ЦСКА подписал суперталанта из Мали. Его хотели «Реал» и «ПСЖ»

Летом ЦСКА провернул самый незаметный, но, возможно, самый перспективный трансфер. В течение месяца армейцы просматривали 17-летнего нападающего Лассану Н’Диайе, который считается одним из главных талантов в мире. Вчера вечером тинейджер в твиттере выложил селфи с «ВЭБ-Арены» и написал, что будет рад продолжить карьеру в ЦСКА.

Sport24 рассказывает удивительную историю Лассаны Н’Диайе.

Кто он такой

Лассана родился 3 октября 2000 года, через месяц с небольшим ему исполнится 18 лет. Он родился в бедной семье в Мали, а в футбол начал играть на улице.

«Я был с мячом постоянно, круглые сутки, — рассказывал Н’Диайе в интервью FIFA. — Скоро к моему отцу стали приходить люди, и говорить: «Твой сын Лассана слишком хорош, чтобы играть здесь. Ты должен отвести его в профессиональную академию».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BMKhXKkho_8/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BMKhXKkho_8/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">academi JMG</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/bsdlassana/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Bsd Lassana N'diaye</a> (@bsdlassana) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2016-10-29T22:56:54+00:00">29 Окт 2016 в 3:56 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Теперь я строю свою карьеру в футболе, но сохраняю те эмоции, что приносили мне улицы. У меня большая семья: один старший брат и две маленькие сестры. А в футбол играю я один. Мы происходим из самых низов, так что надеюсь, скоро я смогу достаточно зарабатывать, чтобы помогать им.

Как он играет

Отец отдал Лассану в команду «Гуидарс» в родном городе Бамако. Уже в 15 Н’Диайе играл за взрослую команду и привлек внимание главного тренера юношеской сборной Мали. С ней он выиграл Кубок африканский наций U-17 в мае 2017-го, а уже в октября отправился на чемпионат мира.

Именно на юношеском ЧМ Н’Диайе стал главной молодой звездой Мали. Форвард забивал каждые 66 минут на групповом этапе, а в итоге занял со своей командой четвертое место. 6 голов в 7 матчах — мощная статистика Лассаны. По одному разу он отличился в играх с Парагваем, Турцией, Новой Зеландией и Испанией, а в ворота испанцев сделал дубль.

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Сейчас 17-летний нападающий вызывается во взрослую сборную Мали, но за нее пока не дебютировал.

Кто им интересовался

За янгстерами на юношеских чемпионата мира следят скауты всех топовых команд Европы. Поэтому логично, что медиа писали об интересе к Н’Диайе из Барселоны, Мадрида и Парижа. Ближе всего к правде — слухи о «Ред Булле» из Зальцбурга (плотно следят за африканским рынком), «Галатасарае» и «Боруссии». Но нападающий уехал на просмотр в «Цюрих».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bk7cqTTndja/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bk7cqTTndja/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Zürich ??</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/bsdlassana/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Bsd Lassana N'diaye</a> (@bsdlassana) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-07-07T11:32:04+00:00">7 Июл 2018 в 4:32 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

За недельный сбор Н’Диайе очень понравился швейцарцам, но оформить трансфер клуб не смог. По правилам ФИФА, футболисты из стран третьего мира не могут подписать профессиональный контракт с клубами высших лиг до совершеннолетия. Единственный вариант — перевезти всю семью игрока в Европу, но на этот шаг «Цюрих» не решился. В этот момент, похоже, Лассану и перехватил ЦСКА.

Видимо, армейцы смогли предложить малийскому таланту не просто просмотр, а условия лучше, чем у конкурентов. Игру с тульским «Арсеналом» Н’Диайе смотрел из скайбокса «ВЭБ-Арены». В твиттере Лассана пишет, как ему нравится Игорь Акинфеев — «один из лучших вратарей мира».