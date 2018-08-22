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15:12 (мск), источник: Р-Спорт

Нападающий «Краснодара» Ари дисквалифицирован на три матча РПЛ

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости, Ильдар Сатдинов. Нападающий «Краснодара» Ари решением контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицирован на три матча чемпионата России по итогам встречи Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Спартаком», сообщил председатель КДК РФС Артур Григорьянц.

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28
фотографий
28
фотографий

«Краснодар» в субботу проиграл «Спартаку» (0:1) в домашнем матче 4-го тура РПЛ. Ари на последних минутах игры получил красную карточку. После падения в штрафной соперника он вскочил на ноги и ударил головой защитника «красно-белых» Самуэля Жиго. Позже Ари назвал судейство этой встречи «позором для российского футбола».

«За агрессивное поведение Ари дисквалифицирован на 3 матча чемпионата России», — сказал Григорьянц журналистам.

Краснодар 0:1
Первый тайм: 0:0
Спартак М
18.08.2018, 19:00 Зрители: 34302 основной раунд: 4-й тур Арена Краснодар
Главные тренеры
Мурад Мусаев Массимо Каррера
Голы
9 Мендеш Андраде Зе Луиш (С. Жиго, К. Промес) 88′
Составы
Станислав Крицюк 1
Николай Марков 15
45+1′ Дмитрий Стоцкий 89
Александр Мартынович (к) 4
Урош Спаич 5
Юрий Газинский 8
Шарль Каборе 77
85′ 90+1′ Арикленес да Силва Ари 9
78′ Павел Мамаев 17
Маурисио Перейра 33
83′ Вандерсон Масиэл 7
Иван Игнатьев 85
71′ Виктор Классон 16
Кристиан Куэва 20
98 Александр Максименко
38 Андрей Ещенко
25 Лоренсо Мельгарехо
2 Самюэль Жиго
14 Георгий Джикия
10 Квинси Промес
8 Денис Глушаков (к)
47 Роман Зобнин
19 Александр Самедов 65′
88 Александр Ташаев 72′
12 де Соуза Луиз Адриану 76′
9 Мендеш Андраде Зе Луиш
11 Фернанду 62′ 55′
40 Артем Тимофеев
Статистика
2 Желтые карточки 2
1 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 2
13 Удары (всего) 6
4 Удары в створ 5
1 Штанги, перекладины 0
5 Угловые 7
12 Фолы 14
2 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Николай Богач (Люберцы, Россия)
Боковой судья Дмитрий Жвакин (Ленинградская область, Россия)
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