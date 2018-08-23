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12:33 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Источник: Маркизио может продолжить карьеру в «Зените»

Бывший полузащитник «Ювентуса» Клаудио Маркизио может перейти в «Зенит», сообщает Football Italia.

Источник не уточняет деталей контракта, который российский клуб может быть предложен 32-летнему хавбеку.

Воспитанник туринского клуба, проведший почти всю карьеру в составе «старой синьоры» (исключение — аренда в «Эмполи» в сезоне-2007/08), 17 августа расторг контракт с клубом по обоюдному согласию сторон.

Издание утвеждает, что интерес к Маркизио также проявляют «Спортинг», «Монако», «Севилья», «Бетис», «Монреаль Импэкт» и «Нью-Йорк Сити». Сам игрок не собирается рассматривать возможных предложений со стороны клубов из Саудовской Аравии, Австралии и Японии.

За 12 лет в составе «Ювентуса» Маркизио провел в черно-белой футболке 389 матчей, забив 37 мячей. Вместе с туринцами он завоевал 14 трофеев, включая 7 титулов чемпиона Италии.

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