Александр Мостовой: Соскакивал с троллейбуса, чтобы перейти в «Спартак»

Источник: Спорт-Экспресс

Стать чемпионом СССР в 19 лет, а в 21 выиграть со «Спартаком» уже два союзных первенства — для такого начала карьеры нужно обладать не только большим даром, но и немалой удачливостью. Одно дело — Россия 90-х, когда красно-белые штамповали чемпионство за чемпионством, и другое — Советский Союз. Скажем, Геннадию Логофету, чтобы стать двукратным чемпионом СССР, пришлось отыграть за «Спартак» десять сезонов, а Сергею Родионову, чтобы впервые познать счастье золота, — восемь.

Саша Мостовой, свободолюбиво тряхнув своими длинными вихрами — этакой прической-символом молодежи второй половины 80-х, — сработал в «Спартаке» по принципу Гая Юлия Цезаря: «Пришел, увидел, победил». Бесков и его команда били рекорды по числу медальных сезонов кряду — вот только чемпионами с 1979 года никак стать не могли. То, что в 87-м с юным новичком Мостовым это произошло, можно, конечно, счесть за совпадение. Но знаменитый кадр из фильма «Невозможный Бесков», когда великий тренер гладит мальчишку по голове со словами: «А учиться надо у Федора», вмиг сделал Мостового этаким символом связи красно-белых времен. Кстати, когда мои коллеги по «Спорт-Экспрессу» Юрий Голышак и Александр Кружков спросили Олега Романцева, кто самый талантливый футболист из тех, с кем ему довелось работать, тренер-легенда назвал двоих — Черенкова и Мостового.

Став еще раз чемпионом СССР уже с Романцевым, Александр на пороге между союзными и российскими первенствами уехал за рубеж, чтобы никогда в чемпионат России уже не вернуться, а в Испании приобрести прозвище Царь. Нынче завершивший карьеру игрока Мостовой уже пять лет как барражирует между Москвой и Марбельей, но по части работы остается не у дел. Жаль. Разве так у нас много футболистов, одинаково успешных как по эту, так и по ту сторону границы? И как такое может быть, чтобы их опыт оказался никем не востребован?

Что ж, для книги «Спартаковские исповеди» этот опыт очень даже необходим. И пусть Мостовой в начале нашей беседы, состоявшейся на Новом Арбате в модном кафе «Весна», заявил, что практически ничего из своей спартаковской биографии не помнит — беседа показала другое. Это ведь свойство человеческой памяти: стоит ей только зацепиться за какую-то приятную деталь — и дальше волны воспоминаний несут тебя сами.

— Время все расставляет на свои места, — рассуждает Мостовой. — После пяти лет в «Спартаке» и двух медалей чемпиона СССР я уехал играть за границу 19 лет назад, и так сложилось, что в команду больше не вернулся. Однако если кто-то меня сегодня и вспоминает — или мне самому о событиях из моей жизни напоминает, — то почти в ста процентах случаев это касается «Спартака». И тогда ты сам начинаешь осознавать, насколько это было важно. По молодости до конца этого не понимал.

Отношусь ли я к «Спартаку» как к чему-то родному? 50 на 50. С одной стороны, именно этот клуб дал мне футбольную жизнь, и поэтому он навсегда в моем сердце. Но все-таки я много лет провел за границей: в той же «Сельте» играл даже дольше, чем за красно-белых, был ее капитаном. Поэтому хоть я в душе и остался спартаковцем, понимаю одну вещь. Если где-то работаешь, и тебе там комфортно, — за тот коллектив и будешь переживать. К сожалению, не всегда бывает, что тебе находится место в родной команде.

Смог ли бы я поцеловать эмблему ЦСКА, как Виктор Онопко? Нет, никогда. Но даже не потому, что спартаковцу не пристало целовать цеэсковскую эмблему. А потому, что я ни разу за всю карьеру никаких эмблем не целовал. Ни «Спартака», ни «Сельты» — как бы к этим клубам ни относился. Это было и остается моей принципиальной позицией, потому что я не переношу показуху. В данном случае это слово не относится к Онопко, поскольку я лично не видел той ситуации, а она, судя по всему, была непростой. И происходило это не на поле.

А на поле мне всегда забавно было наблюдать, как человек целует эмблему или рвет на себе майку, крича: «Да я за этот клуб умереть готов!» Поскольку годика через два смотришь — а этот же человек уже другую эмблему целует или другую майку рвет. Поэтому даже когда забивал голы — а я делал это часто, — никогда не выражал свою радость какими-то особыми способами, чтобы все вокруг это отметили. Какой смысл целовать эмблему, если не знаешь, что с тобой будет завтра?

Что же касается самого устройства Онопко на работу в ЦСКА, то это как раз я понимаю. Он же уже не игрок — и не выступать за эту команду перешел! Ну, был человек капитаном «Спартака». Но если, как я уже говорил, в своем клубе ему не предложили работу, а в другом — предложили, он что, должен голодным сидеть?

Конечно, я хотел закончить карьеру игрока в «Спартаке», о чем говорил многим. И в 2004 году, когда закончил играть в «Сельте», ждал оттуда звонка. Уже потом понял, что в связи с тем, что происходило тогда в «Спартаке», это было нереально.

От кого именно ждал? Обойдусь без фамилий. Потому что «Спартак» для меня — это «Спартак», а не «команда того или этого», как у нас любят говорить и писать. «Команда Старкова», «команда Черчесова», «команда Карпина»… Слышу — и мне становится смешно. Люди, которые приходят туда, должны прежде всего понимать, что «Спартак» — это не их личная команда, а то, что было создано еще братьями Старостиными. То, что принадлежит очень многим людям, болельщикам, даже если тренером, президентом или еще кем-то на данный момент является он.

***

Я оказался одним из немногих футболистов, который больше 10 лет играл за сборную России, но в российском первенстве так ни встречи и не провел. Немного оторвался от действительности, и, когда Дима Аленичев меня пригласил сыграть в своем прощальном матче, вышел на поле в Черкизове — и удивился. Приятно.

Удивление вызвало количество народу на трибунах — стадион был забит до отказа. Я не раз участвовал в прощальных матчах, но никогда такого не видел. Даже в том, что в Москву на ту игру к Диме приехал Жозе Моуринью, для меня не было ничего сверхъестественного, а вот полный «Локомотив»…

И ведь все это были истинные болельщики «Спартака», потому что каждая фамилия, когда объявляли состав, вызывала бурю эмоций. Вот тогда мне стало чуть-чуть жаль, что я не смог ощутить это на себе в бытность опытным футболистом, поскольку в России не играл. А будучи на Западе, думал, что народ немного иначе воспринимает победы 90-х годов, когда «Спартак» каждый год громил всех с крупным счетом и опережал ближайших соперников в таблице на семь, десять очков.

Единственный раз реальная возможность вернуться в «Спартак» у меня была летом 93-го, когда я глухо сидел на скамейке в «Бенфике», и Олег Романцев позвал меня обратно. Но тогда это было нереально. Я уехал из развалившейся страны, развалившегося футбола, молодой, в мир капитализма (улыбается). В России катаклизм происходил за катаклизмом, стреляли по Белому дому, еще бог знает что творилось — и мне обо всем этом рассказывали. В «Бенфике» тоже непонятно что происходило — но к той жизни, которая у нас в стране тогда была, возвращаться не было смысла. А с переездом во Францию, а затем в Испанию в моей карьере все нормализовалось, и больше об этом не задумывался.

Никогда не ставил во главу угла финансовые интересы. Для меня футбол всегда был тем, что доставляло мне удовольствие, и что я лучше всего умел делать. О том, чтобы выбивать себе большую зарплату или устанавливать контакты с нужными людьми, не задумывался. Хотя, учитывая то, что произошло за последние 5−6 лет, кое-что бы пересмотрел. В частности, в плане налаживания связей в России. За годы, проведенные за границей, я эти связи потерял, и это, думаю, повлияло на то, что до сих пор никто не предложил мне достойную работу. У нас же все делается на личных контактах.

Когда мне задают вопрос: мол, странно, что тебя никуда не приглашают, я соглашаюсь. А еще более странно мне читать чьи-то высказывания, что якобы Мостовой не будет на том или ином месте работать. И видеть, что через какое-то время человек, который так говорит, на этом посту и оказывается.

На самом деле все гораздо проще. Люди в курсе, что я не буду молчать и подчиняться, столкнувшись с дилетантизмом. Если я с шести лет сам пробивал себе дорогу своими ногами, руками и головой, почему должен в 40 с лишним лет подстраиваться под какого-то человека, который вообще не знает, что такое мяч? И не знает, что такое каждый день вставать в шесть утра и ехать из Московской области на электричках и автобусах по три часа в один конец, а потом еще по три — в другой; бегать, тренироваться, наживать себе травмы? Почему в футболе, который я знаю от и до, нефутбольные люди должны мне указывать, что и как делать — и я должен стоять по стойке смирно, не имея права возразить? Может, я не прав, но таково мое мнение. Я же не лезу в другой бизнес и не начинаю там кого-то учить! Я хочу лишь того, чтобы ко мне как к профессионалу относились с уважением.

И если буду в этом убежден — приду работать с удовольствием. Но никогда не поддамся современному синдрому зависимости от денег и статуса. Синдрому, который, как я вижу, ломает многих людей и заставляет их совершать определенные поступки. Мне приятнее быть свободным человеком, делать и говорить то, что хочу, чем за хорошую зарплату под кого-то, грубо говоря, «ложиться» и делать то, что захочется боссу, а тебе будет противно — но у тебя не будет выбора. Не знаю, к счастью или к сожалению, но у меня такого не происходило.

И меня теперь уже не удивляет, что Олег Иванович во вполне дееспособном возрасте уже пять лет, по большому счету, не работает в футболе. Не знаю, насколько серьезны его функции тренера-консультанта в «Спартаке», но по отношению к таким людям, как он, настоящая работа — это должность главного тренера. Когда я только закончил карьеру игрока и стал приезжать в Россию, меня это удивляло, а теперь, когда нравы нашего сегодняшнего футбола мне уже в общем-то известны, — нет.

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***

Романцев меня когда-то и нашел. Вернее, разглядел, дал шанс — и я им воспользовался. Мне тогда было 16, ему — чуть за 30. И если кто-то считает, что впоследствии он изменился, то лично для меня Олег Иванович остался таким же, что и 25 лет назад. Пусть наше общение сейчас и является редким.

Олег Иванович говорил в интервью, что два самых талантливых футболиста на его памяти — Черенков и Мостовой? Наверное, это было давно, когда я еще играл. Недавно? Слышать это, конечно, приятно. Но у нас с Федором совсем разные судьбы. Черенков почти всю карьеру отыграл здесь. Среди спартаковских болельщиков, да и вообще в бывшем Союзе он обладает огромной популярностью, но если спросить за границей, кто такой Черенков, вряд ли многие скажут. У меня — другая история. И нельзя сказать, что в связи с этим кто-то лучше или хуже. Просто после распада СССР у людей появились совсем иные возможности, чем раньше.

Время тогда было другое. Смеюсь: сейчас чуть ли не каждого футболиста, который пять раз пожонглирует мячом, звездой называют — а в советские времена если кого-то назовут звездой, то этот человек боялся на улицу выйти. Это слово чуть ли не похабным считалось! Требования были куда выше, но и оборотная сторона имелась: поколение Черенкова не имело возможности за время карьеры обеспечить себя на годы вперед. А у нас с этим все было нормально.

В ЦСКА, школу которого я закончил, меня не рассмотрели. Почему — не задумывался. В будущее я, обычный подмосковный паренек, тогда не смотрел, приезжал на тренировки, делал все, что умел, уезжал домой — и так каждый день. Перспектив особых не было, ни удивить, ни заманить тогда нас было нечем — страна такая была. Для меня была одна радость — что приезжаю, у меня есть бутсы (если они, настоящие, у меня в тот момент были), майку с номером дают…

Да-да, майка с номером имела огромное значение! Сейчас на футболках фамилии пишут, а тогда об этом и речи не было. Даже номер был роскошью! Играя у себя в Подмосковье, я сам рисовал себе номер на майке, причем даже не фломастером, потому что и его не было, а красной краской. А в школе на футболке настоящий номер был. И я от этого уже был счастлив, и для этого ездил на тренировки.

Как и многие молодые люди тогда в стране, никакого будущего я не видел. Думал — закончу школу, поступлю в какой-нибудь техникум (в итоге поступил в радиотехнический, который закончил с помощью начальника команды Жиляева), через полтора года пойду в армию — как все. Если бы сейчас на машине времени вновь перенестись в свои 16 лет, отправить домой к родителям и сказать, что через год я буду играть в «Спартаке», я бы только и сказал: «Ни фига себе! Не может такого быть!» И еще пуще удивился бы, узнав, что Старостин с Жиляевым будут по своим каналам «отмазывать» меня от армии, а в ЦСКА взбесятся, что был у них в школе футболист Мостовой, а теперь его обратно забрать не получается. Как все это происходило — я не вникал, мне было до лампочки: нужны, повторяю, были только мяч, бутсы и майка с номером…

Ну, а к Романцеву я сначала попал в «Красную Пресню». Как-то отец договорился, чтобы меня посмотрели, и я приехал на стадиончик «Пресни». Кажется, был ноябрь, холодно, тренировались в хоккейной «коробке». Под ногами — снег и лед. Меня встретил Жиляев, спросил, кто я такой, и сказал, чтобы я шел переодеваться. А мне и не во что — по такой-то погоде! Нашли какие-то шаровары, кеды — так и вышел. И это происходило в течение недели. Потом приняли — но как это было, не помню.

Болел я в то время за киевское «Динамо». Поэтому фамилию Романцев если и слышал, то только краем уха. Тем более что и футбола-то тогда показывали мало, и телевизора дома не было — приходилось к соседям ходить. Киевляне тогда гремели в Европе, Кубок Кубков выиграли. У нас в области многие тогда за «Динамо» (Киев) болели. А то, что я занимался в школе ЦСКА… Так армейцы тогда из высшей в первую лигу и обратно «ездили», серьезным клубом не считались — и болеть за них мне и в голову не приходило.

Но когда в 19 лет первый раз вышел играть против Киева — никакого страха и пиетета не испытывал, и за автографом к Лобановскому и Блохину не шел. Как таковых кумиров, перед которыми преклонялся, у меня не было — такой характер. Я был уверенным в себе, поскольку с детства понимал, что качества, которые у меня есть, намного превосходят качества других футболистов. И даже если кто-то физически сильней — я его обхитрю, переиграю. С этим чувством перешел и во взрослый футбол.

А когда в 87-м первый раз приехал играть в Киев… Сам матч, который мы выиграли — 1:0, почти не помню — только то, что Черенков забил. Вообще, в мою бытность игроком «Спартака» мы четыре года подряд в Киеве побеждали. Зато картинки на вокзале после игры в голове запечатлелись ярко. Подъезжаем — и видим толпу народа, которая готова растерзать любого, в ком разглядит спартаковца. Администратор говорит: «Ребята, поезд такой-то, вагон такой-то. Выходим по одному. Любыми путями — как хотите, так и доберитесь до этого вагона!».

Что делать? Мы прикинули: молодые, нас и заметить-то не должны. Тогда же не было одинаковых клубных спортивных костюмов — кто в чем был. Схватили сумки — и понеслись напролом. К поезду подбежали, а с нами еще много болельщиков ехало. И у них как раз проблемы были, поскольку они — в красно-белых шарфах. Их и ловили. Помню, что даже когда мы в вагон забежали, сразу же легли ничком, потому что в стекла летели камни, которые все вокруг разбивали.

Но сказать, что жутко было, не могу. Мысль была одна — чтобы в тебя не попали. Мы ведь тогда у себя в вагоне и многих болельщиков спартаковских укрыли. Они уже только потом, когда поезд тронулся, ушли в свои вагоны. К тому времени я о «болении» за киевское «Динамо» уже забыл. Попав в «Спартак», футбол стал воспринимать совсем по-другому.

Драки тогда между болельщиками разных клубов были постоянные. В том числе и со «спартачами» дрался, а судьба потом вот как повернулась (смеется). И про драки, и вообще про тогдашнюю обстановку лучше не вспоминать. Даже когда уже играл за «Спартак», возвращался домой на электричке с Савеловского вокзала, проезжал через не самые лучшие районы, — и после матчей в поездах уже начинались фанатские драки. Меня спасало то, что узнавали. Ребята едут после футбола пьяные, начинают орать, кулаками махать, и вдруг кто-то видит — о, да тут Мостовой едет! И тогда спартаковцы выгоняют из вагона всех остальных, и я еду под прикрытием…

Впрочем, если бы понадобилось подраться — нет проблем. Пацаном я был боевым и никогда никому не уступал. Как-то играл на первенство области решающий матч. Когда приехал, увидел: нам — по 14−15, а против нас вышли ребята на 2−3 года старше. А я всегда играл нападающим, поскольку был единственным, кто мог всех обыграть и забить. Единственный способ выиграть в том матче был таким: вся команда стоит у своих ворот и отбивается, а я один цепляюсь за мячи, бегаю вперед и что-то пытаюсь создать. И у меня получалось — так с какого-то момента меня начали откровенно бить.

И в конце концов один большой защитник ко мне подбегает: «Слушай, если ты еще раз подбежишь к воротам — вообще инвалидом останешься». И я ни с того ни с сего разворачиваюсь — и как даю ему по лицу! Началась массовая драка. Судья никого не удалил, но перед тем, как игру возобновили, соперники поклялись, что после игры нас изобьют. Оставалось играть минут 15. Так мы эту игру еще и выиграли — я забил! Они нас ждали около нашего автобуса, но с помощью взрослых ситуацию удалось «разрулить». В общем, в большой футбол я вступал парнем закаленным.

***

В «Спартак» из «Красной Пресни» я переходить не хотел. Как такое возможно? Ну вот такой я был. Ни о чем таком высоком не мечтал, целей в карьере никаких не ставил. При этом отдавал себе отчет, как умею играть, но мыслил так: будет — значит будет, а нет — так и этому не расстроюсь.

Да и время такое было. У нас не было разговоров: мол, надо пойти туда и «вырвать» столько-то денег. Даже придя в «Спартак», знал, что, как бы ни играл, не смогу зарабатывать больше партнеров, поскольку ставки были у всех одинаковые. И вообще, деньги тогда мне были не нужны. Понимал, что в нашей стране купить все равно нечего и негде, а родители зарабатывали деньги, которых на пропитание нам хватало. Но не на что-то большее. А потому рос с пониманием, кто я и откуда, воздушных замков не строил. О чем говорить, если на купленную родителями с горем пополам первую модель «Жигулей» мы всем классом пошли смотреть? Потому что там, где мы жили, машин вообще ни у кого не было.

Когда уже играл в «Спартаке» при Романцеве, мы потихоньку начали понимать, что наша работа чего-то стоит. И говорить на эту тему постепенно научились. В то время многим это не нравилось — и Олегу Ивановичу в том числе. Он не любил, когда к нему футболисты приходили по финансовым вопросам. И я его в этом не обвиняю. Его реакция, как и многих других, — следствие той жизни, в которой происходили изменения, и людям непросто было их принять.

Судите сами. Когда я только начинал карьеру в «Спартаке», бессмысленно было подходить к тренеру и говорить: «У меня сейчас зарплата — двести рублей, но играю я уже на пятьсот. Дайте мне их!» Я не мог этого сказать, во-первых, потому что не понимал — зачем? Зачем мне пятьсот рублей, если я, на тот момент молодой парень и холостяк, и двести потратить не мог? Половину родителям отдавал — и то хватало. А первые машины — вернее, очередь на них — мы получили за чемпионство 1989 года. Я — на шестерку «Жигулей», Шалимов — на более модный тогда «Москвич»… Зато потом перемены, в том числе и в нашем отношении к деньгам, стали происходить очень резкие — отсюда и конфликты, подобные тому, что случились в сборной на Euro-96.

Когда меня позвали в «Спартак», цену славе и деньгам я и близко не представлял. И в «Красной Пресне» у Романцева меня все устраивало. Приняли меня хорошо, коллектив замечательный, тренер великолепный, начальник команды Жиляев — чуть ли не второй отец. Я действительно не понимал, что футболист, здорово играя, может заработать себе больше денег или перейти в другую, еще более известную команду! Сейчас, наверное, какой-нибудь мой молодой коллега прочитает это и не поверит. Но, клянусь, четверть века назад было именно так, и не только со мной!

Романцев в «Пресне» сам лазил на стадионную мачту освещение налаживать, нам приходилось много раз через забор на тренировку перелезать. Приезжаешь, а ворота закрыты, и открыть их некому. Но мне было в той команде хорошо, и все эти мелочи меня совершенно не волновали.

В итоге перешел я в «Спартак» только потому, что меня как раз Романцев с Жиляевым и уговорили. Причем не только на словах. Они сами водили меня на тренировки до Сокольников! Несколько раз случалось, что отправляют меня из «Пресни» на тренировку в спартаковский дубль, я сажусь в троллейбус, а потом не доезжаю, куда следует, и просто гуляю по Москве. Однажды, узнав об этом, Романцев на собственной машине — кажется, оранжевой «копейке» — отвез меня на спартаковскую тренировку. А потом уже Жиляев садился со мной на троллейбус и не отпускал, пока не доводил до места назначения. Попробуйте представить, чтобы сейчас кто-нибудь так возился с семнацатилетним пацаном!

С Жиляевым мы общаемся хоть и реже, чем раньше, но все-таки более или менее регулярно. Когда у меня был день рождения, он звонил, поздравлял. Больше из спартаковцев не звонил никто. Я к таким вещам отношусь спокойно. Потому что знаю, как это в жизни бывает: завтра тебя кем-нибудь назначат, а на следующий день у тебя день рождения — и все начнут звонить с поздравлениями, а кто не позвонит — тот наберет твой номер еще день спустя и извинится, что забыл или не смог поздравить. Вот и подумайте — нужны они мне, такие «искренние» поздравления? А вот такие, как от Жиляева — нужны. Ведь я знаю, что это по-настоящему.

Жиляев нас с Романцевым и помирил. В конце 91-го «Спартак» уже было устроил мой переход в немецкий «Байер», а я в последний момент, никому ничего не сказав, прямо со сборов сорвался к друзьям, Юрану и Кулькову, в «Бенфику». В то время ведь у нас не было ничего официального, законного, все устраивали свою жизнь как могли — и многие совершали ошибки. И Романцев сказал, что Мостового знать не желает.