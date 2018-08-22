Виталий Денисов ушел из «Локо» в «Крылья», «Спартак» ищет усиление в Бельгии. Трансферы и слухи дня
До закрытия трансферного окна в РПЛ, Испании и Германии — 9 дней.
До закрытия трансферного окна в РПЛ, Испании и Германии — 9 дней.
Александра Сапеты не будет в «Ростове». Сегодня клуб сообщил о расторжении контракта с полузащитником и пожелал ему удачи. Правда, самого игрока, кажется, забыли предупредить. «Расторжение контракта? Не знаю. Это где вы такое прочитали?», — спросил Сапета у корреспондента Sport24 Даниса Сани уже после появления информации на официальном сайте ростовчан.
Нападающий французского «Лиона» Лебо Матибу мог стать футболистом ЦСКА. Армейский клуб видел в нем альтернативу Абелю Эрнандесу. Как видим, ЦСКА не прогадал — у уругвайца уже два гола в РПЛ.
Ищет пути усиления атаки и московский «Спартак».
«Локомотив» хочет купить нападающего «Торино» М’Байе Ньянга. Ранее сообщалось, что интерес к этому футболисту проявляет питерский «Зенит». Кажется, парню пора переезжать в Россию. Осталось только выбрать город.
Защитник «Локомотива» Виталий Денисов нынешний сезон проведет в самарских «Крыльях Советов». Клубы договорились об аренде игрока. Причем за полчаса до объявления о переходе главный тренер железнодорожников Юрий Семин признался, что ничего не слышал о готовящемся трансфере. Помимо Денисова в «Крыльях» может появиться защитник молодежной сборной Уругвая Агустино Рохель. Самарцы предложили ему контракт на четыре года.
«Витесс» Леонида Слуцкого просто жжет. Голландцы (а, точнее, русские) подписали игрока самого «Реала». 19-летний норвежский вундеркинд Мартин Эдегор будет работать на правах аренды именно в «Витессе». До этого полузащитник выступал в другом клубе Эредивизии — «Херенвене». Все подробности трансфера — в нашем материале.
Еще новости из «Реала»: мадридцы, после покупки Тибо Куртуа, готовы отпустить Кейлора Наваса. Основной претендент — «Манчестер Сити». Правда, не факт, что Навас сам захочет переезжать в Англию. Ведь «МС» рассматривает его тоже как запасного кипера
А вот другой клуб из Манчестера, «Юнайтед», хочет избавиться от футболиста. По информации SkySports, Жозе Моуринью не нужен Антони Марсьяль. За 137 матчей в майке «МЮ» француз забил ровно на 101 гол меньше — 36. Моуринью уверен, что Марсьяля надо продать, чтобы потратить вырученные деньги зимой на новичков. Летом Антони активно интересовался лондонский «Тоттенхэм».
У «Баварии» глобальные планы. Мюнхенцы всерьез нацелились на Антуана Гризманна. Ну, или на Пауло Дибалу, тоже неплохо. Именно два
Маркоса Алонсо очень хотят видеть в Мадриде. Притом и в «Реале», и в «Атлетико». «Челси» не горит желанием расставаться с защитником. Но за 35 миллионов евро мнение лондонцев может и измениться. Между прочим, Алонсо — воспитанник мадридского «Реала».