«Лидс» не стал продавать «Краснодару» защитника Янссона за 12 млн евро
Как сообщает журналист Yorkshire Evening Post Фил Хэй, «Краснодар» предложил за шведского защитника 12 млн евро, но «Лидс» отказался от сделки.
Как сообщает журналист Yorkshire Evening Post Фил Хэй, «Краснодар» предложил за шведского защитника 12 млн евро, но «Лидс» отказался от сделки.
Янссон подписал контракт с «Лидсом» в прошлом сезоне. Ранее защитник играл за клуб на правах аренды.
Янссон был в составе сборной Швеции на чемпионате мира в России, где команда дошла до четвертьфинала.
После четырех туров чемпионшипа «Лидс» занимает первое место в турнирной таблице. «Краснодар» после такого же количества игр — на пятой строчке турнирной таблице РПЛ.