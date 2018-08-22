Защитник «Спартака» Кутепов вернулся в общую группу после травмы
ТАСС, 22 августа. Защитник московского футбольного клуба «Спартак» Илья Кутепов восстановился от повреждения и вернулся в общую тренировочную группу. Об этом сообщает
ТАСС, 22 августа. Защитник московского футбольного клуба «Спартак» Илья Кутепов восстановился от повреждения и вернулся в общую тренировочную группу. Об этом сообщает
Защитник не выходил на поле с момента завершения чемпионата мира — 2018 в России
В среду 25-летний Кутепов провел тренировку вместе с остальной командой. «Наравне с остальными занимался защитник Илья Кутепов, который полностью восстановился от травмы», — говорится в сообщении.
Кутепов выступает за «Спартак» с 2012 года, в сезоне-2017/18 он провел 27 матчей и забил два гола. В матче 5-го тура чемпионата России по футболу 25 августа «Спартак» дома сыграет против «Динамо».