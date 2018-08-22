Хохлов рассказал, считает ли Ташаева предателем

Источник: РИА "Новости"

— Вы отговаривали Ташаева от перехода в «Спартак». По-прежнему считаете, что он совершил большую ошибку?

— Я вас поправлю. Я не отговаривал его от перехода в «Спартак», а уговаривал его остаться в «Динамо». Вопрос для меня стоял именно так.

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— Но Ташаев совершил ошибку?

— Я такого не говорил. Каждый человек хозяин своей судьбы, сам выбирает свой жизненный путь. Но я хотел, чтобы он остался в «Динамо». К сожалению, этого не произошло.

— Вы считаете Ташаева предателем?

— Нет, не считаю.

— На ваш взгляд, он поспешил с переходом в «Спартак»?