Хохлов рассказал, считает ли Ташаева предателем
Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов в интервью «СЭ» отметил, что не считает предателем бывшего полузащитника команды Александра Ташаева.
Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов в интервью «СЭ» отметил, что не считает предателем бывшего полузащитника команды Александра Ташаева.
— Вы отговаривали Ташаева от перехода в «Спартак».
— Я вас поправлю. Я не отговаривал его от перехода в «Спартак», а уговаривал его остаться в «Динамо». Вопрос для меня стоял именно так.
— Но Ташаев совершил ошибку?
— Я такого не говорил. Каждый человек хозяин своей судьбы, сам выбирает свой жизненный путь. Но я хотел, чтобы он остался в «Динамо». К сожалению, этого не произошло.
— Вы считаете Ташаева предателем?
— Нет, не считаю.
— На ваш взгляд, он поспешил с переходом в «Спартак»?
— Да никто не знает, рано он ушел или поздно. Просто Александр сделал такой выбор. Как я уже сказал, мне хотелось оставить его в своей команде. Но… Личной обиды на него нет. Человек принял такое решение.