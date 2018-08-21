Футболист «Ахмата» Роши пропустит шесть месяцев из-за травмы
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Полузащитник «Ахмата» Одисе Роши выбыл из строя на шесть месяцев
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Полузащитник «Ахмата» Одисе Роши выбыл из строя на шесть месяцев
Роши получил травму в субботу в матче четвертого тура чемпионата России с казанским «Рубином» (1:1).
В понедельник 27-летний албанский футболист перенесет операцию в Риме. Планируется, что хавбек вернется к тренировкам с «Ахматом» на втором зимнем сборе в 2019 году.
В нынешнем сезоне Роши сыграл четыре матча за «Ахмат».