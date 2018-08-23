РФС приостановил производство по делу футболиста «Спартака» Ташаева

Источник: ИТАР-ТАСС

Арбитражный суд города Москвы 14 августа по итогам заседания объявил, что не станет удовлетворять иск Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) «Динамо» о признании недействительными некоторых условий договора игрока с его бывшим клубом «Динамо». При этом представитель ФК «Динамо» в ходе заседания заявил, что клуб признает исковые требования общества в полном объеме.

«Мы приостановили производство по делу до вступления в законную силу этого решения. После того, как судебный акт по этому делу вступит в законную силу, мы возобновим производство и будем рассматривать заявление “Динамо” к Ташаеву с учетом того, что решил Арбитражный суд», — сказал Березов.

ВФСО «Динамо» сообщило ТАСС, что подаст апелляцию на решение суда. Судебный акт вступит в свою силу в том случае, если апелляционная жалоба не будет подана.

29 декабря 2017 года Ташаев подписал новый контракт с «Динамо», рассчитанный до 2020 года, но в июне футболист написал заявление об уходе из клуба. По словам агента футболиста Алана Агузарова, Ташаев воспользовался опцией в контракте, за месяц уведомив клуб о своем решении. В свою очередь ВФСО «Динамо», которое является акционером футбольного клуба, в июне подало иск к АО «Футбольный клуб «Динамо-Москва» и игроку с требованием признать недействительным один из пунктов контракта Ташаева, который касается отступных при переходе игрока в другой клуб. Представитель ВФСО отметил, что предусмотренная контрактом сумма компенсации составляла €1,5 млн в случае перехода в клуб Российской премьер-лиги, а с учетом внесения в контракт оспариваемого пункта ФК «Динамо» лишился компенсации за подготовку футболиста (порядка €2 млн) и возможности получить выплаты за последующие переходы игрока в другие клубы.