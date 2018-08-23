Тренер «Рубина»: У нас не так много игроков, чтобы с кем-то расставаться

Специалист считает, что кадровая перестройка соперника не сыграет на руку казанцам.

— Сегодняшний ЦСКА — это другая команда, — говорит Кафанов. — Другая оборона. С каждой игрой они выглядят все сплоченнее.

— То, что у ЦСКА много молодежи может ли как-то сыграть в плюс «Рубину»?

— Думаю, что нет. Это сильная команда.

— Гол на последних секундах, пропущенный от «Ахмата». Что это? Хвост тянется второй год.

-Каждый гол надо рассматривать отдельно. Где-то была системная ошибка, где-то индивидуальная, где-то просто не повезло. Думаю, что в Грозном была потеря концентрации.

— В каком состоянии Сослан Джанаев?

— Он тренируется индивидуально.

— А остальные игроки?

— В принципе, все готовятся сыграть: Бухаров, Подберезкин, Кудряшов.

— Как двигаются трансферные дела? Говорилось, что команду могут покинуть некоторые игроки.

— У «Рубина» не так много игроков, чтобы с кем-то расставаться. Чтобы кого-то продать, нужно сначала кого-то взять.

— А есть надежда, что удастся кого-то приобрести?