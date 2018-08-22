Казанский «Рубин» и камерунец Сонг достигли договоренности об отзыве иска из ФИФА

«Игрок благодарит клуб за конструктивную позицию на переговорах. Клуб в свою очередь желает Алексу всего наилучшего в новом клубе как на поле, так и за его пределами», — сказано в сообщении «Рубина».
Как ранее сообщили ТАСС в пресс-службе «Рубина», клуб и игрок имели спор в ФИФА. Клуб имел претензии к Сонгу по поводу расторжения договора, а у Сонга были претензии к клубу по поводу компенсации за разрыв соглашения. Ранее в СМИ сообщали, что долг «Рубина» перед Сонгом составляет €9 млн.
Сонг выступал за «Рубин» с 2016 по 2017 год и провел за команду 22 матча в чемпионате России, одну игру в Кубке страны, забив один гол. В начале 2018 года футболист разорвал контракт с казанским клубом, а затем подписал соглашение со швейцарским «Сьоном». Ранее камерунец играл за французскую «Бастию», английские «Арсенал» и «Вест Хэм», а также за испанскую «Барселону».