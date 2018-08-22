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02:29 (мск), источник: Sport24

«Зенита» не будет в FIFA 19 в отличие от «Локомотива», ЦСКА и «Спартака». Объясняем почему

Что вообще происходит?

Источник: Sport24

Что случилось?

В понедельник три московских клуба — «Спартак», «Локомотив» и ЦСКА объявили о партнерстве с компанией Electronic Arts, в рамках которого эти команды будут представлены в новой версии самого популярного футбольного симулятора.

«Зенита» в FIFA 19 не оказалось, о чем сегодня сообщил англоязычный аккаунт в «твиттере»: «Для некоторых игр мы слишком хороши, так что нам не разрешили играть в этом году».

Почему российских клуба всего три?

В мае российская (тогда еще футбольная) Премьер-лига объявила о подписании эксклюзивного соглашения с основным конкурентом EA Sports в плане разработки футбольных симуляторов компанией Konami. И передала ей лицензию на российский чемпионат. Так что если к реальной Премьер-лиге вам захочется добавить виртуальную, осенью покупайте Pro Evolution Soccer (PES).

Зачем PES? Ведь FIFA популярнее!

Все решают деньги. Разработчиков FIFA интересуют только топ-клубы и топ-чемпионаты. Именно на них можно сделать хорошие деньги, именно игроков оттуда все забирают для своих Ultimate Team. А Konami, в свою очередь, подсуетилась и предложила россиянам столько денег, сколько бы те никогда не получили от EA. Спойлер: на самом деле, очень немного.

EA вряд ли от этого потеряет много клиентов. Российский рынок для компании далеко не основной. Потеряют лишь российские болельщики.

Тогда почему в FIFA будут московские команды?

Соглашение эксклюзивно только на чемпионат. По отдельности клубы могут распоряжаться своими брендами, как их душе угодно. И руководство ЦСКА, «Спартака» и «Локомотива» решили войти в историю, появившись в FIFA 19. Ведь именно в этом году в игре появятся лицензированные режимы Лиги чемпионов и Лиги Европы.

А почему тогда «Зенит» не взяли?

Брали. По информации Sport24, представители EA вели с питерцами переговоры. Но загвоздка заключалась в том, что американская команда хотела получить лицензии от российских клубов бесплатно. Мол, это больше вам надо, а не нам. И если москвичи согласились, то в «Зените» посчитали, что их бренд стоит денег. Возможно, через год в случае, если команда будет играть в Лиге чемпионов, ситуация изменится. Но пока болельщики «Зенита» (и еще 12 команд), если хотят поиграть за своих любимцев, вынуждены будут это делать в FIFA 18 и PES. Или играть в FIFA 19 за Алекса Хантера и его сестру.

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