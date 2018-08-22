«Зенита» не будет в FIFA 19 в отличие от «Локомотива», ЦСКА и «Спартака». Объясняем почему
Что вообще происходит?
Что вообще происходит?
В понедельник три московских клуба — «Спартак», «Локомотив» и ЦСКА объявили о партнерстве с компанией Electronic Arts, в рамках которого эти команды будут представлены в новой версии самого популярного футбольного симулятора.
«Зенита» в FIFA 19 не оказалось, о чем сегодня сообщил англоязычный аккаунт в «твиттере»: «Для некоторых игр мы слишком хороши, так что нам не разрешили играть в этом году».
В мае российская (тогда еще футбольная)
Все решают деньги. Разработчиков FIFA интересуют только
EA вряд ли от этого потеряет много клиентов. Российский рынок для компании далеко не основной. Потеряют лишь российские болельщики.
Соглашение эксклюзивно только на чемпионат. По отдельности клубы могут распоряжаться своими брендами, как их душе угодно. И руководство ЦСКА, «Спартака» и «Локомотива» решили войти в историю, появившись в FIFA 19. Ведь именно в этом году в игре появятся лицензированные режимы Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Брали. По информации Sport24, представители EA вели с питерцами переговоры. Но загвоздка заключалась в том, что американская команда хотела получить лицензии от российских клубов бесплатно. Мол, это больше вам надо, а не нам. И если москвичи согласились, то в «Зените» посчитали, что их бренд стоит денег. Возможно, через год в случае, если команда будет играть в Лиге чемпионов, ситуация изменится. Но пока болельщики «Зенита» (и еще 12 команд), если хотят поиграть за своих любимцев, вынуждены будут это делать в FIFA 18 и PES. Или играть в FIFA 19 за Алекса Хантера и его сестру.