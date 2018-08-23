РФС запретил «Анжи» регистрацию новых игроков

Как отмечается, запрет на регистрацию новичков был наложен как обеспечительная мера для расчета по задолженностям перед бывшим игроком второй команды «Анжи» Багаутдином Рикматуллаевым. Согласно информации по делу, «Анжи» имеет задолженность перед игроком по зарплате за апрель-май 2018 года. Также клуб должен возместить расходы, связанные с лечением травмы и восстановлением.

Рикматуллаев получил травму передней крестообразной связки колена и перенес операцию в одной из клиник Рима, где на протяжении последних сезонов лечились травмированные футболисты московского «Спартака» Роман Зобнин, Георгий Джикия и Жано Ананидзе.