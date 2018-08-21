«Локомотив» готов включиться в борьбу за нападающего «Торино» Ньянга

Также 23-летним игроком интересуются «Бетис», «Леганес», «Бордо» и «Марсель», но все четыре клуба предпочитают аренду Ньянга, а не полноценный трансфер, что не совсем устраивает «Торино».

«Торино» арендовал Ньянга у «Милана» в августе 2017 года, а по окончании сезона выкупил права на игрока. В сезоне-2017/18 Ньянг провёл 26 матчей в итальянской Серии А, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу. Летом прошлого года переговоры о переходе футболиста с «Миланом» вёл московский «Спартак», но М’Байе не захотел переезжать в Россию.