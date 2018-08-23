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15:39 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Это худшая футболка, которую я видел в жизни. Хочу себе такую». Как ростовский ковер покорил иностранные СМИ

BBC, Marca и FOX Sport обсуждают «ковровую» форму «Ростова».

ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ

В минувшее воскресенье главным героем матча «Ростов» — «Енисей», в котором хозяева разгромили красноярцев (4:0), стал не Бьорн Сигурдарсон, сделавший дубль, и даже не Алексей Ионов, отметившийся голом и передачей. Нет, все сливки собрал ковер. Во время трансляции, после одного из забитых голов, в кадр попали болельщики донского клуба, у которых в руках был знакомый всем с детства неизменный атрибут 99% древних российских квартир и домов.

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После игры клуб начал поиски этих людей и пообещал, что постелет ковер на базе, если пост в Твиттере наберет 500 лайков. Условие было выполнено менее, чем за сутки. Тогда «Ростов» не только сдержал обещание, но продолжил фантазии на тему, показав фанатам четвертый комплект формы, выполненный в цветах того самого ковра. Идея болельщикам понравилась — за первый день было сделано более 500 предзаказов.

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РЕАКЦИЯ МИРОВЫХ СМИ

Историю с ростовским ковром не обошли вниманием мировые СМИ. BBC Sport в Твиттере задался вопросом:

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— Огонь, — ответил «Ростов» в комментариях. А пользователь под ником Paulie C написал: «Это худшая футболка, которую я видел в жизни. Хочу себе такую».

Испанская Marca прямо спросила у своих читателей:

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Один из ответов (от пользователя xavi catalan): «На таком ковре нужно завтракать хлопьями с водкой, чтобы потом хохотать весь день».

Eurosport UK отметил новую форму «Ростова» как «эффектную», FOX Sports Football предположил, что это самая «экстравагантная» расцветка среди всех футбольных экипировок, а вот MailOnline Sport назвал ее «отвратительной».

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По мнению beIN SPORTS USA, после старта продаж четвертого комплекта формы «Ростова» «российская полиция моды находится в состоянии повышенной боевой готовности».

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КОВЕР ИЛИ ХАМОН?

Наконец, на новую экипировку «Ростова» отреагировал клуб третьего испанского дивизиона «Гихуэло», известный тем, что три года назад представил комплект игровой формы, выполненный в расцветке хамона (сыровяленой свинины, национального испанского деликатеса), которую назвал «хамонета».

— Привет, «Ростов», отличная попытка, но «хамонета» всегда будет номером один. За все ошибки в переводе вините гугл-переводчик.

«Ростов» ответил «Гихуэло»:

— Привет! Давайте съедим ваш хамон на нашем ковре! Мы могли бы приехать тренироваться в Испанию зимой. До встречи!

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