед началом третьего года Фернанду в России у болельщиков возникла робкая надежда на его преображение. Бразилец заметно сбросил вес (по крайней мере, визуально), по интернету разлетелись фотографии его постройневшей фигуры. «Сейчас как забегает, как начнет выжигать все и всех в опорной зоне», — мечтали многие. Увы, стартовый отрезок полузащитник провел настолько скверно, что уже раздаются призывы накормить его обратно.

ОБОРОНИТЕЛЬНЫЕ НЕДОСТАТКИ БЫЛИ ВСЕГДА

Легче всего обвинить игрока в лени, нежелании выкладываться и прочих проявлениях звездной болезни, только это слишком просто. Можно попытаться списать текущую форму бразильца и на фактор вкатки в сезон — и это может оказаться правдой, поскольку, как мы заметили выше, в прошлом году ближе к зиме Фернанду все же заметно посвежел.

Но кажется, что главные причины отсутствия прогресса (или даже регресса) глубже, их корни растут не столько из текущего состояния, сколько из изначальных способностей и умений. Фернанду — классический глубинный плеймейкер, он выполняет на поле конструкторские функции, глубоко опускается для приема мяча, регулирует темп и направление атак. Помимо искусства паса, у него есть и еще одна явно выраженная сильная сторона — умение прогнозировать эпизоды и занимать на поле правильную позицию для подборов и перехватов мяча после отскоков или чужих выносов, что позволяет команде после потери владения проводить атаки вторым темпом.

При этом в единоборствах Фернанду никогда не был силен, даже в чемпионском сезоне. Посмотрите, например, на цифры, предоставленные компанией WyScout, из таблицы ниже. Пусть сравнение на данный момент не совсем корректно (все-таки пять текущих матчей- слишком маленькая выборка), но в золотомсезоне процент победных дуэлей у Фернанду даже ниже.

Объем общей работы у него тоже очень средний, интенсивность — невысокая. А главный недостаток — постоянные потери концентрации в ситуациях, когда соперники находятся не перед ним, а сбоку или сзади. Бразилец слишком сосредоточен на мяче и попросту теряет оппонентов — из-за этого «Спартак», например, пропускал голы в Салониках после передач в штрафную с флангов. И еще будет пропускать, поскольку игровые привычки опытного футболиста не так легко искоренить.

АТАКУЮЩИЕ КОЗЫРИ — НЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ

Во многом из-за уязвимости опорной зоны тренерский штаб красно-белых в новом сезоне изменил схему с 4−2−3−1 (наиболее популярную в два предыдущих года) на 4−3−3. Теперь в средней линии «Спартак» обороняется всей тройкой, на позиции «под нападающим» никто не задерживается. Пока нельзя сказать, что команда стала крепче, все-таки в том же «Краснодаре» провалы по центру из-за неспособности противостоять интенсивности «быков» случались очень часто, и ноль пропущенных голов в четырех турах не должны вводить в заблуждение. Один-два мяча к сегодняшнему дню красно-белые вполне могли получить.

Но о чем можно говорить уже сейчас, так это о том, что в «Спартаке» становятся все менее востребованы сильные качества Фернанду.

Во-первых, соперники, хорошо изучив красно-белых, почти всегда организуют жесткий персональный прессинг и не дают бразильцу спокойно получать мяч для развития атаки. Под давлением он всегда чувствовал себя неуютно и имел склонность совершать ошибки. В отличие от того же Нобоа, умеющего разворачиваться и протаскивать мяч самостоятельно, у спартаковского глубинного диспетчера уклоняться от прессинга получается хуже. В лучшем случае он отдаст простую передачу, в худшем — начнет подсовывать мяч ближайшему партнеру (пример — пас-подстава на Максименко в «Краснодаре») и обрезать (снова отсылаем к таблице — потерь у него хватало всегда, а в нынешнем сезоне их пока даже статистически меньше).

Во-вторых, «Спартак» скорректировал методы выхода из обороны. Появился центральный защитник Жиго с отличным первым пасом — и теперь он сам может отправлять диагонали на фланги или переводы сразу на Зе Луиша. Стало меньше позиционной игры через опорную зону, акцент сместился на бровки. У Фернанду же снизилось общее количество передач, пасов в финальную треть, да и получает мяч от партнеров он пока реже, чем раньше.

В-третьих, в новых построениях Фернанду визуально стал располагаться ещеглубже, страхуя двух инсайдов. Это мешает ему проявлять свое сильное качество- прогнозировать ситуации в зоне подбора, участвовать в активных стадиях атак и действовать вторым темпом. В четырех матчах из пяти бразилец не отдал ни одной передачи под удар. В прошлом сезоне таких игр, например, набралось лишь 9 из 38 — 24 процента. Бьет он тоже мало. До сих пор у полузащитника лишь один удар с игры. Повторю: статистика может обманывать, поскольку у нас разные турнирные отрезки для сравнения, но на сегодняшний день атакующий регресс налицо.