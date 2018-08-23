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13:06 (мск), источник: ТАСС

«Матч ТВ» в прямом эфире покажет встречу 6-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак»

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Центральная игра шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между командами «Зенит» и «Спартак» будет показана в прямом эфире на телеканале «Матч ТВ», а также на премиальном футбольном канале «Матч Премьер», на digital-площадках matchtv.ru, sportbox.ru и в приложении «Матч! Клуб». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе канала.

Игра состоится 2 сентября (начало — 19:00 мск) на стадионе «Санкт-Петербург». Встречу прокомментируют Денис Казанский и Михаил Поленов, ведущий в студии стадиона в Санкт-Петербурге Роман Гутцайт с гостями обсудят игру перед матчем. Включения студии также запланированы в перерыве и после встречи. Кроме того, телеканал запустит серию промо- роликов, в том числе ролик о героях чемпионата мира — Артеме Дзюбе и Романе Зобнине.

На сайте matchtv.ru питерский музыкант, болельщик «Зенита» Сергей Шнуров устроит баттл фанатов с исполнителем Александром Степановым (ST), который болеет за «Спартак». Баттл фанатов произойдет прямо на трибуне во время матча. Как сообщает телеканал, в отдельном окне на сайте и в аккаунте «Матч ТВ» в социальной сети «ВКонтакте» можно будет следить за тем, как они заводят болельщиков и какими кричалками обмениваются друг с другом. Победителя этой битвы выберут зрители.

Ответная игра во втором круге чемпионата России между «Спартаком» и «Зенитом», которая состоится в Москве, будет показана только на телеканале «Матч Премьер».

После четырех туров «Зенит» и «Спартак» занимают первое и второе места соответственно. В активе петербургского клуба 12 очков, у московской команды — 10.

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