«Краснодар» впервые в истории оштрафован за поведение болельщиков

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Штрафные санкции были применены к «Краснодару» по итогам домашнего матча четвертого тура чемпионата России против московского «Спартака» (0:1). На последних минутах нападающий хозяев Ари получил красную карточку, после чего в штрафную площадь спартаковцев с трибуны болельщиков «быков» полетели посторонние предметы, в том числе пластиковые бутылки.

«Болельщики “Краснодара” бросали посторонние предметы на поле, клуб оштрафован на 20 тысяч рублей, — сказал председатель КДК РФС Артур Григорьянц журналистам. — Это первый раз в истории “Краснодар” платит за нарушение болельщиков».

«Краснодар» ранее заявил, что болельщики, бросавшие посторонние предметы, идентифицированы, им будет запрещен проход на стадион до конца года, а в случае повторного участия в подобных инцидентах — пожизненно. Клуб также намерен взыскать с нарушителей наложенный за их действия штраф.