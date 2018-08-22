Защитник «Спартака» Кутепов вернулся в общую группу после травмы

Защитник не выходил на поле с момента завершения чемпионата мира — 2018 в России из-за травмы паховой области. На чемпионате мира защитник в составе сборной России провел все пять матчей на турнире, отдав одну результативную передачу.

В среду 25-летний Кутепов провел тренировку вместе с остальной командой. «Наравне с остальными занимался защитник Илья Кутепов, который полностью восстановился от травмы», — говорится в сообщении.