«Краснодар» впервые в истории оштрафован за поведение болельщиков

Штрафные санкции были применены к «Краснодару» по итогам домашнего матча четвертого тура чемпионата России против московского «Спартака» (0:1). На последних минутах нападающий хозяев Ари получил красную карточку, после чего в штрафную площадь спартаковцев с трибуны болельщиков «быков» полетели посторонние предметы, в том числе пластиковые бутылки.
«Болельщики “Краснодара” бросали посторонние предметы на поле, клуб оштрафован на 20 тысяч рублей, — сказал председатель КДК РФС Артур Григорьянц журналистам. — Это первый раз в истории “Краснодар” платит за нарушение болельщиков».
«Краснодар» ранее заявил, что болельщики, бросавшие посторонние предметы, идентифицированы, им будет запрещен проход на стадион до конца года, а в случае повторного участия в подобных инцидентах — пожизненно. Клуб также намерен взыскать с нарушителей наложенный за их действия штраф.
«Спартак» по итогам матча с «Краснодаром» оштрафован на 45 тысяч рублей. «На 13-й минуте болельщики “Спартака” скандировали нецензурные кричалки. Это уже второй раз, когда происходит подобное нарушение. “Спартак” оштрафован за это на 20 тысяч рублей. Кроме того, болельщики “Спартака” сидели на заградительном ограждении, за это штраф — 25 тысяч рублей», — добавил Григорьянц.