КДК наказал ЦСКА и дисквалифицировал Ари. Итоги заседания

29 фотографий 29 фотографий 29 фотографий

Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ, Иван ТОРОПЦЕВ

из Дома футбола

ЦСКА — «АРСЕНАЛ» — 3:0

Что случилось: Болельщики ЦСКА вывесили 16 баннеров оскорбительного содержания, в основном, в адрес московского «Спартака» (так, они оскорбили главного тренера команды Массимо Карреру, написав на полотне, что он убил двух девочек) и полузащитника красно-белых Романа Еременко, который выступал за армейцев с 2014 по 2016 год. В 2016 году Еременко был дисквалифицирован на 2 года за употребление кокаина. В 2017 году контракт финна с ЦСКА закончился и не был продлен, а 10 августа 2018 года было объявлено о подписании Еременко контракта со «Спартаком». Также фанаты армейцев скандировали кричалки, содержащие нецензурную лексику.

Артур Григорьянц, председатель КДК РФС:

— Был рассмотрен рапорт делегатов матча, в котором было указано, что на ограждении секторов болельщики команды ЦСКА разместили многочисленные баннеры, содержащие ненормативную лексику. Решение по матчу ЦСКА — «Арсенал»: за скандирование зрителями оскорбительных выражений оштрафовать ЦСКА на 30 тысяч рублей. Также, в соответствии со статьями 28, 116 и 117 дисциплинарного регламента РФС и пунктами 39 и 40 приложений к нему, за публичную демонстрацию зрителями баннеров оскорбительного характера и содержащих ненормативную лексику оштрафовать ЦСКА на 300 тысяч рублей и запретить армейцам допуск зрителей на трибуну А на 1 домашний матч чемпионата России условно до окончания сезона 2018/19. Предупредить, что в случае подобного нарушения к клубу будут применены более строгие санкции.

Мы рассмотрели практически все баннеры, которые были на стадионе. Говорили, что их 25, но мы выявили 16. На заседании от ЦСКА присутствовали Илья Кедрин (заместитель генерального директора по правовым вопросам) и Иван Уланов (руководитель по работе с болельщиками). Они согласились, что спорить с этим наказанием весьма сложно, баннеры носили оскорбительный характер и содержали ненормативную лексику. Часть из них не были согласованы. Представители ЦСКА также пояснили, что такой случай для армейцев крайне редкий, поскольку клуб в последнее время ведет серьезную работу с фанатами. Представители ЦСКА сожалеют о произошедшем и принесли извинения за сложившуюся ситуацию. Иван Уланов сказал, что клуб занимается установкой виновных в этом правонарушении.

«КРАСНОДАР — «СПАРТАК» — 0:1

Что случилось: На 90-й минуте матча главный арбитр Сергей Лапочкин удалил нападающего «Краснодара» Ари за умышленный удар головой в лицо защитника «Спартака» Самюэля Жиго. Бразилец был раздосадован тем, что Лапочкин секундами ранее не назначил пенальти в ворота красно-белых. Ари уже участвовал в подобных скандалах: в конце финального матча Кубка России 2016/17 «Урал» — «Локомотив» (0:2) он стал участником драки, нанеся акцентированный удар правой рукой полузащитнику екатеринбуржцев Артему Фидлеру, что попало в кадры телетрансляции. Оба футболиста были дисквалифицированы на 6 матчей Кубка России и получили штрафы в размере 100 тысяч рублей каждый.

Артур Григорьянц:

— На заседании было рассмотрено поведение нападающего «Краснодара» Ари. Запись в протоколе: «Удален за агрессивное поведение — удар соперника головой в лицо в момент остановки игры». Сразу хочу отметить, что футболист был на связи с комитетом по скайпу, несмотря на присутствие переводчика, давал свои объяснения на русском языке. Ари сказал, что лично извинился перед Жиго, а также извиняется за свое поведение перед болельщиками и комитетом.

Также КДК получил письмо от «Краснодара» за подписью генерального директора, в котором клуб принес свои извинения всем участникам матча, болельщикам на стадионе, телезрителям и членам дисциплинарного комитета. «Краснодар» заверил, что к Ари будут применены дисциплинарные санкции, а также клуб сделает все возможное, чтобы в будущем избежать любых инцидентов, выходящих за рамки спортивной и честной борьбы.