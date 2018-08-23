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16:46 (мск), источник: Советский спорт

Олег Кутепов: Зобнину зарплату подняли. А Илья чем хуже?

Отец основного защитника сборной России на ЧМ-2018 Ильи Кутепова рассказал о восстановлении сына после травмы и его планах на будущее.

Источник: Советский спорт

«КАРРЕРА СПРОСИЛ СЫНА В КРАСНОДАРЕ: «МОЖЕШЬ ВЫЙТИ?»

Пока в сезоне-2018/19 Кутепов, отыгравший без замен пять матчей чемпионата мира, на поле в форме «Спартака» не выходил. Перед дерби с «Динамо» 25-летний защитник вернулся в общую группу. Однако конкуренция на его позиции в команде очень серьезная — после травмы уверенно вернулся Георгий Джикия, а новичок красно-белых Самюэль Жиго является сейчас чуть ли не лучшим игроком РПЛ.

Неудивительно, что поползли слухи об уходе Кутепова в другой клуб. Сразу после ЧМ-2018 говорили о Европе, теперь в прессе всплывают варианты с «Зенитом» и «Краснодаром». Чтобы разобраться в ситуации, мы позвонили отцу футболиста.

— Илья, наконец, вернулся в общую группу. Как у него настроение?
— Отличное настроение. Вот только травма эта очень не вовремя вылезла, — посетовал Олег Кутепов.

— Сейчас в «Спартаке» прилично выглядит линия обороны: Джикия вернулся, плюс купили сильного защитника Жиго.
— Если б он был такой сильный, играл бы за сборную Франции. Рано делать такие выводы, сезон только начался.

— Илья уверен в себе, уверен, что попадет в основу после восстановления?
— Конечно, уверен, все же видели, как он сыграл на чемпионате мира! Порой, не понимаю решения Массимо Карреры. В чемпионском сезоне везение было, а сейчас… Возьмите матч с «Краснодаром»: считаю, что «Спартак» отскочил, «Краснодар» мог минимум три забивать. Тот же Александр Максименко пока еще не нюхал пороху таких матчей. Все пока на тоненького.

— Максименко только с ПАОКом в первой игре раз ошибся, зато в ответном выручал, в Краснодаре тоже пару раз спас.
— Да, в Москве выручил. Но опять же, сезон только начался, посмотрим, что будет дальше.

— Вернемся к Илье. Каррера ему говорит, что ждет его, хочет, чтоб быстрее вернулся?
— Перед матчем с «Краснодаром» Каррера спрашивал: «Можешь выйти?». Но Илья ответил, что пока не готов. Там же одно время даже шли разговоры об операции, но Илья пообщался еще и с врачами сборной, те посмотрели и сказали, что операция не нужна.

Нужно лишь не форсировать восстановление. В прошлом году перед первым матчем с «Ливерпулем» Каррера тоже просил помочь, Илья вышел, хотя до конца не был здоров. А в ответном-то сын уже не играл…

«МОЖНО БЫЛО БЫ ПЕРЕЙТИ В “ЗЕНИТ”, НО ЛУЧШЕ ОСТАТЬСЯ»

— В последние дни появились новости об интересе к Илье со стороны «Краснодара» и «Зенита». Под этими новостями есть основания?
— Возможно, это ход агента. Роману Зобнину после чемпионата мира улучшили контракт. А тут человек вернулся с чемпионата мира на щите, почему он должен работать по старому контракту? Если Илья так сыграл за сборную, то лучшего момента для поднятия ценника, повышения зарплаты не найти.

— А откуда вам известно, что Зобнину подняли зарплату?
— Об этом писали средства массовой информации.

— То есть, вы полагаете, что это агент Ильи запустил информацию об интересе со стороны «Краснодара» и «Зенита»?
— Во всяком случае, я бы так сделал. Агенту Ильи имело смысл расшевелить руководство «Спартака»… Однако я не вижу смысла переходить в «Краснодар». Вариант с «Зенитом» выглядит предпочтительнее. Посмотрите, кто там в центре играет. Миха Мевля, Эмануэль Маммана, правда, он травмирован, Бранислав Иванович — все иностранцы. Игрок с российским паспортом точно не помешал бы.

— С сыном наверняка обсуждали эти слухи. Что он говорит?
— Говорит, что на связи агентом, тот работает — и все. Ничего с матерью мы толком не знаем. Но думаю, было бы правильно, если бы Илья переподписал контракт со «Спартаком» (действующее соглашение Кутепова было заключено в 2016 году и рассчитано до 2021-го. — Прим. ред.).

— Сам-то он хочет остаться в «Спартаке»?
— Конечно, хочет. И я хочу, чтоб он остался.

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