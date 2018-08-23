«Спартак» — «Динамо». Скандалы XXI века

Источник: Спорт-Экспресс

БРОМАНТАН. НАЧАЛО

17 августа 2003 года. «Динамо» — «Спартак» — 3:2 (Корчагин, 4. Булыкин, 16. Харлачев, 88 — Мойзес, 67. Титов, 82).

Напрямую к вражде этих клубов скандал 2003-го не относится. Но не упомянуть об истоках грандиозной допинговой истории мы не можем.

Шла 59-я минута встречи, когда полузащитник «Спартака» Максим Деменко был заменен на Владислава Ващука. Хавбек выглядел уставшим, причем настолько, что перепутал скамейку запасных — сначала Деменко пошел в сторону «Динамо». Очевидцы смутились и улыбнулись, а кто-то из бело-голубых развернул футболиста. Все думали, что это просто следствие усталости. «Все было как в тумане, — вспоминал позже тот эпизод Деменко. — Вижу, что показывают табличку с моим номером, аплодирую трибунам, а далее — короткий провал в памяти. Потом наши спрашивают: “Дема, а зачем ты пошел туда, на динамовскую скамейку?” Не знал даже, что ответить. Был в какой-то прострации».

Вечером того же дня спартаковцы вместе ужинали, а потом многим из них стало плохо — руки затряслись, опутала бессонница. Деменко в ресторан даже не пошел — его еще с матча тошнило и знобило. На следующий день большая часть основы не явилась на тренировку, потому что просто не было сил добраться.

Деменко признавался, что перед матчем принял желтые и белые таблетки, причем о назначении белых даже не догадывался — врачи говорили, что это просто «соли и минералы». Но позже выяснилась истинная причина — футболистам «Спартака» давали допинг. «Бромантан был в крови у всех игроков основного состава», — признавался Ващук, хотя футболистов фактически подставили. И именно тогда, в середине августа, все стали догадываться.

«ИГРАЛИ ДВА…»

14 марта 2010 года. «Спартак» — «Динамо» — 0:1 (Семшов, 71).

Старт сезона-2010 выдался лихим. Главный тренер «Спартака» Валерий Карпин во флэш-интервью после поражения от «Динамо» сначала произнес известную фразу: «Игра была равна, играли два…» А затем добавил еще огня: «Обращаю внимание на то, что судья Карасев — это совершенно не уровень премьер-лиги. Первая желтая карточка Шешукову была показана на пустом месте. Но он в перерыве сказал, что удалит — и удалил».

Действительно, на 27-й минуте Шешуков получил спорное предупреждение за фол против динамовца Самедова, а на 85-й после еще одного нарушения увидел перед собой красную карточку.

Карасеву на тот момент было всего 30 лет, он только начинал судейскую карьеру. На таких принципиальных матчах, как «Спартак» — «Динамо», арбитр еще не работал. Но слова Карпина не подкосили Карасева, и теперь он — арбитр высокой категории, обслуживавший матчи чемпионатов мира и Европы.

ЖЕСТ ЭМЕНИКЕ

25 марта 2012 года. «Динамо» — «Спартак» — 1:3 (Самедов, 45 — Эменике, 30. Нобоа, 70, в свои ворота. Ари, 90+4)

Той весной за жестикуляцией Эменике следили особенно. В мае нигерийца удалили после гола в ворота «Зенита» за то, что он бил себя по руке («Это благодарность предкам за данную мне кровь»), а в марте нападающий «Спартак» вляпался в другой скандал.

На протяжении всего матча фанаты «Динамо» ухали в адрес темнокожих спартаковцев — Рафаэла Кариоки и Эменике. Бразилец к этому давно привык и не реагировал, а Эменике был шокирован и оскорблен. По ходу матча нигериец повернулся к бело-голубому сектору и показал ему «жест Эффенберга».

Эменике ответил эмоционально: «Всю свою футбольную карьеру не приходилось сталкиваться с таким количеством расистских выпадов, как в матче с “Динамо”. Снежками бросали во всех футболистов, но такое я увидел впервые. Фанаты “Динамо” постоянно ухали при каждом моем контакте с мячом, что-то кричали. Неприличный жест? Да, я не совладал с эмоциями, о чем искренне сожалею».

Комитет по этике условно дисквалифицировал Эменике и оштрафовал его на 500 тысяч рублей. «Спартак» подал апелляцию на это решение, но она была отклонена.

ПОСЛЕДНИЙ МАТЧ «ТРЕНЕРИШКИ»

25 ноября 2012 года. «Спартак» — «Динамо» — 1:5 (Дзюба, 90+2 — Кокорин, 15, 45+1. Нобоа, 18. Семшов, 79. Семшов, 87)

Одно из самых резонансных дерби. В первом круге сезона-2012/13 «Спартак» в гостях разнес «Динамо» со счетом 4:0, но во втором бело-голубые взяли убедительный реванш. Если б это было двухраундовое противостояние, «Динамо» прошло бы дальше после разгромного домашнего поражения — нехило, правда?

«Спартак» в первом и единственном сезоне под руководством Унаи Эмери уже проиграл со страшным счетом — 0:5 в Санкт-Петербурге. Второе унижение, в игре с «Динамо», отбросило красно-белых на седьмое место и подвело черту под российским этапом карьеры Эмери. Макгиди вспоминал, что сразу после финального свистка в раздевалку вошел Леонид Федун и объявил баску об увольнении.

Но скандальным тот матч оказался по другой причине. После игры журналисты попробовали остановить Дзюбу в смешанной зоне, но тот отмахнулся: «Пусть говорит наш тренеришка».

Эта фраза вошла в золотой фонд цитат российского футбола, а у Дзюбы и Эмери сейчас все хорошо, хотя со «Спартаком» они больше не связаны.

25 октября 2015 года. «Динамо» — «Спартак» — 2:3 (Кокорин, 17. Погребняк, 67 — Промес, 22, 90+1. Давыдов, 70)

Это был отличный, зрелищный матч с невероятной развязкой и красивыми голами. Но запомнят эту игру из-за перфоманса конферансье.

В перерыве ведущий Дмитрий Дерунец традиционно развлекал публику, но в один момент на поле прорвался фанат «Спартака». Ведущего это задело, и он решил напасть на болельщика. Тот попытался ответить, но тут к фанату подбежал представитель службы безопасности и выдворил его с поля.

У кромки поля Дерунец отвесил спартаковскому болельщику пинок, после чего с центральных секторов в сторону ведущего полетели посторонние предметы и едва не вспыхнули беспорядки. Лишь после того как динамовский ведущий вынужденно прервал свою работу и скрылся в подтрибунном помещении, на секторах вновь стало спокойно.

Позже КДК оштрафовал «Динамо» на 20 тысяч за проникновение на поле постороннего лица — болельщика «Спартака». С Дерунцом бело-голубые «приостановили» сотрудничество.

18 июля 2017 года. «Динамо» — «Спартак» — 2:2 (Панченко, 54. Ташаев, 90+2 — Промес, 29. Луиз Адриану, 32)

Переход игрока к принципиальному сопернику не может пройти без шероховатостей. Кому-то сразу достается по полной программе, как Роману Еременко от болельщиков ЦСКА. До кого-то гнев фанатов добирается позже.

Прошлое лето. С момента трансфера Зобнина из «Динамо» в «Спартак» миновал год. Полузащитник сборной России с поврежденным коленном наблюдал за матчем бывшей и нынешней команды с вип-трибуны «Арены Химки». В один момент кто-то из бело-голубых фанатов заметил Зобнина и попытался избить футболиста. «На матче болельщики “Динамо” начали оскорблять, я ушел в ложу, они начали лезть туда… Их успокоили, и все», — так описывал происходившее сам футболист.

«Мужчина, взрослый. Наверное, дети есть. А он вел себя как животное, — писала в Твиттере супруга Зобнина Рамина. — После этого меняется мнение о людях. Не дай бог кому-нибудь столкнуться с ним. Болельщики сидели чуть ниже ложи, увидели Ромку. Просто начали кричать и потом начали лезть наверх. Ужасно было. Далее подошла охрана. С такими лучше не связываться! Он был нетрезв, мягко говоря. От него все что угодно можно ожидать».