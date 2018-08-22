СМИ: «Локомотив» готов заплатить 13 миллионов евро за полузащитника «Нанта»
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Московский футбольный клуб «Локомотив» заинтересован в приобретении полузащитника французского «Нанта» Абдулая Туре, сообщает L’Equipe.
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Московский футбольный клуб «Локомотив» заинтересован в приобретении полузащитника французского «Нанта» Абдулая Туре, сообщает L’Equipe.
По информации источника, «Локомотив» готов предложить «Нанту» за трансфер 24-летнего футболиста 13 миллионов евро.
В прошедшем сезоне Туре сыграл 38 матчей за «Нант» и забил два мяча.
Ранее генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус заявил, что подписанием контракта с нападающим сборной России Федором Смоловым железнодорожники завершили трансферную кампанию на высокой ноте.