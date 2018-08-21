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23:12 (мск), источник: Р-Спорт

Футболист «Ахмата» Роши пропустит шесть месяцев из-за травмы

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Полузащитник «Ахмата» Одисе Роши выбыл из строя на шесть месяцев из-за разрыва крестообразной связки правого коленного сустава, сообщается на официальном сайте футбольного клуба из Грозного.

Роши получил травму в субботу в матче четвертого тура чемпионата России с казанским «Рубином» (1:1).

В понедельник 27-летний албанский футболист перенесет операцию в Риме. Планируется, что хавбек вернется к тренировкам с «Ахматом» на втором зимнем сборе в 2019 году.

В нынешнем сезоне Роши сыграл четыре матча за «Ахмат».

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