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15:15 (мск), источник: ТАСС

Защитник «Спартака» Кутепов вернулся в общую группу после травмы

ТАСС, 22 августа. Защитник московского футбольного клуба «Спартак» Илья Кутепов восстановился от повреждения и вернулся в общую тренировочную группу. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Защитник не выходил на поле с момента завершения чемпионата мира — 2018 в России из-за травмы паховой области. На чемпионате мира защитник в составе сборной России провел все пять матчей на турнире, отдав одну результативную передачу.

В среду 25-летний Кутепов провел тренировку вместе с остальной командой. «Наравне с остальными занимался защитник Илья Кутепов, который полностью восстановился от травмы», — говорится в сообщении.

Кутепов выступает за «Спартак» с 2012 года, в сезоне-2017/18 он провел 27 матчей и забил два гола. В матче 5-го тура чемпионата России по футболу 25 августа «Спартак» дома сыграет против «Динамо».

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