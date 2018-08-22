Нападающий «Краснодара» Ари дисквалифицирован на три матча РПЛ

«Краснодар» в субботу проиграл «Спартаку» (0:1) в домашнем матче 4-го тура РПЛ. Ари на последних минутах игры получил красную карточку. После падения в штрафной соперника он вскочил на ноги и ударил головой защитника «красно-белых» Самуэля Жиго. Позже Ари назвал судейство этой встречи «позором для российского футбола».