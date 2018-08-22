Александр Самедов: Еременко — бывший «конь»? Ну и ладно

Источник: Спорт-Экспресс

СКАЗАЛ АРИ, ЧТО ОН ЗДОРОВО СЫГРАЛ

— «Спартак» победил в Краснодаре. Для вас эта победа — три очка, или важна еще и игра?

— Всегда хочется показывать достойный футбол. Но если еще и результата добиваешься, это здорово. То, как складывалась игра с «Краснодаром»… Не постесняюсь сказать, что три очка — это самое главное. Надо двигаться дальше.

— Что не получилось?

— Нам не удалась игра в атаке. Надо было действовать острее. Соперник очень здорово выглядел. Хорошо смотрелся Ари. Он доставил нам много проблем. Цеплялся за все мячи, сбрасывал их партнерам. «Краснодар» отыграл очень достойно.

— Есть мнение, что Ари много симулирует.

— Я готов говорить только про игру. Спорные моменты — это судейские дела. А он сыграл здорово. Я ему сказал: «Ты в хорошей форме». Ари ответил: «Три месяца не играл».

— После матча сказали?

— Да. Парой фраз перекинулись и все.

— Ари заявил, что судьи благоволят московским командам. Вы играли практически за все столичные команды. Действительно где-то помогают?

— Сложно сказать. Не с чем сравнивать. Играл бы за немосковскую команду, то, может быть, и заметил бы что-то. А Ари сам играл в Москве в прошлом сезоне (смеется).

— Другие игроки в кулуарах говорят, что московским командам помогают?

— Нет. Есть конкретный матч и какая-то ситуация, после которой мы можем обсудить, арбитр хороший или плохой.

— Как вам судейство на чемпионате мира?

— Оно качественное, но у меня есть вопросы к видеоповторам. В одном моменте их смотрят, в другом нет. Не могу уловить эту грань. Мне казалось, что при повторах я видел моменты, на которые были обязаны реагировать, но не реагировали. Или наоборот.

— Плюсы в ВАР какие-то видите?

— Конечно, плюсов гораздо больше. Меня смущает только вот эта ситуация.

— После матча «Краснодара» против «Спартака» снова начали кричать, что нужны видеоповторы.

— Я только поддерживаю введение видеоповторов.

— У вас возникает мысль: «Вот если сейчас чего-нибудь скажу про судей, то потом они против меня…».

— Никогда про судей не высказываюсь. Единственный раз в том году, по-моему, у вас в газете говорил, что господин Еськов принял несправедливое решение, когда удалил меня в игре с «Локомотивом». Даже если там и была симуляция, то он ее не мог видеть и не видел. Подсказать ему тоже никто не мог. Потом на повторе, когда пересматривал, заметил, где он стоял. Судья принял решение моментально, даже не задумываясь.

— Возникает вопрос: он хотел это сделать?

— Да. Это и сделал.

— А зачем ему это?

— Не знаю, наверное, ему было нужно.

— Судья ошибся или хотел ошибиться?

— В той ситуации возникла мысль, что хотел ошибиться.

СЛОВА САВВИДИ? НЕ ПОНИМАЮ, ЧТО ЗНАЧИТ УНИЗИТЬ

— Когда удалили Луиза Адриану в матче с ПАОК, какая реакция у вас была?

— Я ничего не видел. Но рядом был комментатор, который сразу мне сказал, что на повторе было видно движение руки. То есть он отмахнулся или что-то такое.

— Как вообще принимать это? Вы весь прошлый год пахали, а один игрок взял и похоронил всю команду.

— Конечно, это неприемлемо для опытного футболиста. Но понимаете, это эмоции, в какой-то момент человека переклинило. Сейчас тупо на него наброситься и во всем винить, неверно. Случилось и случилось.

— На Адриану в раздевалке кричали игроки?

— Нет. Человек встал и извинился сразу после того, как мы зашли в раздевалку. Приняли извинение и сказали: «Идем дальше».

— Много обсуждается в последнее время, что Луиз сбавил обороты и занялся личной жизнью. Есть ли какие-то изменения по сравнению с прошлым годом в его отношении к тренировкам?

— Мы вместе с ним пришли два года назад, и ни разу не видел, чтобы он не отдавался на тренировках. Это бразилец, который работает на полную катушку. Луиз ничуть не изменился.

— Сейчас сравнивают «Зенит» со «Спартаком»: одному в меньшинстве хватило характера выполнить задачу, другому нет. Не задевает?

— Ни капельки. Знающие люди понимают, что статус соперников абсолютно разный. Возникают вопросы к минскому «Динамо». Команда не имеет права так играть. «Зенит» молодцы, дожали, но когда счет стал 4:1 и оставалось играть 15 минут, минчане пропустили еще четыре. Так что это разные ситуации и сравнивать не стоит.

— ПАОК реально сильная команда?

— ПАОК — хорошая команда. Не сильная, но качественная, с неплохими футболистами. Пропускать за 15 минут три гола, как в Греции, не очень хорошо.

— Как вы восприняли заявление Саввиди, который сказал, что «Спартак» был унижен на своем поле?

— В чем состоит унижение, не понимаю.

— Греки позволили выполнить задачу «Спартаку» на его переполненном стадионе.

— Да, мы не выполнили задачу, это факт. Но я не понимаю слова «унизили». Это неправильно. Мы играли 65 минут в меньшинстве, и во втором тайме у нас были неплохие моменты.

— Болельщики мечтают встретиться с ПАОК в Лиге Европы. А вы бы хотели?

— Было бы неплохо.

— Унизить его на «Тумбе»?

— Нет (смеется). Достаточно будет просто победы. Двух побед.

— Что нужно сделать, чтобы реабилитироваться?

— Нужно завоевать первое место, чтобы попасть в Лигу чемпионов в следующем году. У нас есть три турнира, в которых играем — Кубок, чемпионат и Лига Европы.

— Кто главный конкурент в борьбе за первое место?

— «Зенит». «Локомотив» усилился. Правда, стартанул не очень.

— В прошлом году тоже все ставили на «Зенит».

— Лично я эту ситуацию вижу именно так. Питерцы — наш главный конкурент за первое место.

— Нынешний ЦСКА после ухода большинства лидеров — не соперник?

— У ЦСКА ушла целая эпоха. Сейчас у него определенная перестройка. Армейцы не те визуально. Мы привыкли видеть другой ЦСКА. Сейчас у команды проблем достаточно, клуб будет их решать.

ЦЫМБАЛАРЬ ДЛЯ МЕНЯ ВСЕГДА БЫЛ НОМЕРОМ ОДИН

— Головин — это суперталант?

— Это наш самый талантливый футболист.

— Талантливее Аршавина?

— Вы не дослушали меня. Имею в виду, что из всего нынешнего поколения молодых футболистов — он номер один.

— В чем его особенность?

— Футбольные люди видят, как игрок поступает в той или иной ситуации. Бывает, что на поле один сохраняет мяч, а другой ловит панику и выбивает куда-нибудь далеко. Саша умеет правильно обращаться с мячом, он принимает верные решения в той или иной ситуации, поэтому думаю, что у него будет все хорошо.

— Не заметили какой-то несдержанности, горячности у Головина?

— В молодости проявление эмоций — это нормально. Без них никуда.

— Игра кого из отечественных полузащитников для вас и сейчас остается идеалом?

— Илья Цымбаларь всегда был для меня номером один. Наш лучший футболист. Потрясающая левая нога. То, как он видел поле, то, какие он отдавал передачи, то, как умел сохранять мяч… Ни с кем не сравнится. Цымбаларь мог стать суперзвездой, если бы уехал за границу.

— Головин может стать суперзвездой?

— (После паузы) У него есть все качества для того, чтобы стать большим игроком.

— В «Ювентусе» или в «Челси» он смог бы быстрее им стать?

— Честно говоря, не видел его в «Челси». Мне кажется, что это совершенно не его команда. «Монако» на самом деле неплохой выбор — в плане того, что это определенная ступень в развитии. Если он себя покажет, то долго там не задержится. Думаю, что так и будет.

— Многие говорят, что он интроверт и будет иметь трудности в плане адаптации в «Монако». Вы, общаясь с ним, заметили что-то такое?

— Это для общественности Саша закрытый человек. Когда он внутри коллектива, то вполне общителен. Единственное, любит играть в свои игры. Dota, что-то еще.

— Вы не играете?

— Нет. Они пытались мне объяснить, ничего не понял. Федя Смолов тоже любитель. Они общались между собой за столом, я слушал это все. Пытался вникнуть. Сейчас мне некогда играть в приставку. «Фифу» вообще не люблю. Раньше играл в хоккей. Но теперь времени вовсе нет.

— Вы думали уехать за границу?

— Когда был моложе и глупее, казалось, что здесь все устраивает. Сейчас смотрю на это по-другому. В 2006 году ко мне пришел спортивный директор «Локомотива», мы тогда играли с «Севильей» в Кубке УЕФА, и сказал, что на меня приехали посмотреть представители двух испанских клубов. Мы дома проиграли им 0:1, там я смотрелся неплохо. Перед вторым матчем услышал про интерес. Но «Севилья» в Испании нас просто раздавила (испанская команда победила со счетом 2:0. — Прим. «СЭ»). И все.

— Это были не «Барселона» и не «Реал»?

— Конечно, я хотел бы сейчас сказать, что это были они, но разочарую вас (смеется).

НЕ ЗНАЮ, СКОЛЬКО ЕЩЕ БУДУ ИГРАТЬ

— Ваш контракт со «Спартаком» рассчитан до июня 2019 года. Что дальше?

— Не знаю, будет он продлеваться или нет. Пока даже не думаю об этом.

— То есть пока никаких переговоров не было?

— Контракт будет действовать еще год. Да и вскоре после того, как он закончится, мне исполнится 35 лет.

— Как долго планируете играть?

— Пока еще могу, пока себя чувствую нормально. Но все зависит от здоровья, потому что уже вылезают разные болячки. Посмотрим.

— То есть нет такого: «Вот два года поиграю, а потом точно завершу»?

— Пока точно не скажу. Хочу этот год доиграть до конца, а уже потом подумаю.

— Есть люди, для которых завершение игровой карьеры-это конец одной жизни и начало другой. Для некоторых это большая беда.

— Думаю об этом постоянно. Понимаю, что в какой-то момент все это прекратится и начнется другая жизнь. Мысли такие не мешают, я просто себя готовлю к этому, осознаю, что скоро для меня футбольная карьера игрока закончится.

ЕРЕМЕНКО — УСИЛЕНИЕ ДЛЯ «СПАРТАКА». ОДНОЗНАЧНО

— Как вам Роман Еременко на тренировках, после двухлетней паузы?

— Как-будто не было этой паузы. Он в отличной форме, хороший футболист. Однозначно это усиление для «Спартака».

— Понимание игры у него выдающееся?

— Для нашего чемпионата — да. Он реально в хорошей форме, все нагрузки получает наравне со всеми.

— А вся эта история — «Спартак» — ЦСКА, «кони"-«мясо» — может помешать?

— По тому, что я вижу — думаю, ему ничего не помешает.

— А на заявление болельщиков «Спартака», выступивших против его перехода, как отреагировали?

— Да никак. Как мне на это реагировать? Человек пришел, подписал контракт, люди высказывают свое мнение, кому-то нравится, кому-то нет.

— Шутите над ним по поводу армейского прошлого?

— Я точно не шучу. Единственное, мы с ним поговорили о том, с кем он общается из ЦСКА. А то, что он «конь» бывший — ну и ладно.

— В «Спартаке» Еременко с кем больше всего общается?

— Он очень хорошо влился. Из того, что я видел, больше всего общается с Сальвой (Сальваторе Боккетти. — Прим. «СЭ»). Еще у нас и брат его играет (Сергей Еременко. — Прим. «СЭ»), он сейчас в «Спартаке-2».

— А кто взял над Романом шефство, показал ему все?

— Он пришел в раздевалку, сел рядом с Сальвой, и все. Шефство над ним брать не надо, он опытный футболист, влился без проблем.

— Какое-то посвящение в спартаковцы у него было?

— У нас нет такого.

— Петь в «Спартаке» не приходится?

— Петь или пить? (Смеется).

— Петь!

— Петь — нет. Ни в одной команде, в которых я играл, кстати, обрядов посвящения не было.

— В «Спартаке» в музей же сразу ведут?

— Да, кстати, есть такое (улыбается). Музей на самом деле очень хороший.

— Можете сравнить Ханни с Еременко?

— Это два креативных футболиста, но они абсолютно разные. Еременко — полузащитник «бокс ту бокс», выполняющий большой объем работы, а Ханни больше на мяче.

— Адаптация Ханни уже прошла в команде?

— Да, вроде бы нормально. Он тихий парень, но у него есть круг людей, с которыми он общается.

— Нет ощущения, что он не прижился в команде и хочет покинуть «Спартак»?

— Не знаю, что у него в голове. Понятно, что играет не так часто, как хотелось бы, но я не знаю, хочет он уехать или нет.

— В этом году «Спартак» очень сильно перестроил игру: с прошлогодней 4−2−3−1, с упором на центр, на 4−3−3, с упором на фланги. Как вам такая система, и согласны ли с тем, что пока атака из-за этого страдает?

— Я не могу критиковать эту систему, это будет неправильно с моей стороны. Пока привыкаем к изменениям. По тому, как нам показывают на тренировках, я думаю, она должна заработать, просто нужно время.

— Ваша нынешняя позиция — оптимальный вариант?

— В том году я играл не флангового игрока, а инсайда, часто был под нападающим, сейчас же у меня позиция более флангового игрока, но никто не запрещает уходить в центр.

— Ломовицкий — достойный конкурент?

— Он очень хороший парень, очень талантливый, мне нравится. К тому жеспартаковский воспитанник. Я и сам воспитанник, так что всегда за воспитанников (смеется). Радуюсь, когда в «Спартаке» много воспитанников.

— Нет чувства, что их все-таки маловато?

— Нет. Есть Рассказов, Ломовицкий. Но раньше, конечно, их было больше. Не только в «Спартаке», но и вообще в премьер-лиге.

— С чем это связано? Академии стали хуже работать?

— Не знаю. Талантливых ребят много. Но нужно, чтобы тебе повезло, нужно найти тренера, который заметит тебя, поверит в тебя восемнадцатилетнего. Мне вот повезло: приехал Скала, поверил в меня, сделал из меня игрока основного состава. До этого Олег Иванович (Романцев. — Прим. «СЭ») подтягивал к основе, но игроком основы я стал именно при Скале.

БОЛЕЮ ЗА «РЕЙНДЖЕРС» С 1994 ГОДА

— Если младший сын захочет стать футболистом, в какую школу его отдадите?

— «Спартака», конечно. Но у старшего я пока не вижу желания, футбол его пока не интересует.

— А вам бы хотелось, чтобы в прессе и везде фигурировало Самедов-младший?

— Да нет, я к этому спокойно отношусь, если захотят, то отдам, скажу: «Занимайтесь! Доказывайте!».

— На оценки журналистов как-то реагируете?

— Сейчас уже нет, мало читаю прессу. В основном колонки о НБА, НХЛ.

— Почему?

— Потому что не интересно. Понимаю, что очень много людей высказывают мнение, сейчас стало очень много социальных сетей, но я к этому спокойно отношусь.

— Есть какой-то эксперт, к чьей точке зрения вы прислушиваетесь?

— Нет, у меня есть своя точка зрения, а мнение экспертов либо сходится с моим, либо нет. Про футбол вообще не читаю, слушаю подкасты НБА, вот это мне интересно.

— В НБА за кого болеете?

— Болею за «Бруклин Нетс».

— Почему именно этот клуб?

— Раньше клуб назывался «Нью-Джерси Нетс». Там играли Джейсон Кид, Винс Картер. Они были в порядке. Потом команда переехалав Бруклин, но я продолжил за нее болеть.

— Назовите тройку любимых баскетболистов.

— Коби Брайант, Кевин Дюрант, ну и Майкл Джордан, он вне конкуренции,

— Леброн Джеймс сможет изменить карму «Лос-Анджелес Лейкерс»?

— Парни точно будут в плей-офф, потому что Леброн- это гарантия плей-офф, но Запад настолько силен, что «Лейкерс» вижу только пятыми в конференции. В финале же, на мой взгляд, будут «Голден Стэйт» и «Хьюстон». «Рокетс» в прошлом сезоне очень не хватало Криса Пола. Верю в «Сан-Антонио», что у них с обменом что-то получится. Еще верю в Дерозона (форвард «Сан-Антонио». — Прим. «СЭ»), мне кажется, он заиграет по-другому у Поповича, но посмотрим.

— Вы сказали, что играли на приставке в НХЛ. За «Вашингтон»?

— Никогда. Не люблю «Вашингтон».

— Почему? Овечкин динамовец, вы играли за «Динамо», тем более вы же общаетесь с Александром.

— Да, мы общаемся, но он знает, что я болею за «Рейнджерс».

— А как так получилось? Они же уже кучу лет ничего не выигрывали.

— Ну почему. В 1994 году, мне тогда было 10 лет, показывали их финальную серию с «Ванкувером» (клуб из Нью-Йорка одержал свою последнюю победу в Кубке Стэнли. — Прим. «СЭ»). И вот с тех пор болею за «Рейнджерс».

— А на матчи «Рейнджерс» ходили?

— Ни разу не был в Америке, все мечтаем с женой съездить.

— Назовите тройку ваших любимых хоккеистов.

— Если брать из отечественных, то это Павел Буре, Сергей Федоров… Из нынешних назову Женю Кузнецова.

— Овечкин?

— Ну, троих же только попросили.

— А если брать и североамериканских хоккеистов?

— Так… Тогда назову Марка Мессье… Их много на самом деле, сложно назвать… Таварес…

— Макдэвид, может быть?

— Хороший, очень хороший игрок. Причем те, кто с ним играет, говорят, что это топ-топ будет.

— Макдэвид будет круче, чем Кросби?

— Думаю, да. Но самое главное — титулы, а у Кросби уже три Кубка Стэнли.

СМОЛОВ СРАЗУ РЕШИЛ, ЧТО БУДЕТ БИТЬ «ПАНЕНКУ»

— Эпизод ЧМ-2018, про который вы будете рассказывать детям и внукам?

— Очень горд тем, как мы провели этот турнир. Я не про команду, а про страну в целом. Все прошло потрясающе, на самом высоком уровне. Что касается сборной, то перед турниром ощущалось безумное давление. Может быть, мы тогда действительно не показывали той игры, которую хотели бы видеть фанаты, но, на мой взгляд, было чересчур много негатива.

— Дзюба даже отчитал прессу.

— Да, он высказался против всего происходящего, попросил помочь сборной, поддержать ее морально. Хотелось хоть чуть-чуть позитива, а все на нас ополчились.

— Самый яркий эпизод на поле?

— Да каждая игра запомнилась. Первая — с Саудовской Аравией: открытие турнира, безумное волнение, «Лужники», где мы провели матч практически в театральной обстановке. Зато потом была сумасшедшая поддержка в Петербурге в игре против Египта, трибуны просто ревели. В Самаре сами себе привезли голы, уругвайцам проиграли по делу. Дальше, в 1/8 с испанцами, терпели все 120 минут, потому что их только так можно было победить. Мы справились и провели суперскую серию пенальти. С хорватами, правда, не повезло, но что поделать, шансы в одиннадцатиметровой серии — 50/50.

— Многие игроки плакали после вылета России в ¼?

— Слезы, конечно, были в раздевалке. Присутствовало не то чтобы ощущение разочарования, а понимание, что еще чуть-чуть — и могли бы… Если заглянуть подальше, то мы были вполне способны совладать с англичанами.

— Дзюба сказал перед серией пенальти: «Не уверен — бей на силу»?

— Сейчас не вспомню его речь, но она была очень мотивирующая.

— Что-то говорили Смолову после его промаха?

— Пенальти — такая история, что если бьющий принял решение, то не нужно его менять. Федор так и поступил. Другое дело, что исполнил неудачно. Впрочем, как он захотел, так и пробил, это его право.

— Согласны с мнением, что если нет уверенности, когда подходишь к точке, то нужно бить мощно и по центру?

— Придерживаюсь другого правила — не нужно менять решение. Неважно, как ты ударишь, но когда по ходу дела решаешь бить по-другому, то начинаешь колебаться и, чаще всего, ничего не получается.

— Если тренер говорит футболисту: «Ты будешь бить пенальти», игрок вправе отказаться?

— Конечно. Это ведь не проявление слабости. Ты честно отвечаешь, что не готов. Не то чтобы испугался ответственности, просто есть сомнения. Пусть лучше исполнит другой, у кого этих сомнений нет.

— Может быть, перед серией с Хорватией кому-то стоило отказаться от удара? Тому же Мариу Фернандесу?

— Так всех же спрашивали. У Мариу спросили — он ответил, что готов. Все знали, что он никогда не бил пенальти, но Фернандес выразил готовность, пошел и ударил.

— Кто-то считает, что Смолов до последней секунды так и не принял решения о том, как исполнить пенальти.

— Мне Федор сказал, что изначально хотел пробить так, как пробил в итоге. Если честно, не видел смысла дискутировать об этом пенальти. Человек принял решение, подошел и ударил. Все.

СКАЗАЛ ЛОМОВИЦКОМУ НАЗЫВАТЬ МЕНЯ ЗМС

— Есть другая тема для дискуссий, связанная с ЧМ-2018. После того, как нашу футбольную сборную наградили званиями заслуженных мастеров спорта, волейболисты Дмитрий Мусэрский и Екатерина Гамова возмутились. Как вы, как член сборной, относитесь к этой ситуации? И вообще, нужно ли лично вам это звание?

— Мне очень приятно. Получить звание ЗМС — большая честь. Достойны ли мы? Не могу сказать. Я очень уважаю людей, которые высказались на эту тему, и не хотел бы развивать дискуссию. Но в футбол на высоком уровне играют многие страны. В волейболе таких, наверное, поменьше. Сколько там топовых национальных команд?

— 4−5.

— Я насчитал 7−8 максимум. В футболе путь к наградам длиннее. Да, действительно, мы не стали чемпионами мира или олимпийскими чемпионами, как волейболисты, но ситуации в наших видах немного разные. Рассуждать, заслужили мы звание ЗМС или нет, не в моей компетенции.

— В «Спартаке» подшучиваете на тему ЗМС?

— Да. Ломовицкому сказал, чтобы обращался ко мне «Заслуженный мастер спорта».

— Где храните значок?

— Положил на видном месте дома.

— Вам перечислили премиальные за выступление на ЧМ?

— Нет.

— А объявляли размер премии?

— Озвучивать не буду, но премиальные хорошие.

— Вы еще до старта турнира решили, что закончите карьеру в сборной?

— Да.

— Вам же доверяет Черчесов, с чем связан уход из национальной команды?

— Помимо футбола у меня все-таки есть семья.

— Есть мнение, что вы — один из любимчиков Черчесова, что к вам в сборной было особое отношение с его стороны. Так ли это?

— Отвечу так: я прекрасно себя чувствовал эти два года в национальной команде. Думаю, все было взаимно: доверие, оказанное главным тренером, сыграло свою роль, а я со своей стороны его оправдывал, подтверждая это статистикой своих выступлений. Да, может быть, чемпионат мира — исключение и в атаке я себя не показал, но те функции, которые исполнял на турнире, были очень объемные. Считаю, что хорошо справился с функцией латераля в сборной.

— Допускаете, что еще вернетесь в сборную, как Игнашевич?