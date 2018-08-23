Тренер «Рубина»: У нас не так много игроков, чтобы с кем-то расставаться
Тренер «Рубина» Виталий Кафанов в преддверии матча 5-го тура чемпионата России против ЦСКА рассказал о состоянии команды.
Тренер «Рубина» Виталий Кафанов в преддверии матча 5-го тура чемпионата России против ЦСКА рассказал о состоянии команды.
Специалист считает, что кадровая перестройка соперника не сыграет на руку казанцам.
— Сегодняшний ЦСКА — это другая команда, — говорит Кафанов. — Другая оборона. С каждой игрой они выглядят все сплоченнее.
— То, что у ЦСКА много молодежи может ли
— Думаю, что нет. Это сильная команда.
— Гол на последних секундах, пропущенный от «Ахмата». Что это? Хвост тянется второй год.
-Каждый гол надо рассматривать отдельно.
— В каком состоянии Сослан Джанаев?
— Он тренируется индивидуально.
— А остальные игроки?
— В принципе, все готовятся сыграть: Бухаров, Подберезкин, Кудряшов.
— Как двигаются трансферные дела? Говорилось, что команду могут покинуть некоторые игроки.
— У «Рубина» не так много игроков, чтобы с
— А есть надежда, что удастся
— (после паузы) Надежда всегда есть. (Артур ЕНИКЕЕВ).