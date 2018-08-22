Текущие события
Футбол. Кубок России
17:00
Знамя Труда
Балтика
Футбол. Кубок России
17:00
Тюмень
Сибирь
Футбол. Кубок России
перерыв
Челябинск0
Нижний Новгород0
Футбол. Кубок России
доп. время
Динамо Брл0
Томь0
Футбол. Кубок России
18:00
Волгарь
Факел
Футбол. Кубок России
18:00
Сызрань-2003
Ротор
Футбол. Кубок России
18:00
Нефтехимик
Мордовия
Футбол. Кубок России
18:30
Луки-Энергия
Чертаново
Футбол. Кубок России
18:30
Текстильщик
Химки
Футбол. Кубок России
18:30
Динамо Бр
Авангард К
Футбол. Кубок России
18:30
Калуга
Тамбов
Футбол. Кубок России
18:30
Черноморец Н
Сочи
Футбол. Кубок России
19:00
Чайка
Армавир
Футбол. Кубок России
19:30
Торпедо М
Шинник
Футбол. Кубок России
13:00
Сахалин Ю-С3
Зенит Ир0
Футбол. Кубок России
12:00
Луч0
СКА-Хабаровск2
Футбол. Еврокубки
22:00
Янг Бойз
Динамо З
Футбол. Еврокубки
22:00
Видеотон
АЕК
Футбол. Еврокубки
22:00
Аякс
Динамо К
Все события
Фоторепортажи
15Как Емельяненко разбили лицо в Москве
19«Динамо» разгромило «Уфу» перед дерби со «Спартаком»
15:20 (мск), источник: Р-Спорт

«Краснодар» впервые в истории оштрафован за поведение болельщиков

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости, Ильдар Сатдинов. Футбольный клуб «Краснодар» впервые в истории оштрафован контрольно-дисциплинарным комитетом Российского футбольного союза (КДК РФС) за поведение болельщиков команды.

28
фотографий
28
фотографий
28
фотографий

Штрафные санкции были применены к «Краснодару» по итогам домашнего матча четвертого тура чемпионата России против московского «Спартака» (0:1). На последних минутах нападающий хозяев Ари получил красную карточку, после чего в штрафную площадь спартаковцев с трибуны болельщиков «быков» полетели посторонние предметы, в том числе пластиковые бутылки.

«Болельщики “Краснодара” бросали посторонние предметы на поле, клуб оштрафован на 20 тысяч рублей, — сказал председатель КДК РФС Артур Григорьянц журналистам. — Это первый раз в истории “Краснодар” платит за нарушение болельщиков».

«Краснодар» ранее заявил, что болельщики, бросавшие посторонние предметы, идентифицированы, им будет запрещен проход на стадион до конца года, а в случае повторного участия в подобных инцидентах — пожизненно. Клуб также намерен взыскать с нарушителей наложенный за их действия штраф.

«Спартак» по итогам матча с «Краснодаром» оштрафован на 45 тысяч рублей. «На 13-й минуте болельщики “Спартака” скандировали нецензурные кричалки. Это уже второй раз, когда происходит подобное нарушение. “Спартак” оштрафован за это на 20 тысяч рублей. Кроме того, болельщики “Спартака” сидели на заградительном ограждении, за это штраф — 25 тысяч рублей», — добавил Григорьянц.

Краснодар 0:1
Первый тайм: 0:0
Спартак М
18.08.2018, 19:00 Зрители: 34302 основной раунд: 4-й тур Арена Краснодар
Главные тренеры
Мурад Мусаев Массимо Каррера
Голы
9 Мендеш Андраде Зе Луиш (С. Жиго, К. Промес) 88′
Составы
Станислав Крицюк 1
Николай Марков 15
45+1′ Дмитрий Стоцкий 89
Александр Мартынович (к) 4
Урош Спаич 5
Юрий Газинский 8
Шарль Каборе 77
85′ 90+1′ Арикленес да Силва Ари 9
78′ Павел Мамаев 17
Маурисио Перейра 33
83′ Вандерсон Масиэл 7
Иван Игнатьев 85
71′ Виктор Классон 16
Кристиан Куэва 20
98 Александр Максименко
38 Андрей Ещенко
25 Лоренсо Мельгарехо
2 Самюэль Жиго
14 Георгий Джикия
10 Квинси Промес
8 Денис Глушаков (к)
47 Роман Зобнин
19 Александр Самедов 65′
88 Александр Ташаев 72′
12 де Соуза Луиз Адриану 76′
9 Мендеш Андраде Зе Луиш
11 Фернанду 62′ 55′
40 Артем Тимофеев
Статистика
2 Желтые карточки 2
1 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 2
13 Удары (всего) 6
4 Удары в створ 5
1 Штанги, перекладины 0
5 Угловые 7
12 Фолы 14
2 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Николай Богач (Люберцы, Россия)
Боковой судья Дмитрий Жвакин (Ленинградская область, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Краснодар
НовостиМатчиСоставСтатистика
Спартак М
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Медведева ответила на обвинения в предательстве
Голкипер "Сибири" исполнил самый невероятный буллит года
Медведева едет к Тутберидзе: болельщики ждут скандала
«Барселона» отказалась от идеи приобретения Погба этим летом
Революция в сборной РФ по хоккею. Долгие сборы уходят в прошлое?
СМИ: «Локомотив» готов заплатить 13 миллионов за игрока «Нанта»
«Реалу» предложили Фалькао, клуб отказался от трансфера
Бах: МОК был близок к отмене Олимпиады-2018
Нападающий «Краснодара» дисквалифицирован на три матча РПЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь