Фернанду становится обузой для «Спартака». И это проблема
Бразильский полузащитник, которого по инерции считают ведущим футболистом
Бразильский полузащитник, которого по инерции считают ведущим футболистом
«СЕРДЦЕ КОМАНДЫ»
В триумфальном сезоне-2016/17 Фернанду стал одним из самых важных игроков «Спартака». Его трансфер из «Сампдории» справедливо называли событием, изменившим команду, позволившим резко прибавить в качестве позиционного футбола и добраться до золотых медалей. Умный, рассудительный, хладнокровный, с высочайшей точностью передач, грамотно выбирает позицию и совершает перехваты — с ним в центральной зоне сразу же стало больше интеллекта.
Бывший вратарь
Но в следующем чемпионате все изменилось. Игра бразильца перестала очаровывать, в глаза все чаще начали бросаться его недоработки при обороне, грузность и низкий уровень интенсивной беговой работы. Он тяжело вкатывался в сезон,
Критики становилось все больше, но перед началом третьего года Фернанду в России у болельщиков возникла робкая надежда на его преображение. Бразилец заметно сбросил вес (по крайней мере, визуально), по интернету разлетелись фотографии его постройневшей фигуры. «Сейчас как забегает, как начнет выжигать все и всех в опорной зоне», — мечтали многие. Увы, стартовый отрезок полузащитник провел настолько скверно, что уже раздаются призывы накормить его обратно.
ОБОРОНИТЕЛЬНЫЕ НЕДОСТАТКИ БЫЛИ ВСЕГДА
Легче всего обвинить игрока в лени, нежелании выкладываться и прочих проявлениях звездной болезни, только это слишком просто. Можно попытаться списать текущую форму бразильца и на фактор вкатки в сезон — и это может оказаться правдой, поскольку, как мы заметили выше, в прошлом году ближе к зиме Фернанду все же заметно посвежел.
Но кажется, что главные причины отсутствия прогресса (или даже регресса) глубже, их корни растут не столько из текущего состояния, сколько из изначальных способностей и умений. Фернанду — классический глубинный плеймейкер, он выполняет на поле конструкторские функции, глубоко опускается для приема мяча, регулирует темп и направление атак. Помимо искусства паса, у него есть и еще одна явно выраженная сильная сторона — умение прогнозировать эпизоды и занимать на поле правильную позицию для подборов и перехватов мяча после отскоков или чужих выносов, что позволяет команде после потери владения проводить атаки вторым темпом.
При этом в единоборствах Фернанду никогда не был силен, даже в чемпионском сезоне. Посмотрите, например, на цифры, предоставленные компанией WyScout, из таблицы ниже. Пусть сравнение на данный момент не совсем корректно (все-таки пять текущих матчей- слишком маленькая выборка), но в золотомсезоне процент победных дуэлей у Фернанду даже ниже.
Объем общей работы у него тоже очень средний, интенсивность — невысокая. А главный недостаток — постоянные потери концентрации в ситуациях, когда соперники находятся не перед ним, а сбоку или сзади. Бразилец слишком сосредоточен на мяче и попросту теряет оппонентов —
АТАКУЮЩИЕ КОЗЫРИ — НЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ
Во многом
Но о чем можно говорить уже сейчас, так это о том, что в «Спартаке» становятся все менее востребованы сильные качества Фернанду.
Итого имеем: недостатки бразильца никуда не делись, а его исключительные характеристики, которые раньше всех очаровывали и позволяли закрывать глаза на ограничения, используются при жестких 4−3−3 в меньшем объеме. Возможно, станет лучше, когда Фернанду наберет форму, но все равно не покидает ощущение, что на данной позиции в сегодняшних условиях