Нападающий «Краснодара» Ари дисквалифицирован на три матча РПЛ
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости, Ильдар Сатдинов. Нападающий «Краснодара» Ари решением
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости, Ильдар Сатдинов. Нападающий «Краснодара» Ари решением
«Краснодар» в субботу проиграл «Спартаку» (0:1) в домашнем матче 4-го тура РПЛ. Ари на последних минутах игры получил красную карточку. После падения в штрафной соперника он вскочил на ноги и ударил головой защитника «красно-белых» Самуэля Жиго. Позже Ари назвал судейство этой встречи «позором для российского футбола».
«За агрессивное поведение Ари дисквалифицирован на 3 матча чемпионата России», — сказал Григорьянц журналистам.
|Мурад Мусаев
|Массимо Каррера
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|2
|Желтые карточки
|2
|1
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|2
|13
|Удары (всего)
|6
|4
|Удары в створ
|5
|1
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|7
|12
|Фолы
|14
|2
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Николай Богач (Люберцы, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Жвакин (Ленинградская область, Россия)