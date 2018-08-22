ЦСКА наказан условным закрытием фанатской трибуны на один матч

Санкция применена по итогам рассмотрения матча 4-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Арсеналом» (3:0, 18 августа), во время которого фанаты армейской команды вывесили ряд баннеров оскорбительного содержания. Многие из них были адресованы футболисту Роману Еременко, перешедшему в «Спартак», а ранее выступавшему за армейцев.

— Был рассмотрен рапорт делегатов матча, в котором было указано, что на ограждении секторов болельщики ЦСКА разместили многочисленные баннеры с ненормативной лексикой, было выявлено 16 баннеров, — сказал Григорьянц. — За скандирование зрителями оскорбительных выражений штраф ЦСКА в размере 30 тысяч рублей. За публичную демонстрацию зрителями баннеров оскорбительного характера и содержащих ненормативную лексику ЦСКА оштрафован на 300 тысяч рублей. Также было принято решение запретить допуск на трибуну А стадиона ЦСКА на один домашний матч условно. Установить для ЦСКА испытательный срок до окончания сезона 2018/19, в случае очередного нарушения к клубу будут применены более строгие санкции.