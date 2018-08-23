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19:00 (мск), источник: Р-Спорт

РФС запретил «Анжи» регистрацию новых игроков

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) наложила на махачкалинский «Анжи» запрет на регистрацию новых игроков, сообщается на официальном сайте организации.

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Как отмечается, запрет на регистрацию новичков был наложен как обеспечительная мера для расчета по задолженностям перед бывшим игроком второй команды «Анжи» Багаутдином Рикматуллаевым. Согласно информации по делу, «Анжи» имеет задолженность перед игроком по зарплате за апрель-май 2018 года. Также клуб должен возместить расходы, связанные с лечением травмы и восстановлением.

Рикматуллаев получил травму передней крестообразной связки колена и перенес операцию в одной из клиник Рима, где на протяжении последних сезонов лечились травмированные футболисты московского «Спартака» Роман Зобнин, Георгий Джикия и Жано Ананидзе.

Ранее перед началом нового сезона «Анжи» объявил о расформировании второй команды клуба, выступавшей в первенстве зоны «Юг» ПФЛ, в связи с финансовыми соображениями и по причине неудовлетворительных результатов коллектива. Также махачкалинский клуб испытывает серьезные финансовые затруднения и имеет задолженности перед игроками.

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