Футболист «Ахмата» Роши пропустит шесть месяцев из-за травмы

Роши получил травму в субботу в матче четвертого тура чемпионата России с казанским «Рубином» (1:1).

В понедельник 27-летний албанский футболист перенесет операцию в Риме. Планируется, что хавбек вернется к тренировкам с «Ахматом» на втором зимнем сборе в 2019 году.