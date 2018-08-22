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16:34 (мск), источник: Р-Спорт

СМИ: «Локомотив» готов заплатить 13 миллионов евро за полузащитника «Нанта»

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Московский футбольный клуб «Локомотив» заинтересован в приобретении полузащитника французского «Нанта» Абдулая Туре, сообщает L’Equipe.

По информации источника, «Локомотив» готов предложить «Нанту» за трансфер 24-летнего футболиста 13 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Туре сыграл 38 матчей за «Нант» и забил два мяча.

Ранее генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус заявил, что подписанием контракта с нападающим сборной России Федором Смоловым железнодорожники завершили трансферную кампанию на высокой ноте.

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