«Папа не мой агент»: Илья Кутепов отвечает отцу

Защитник «Спартака» Илья Кутепов — основной игрок сборной России. Это не новость, а вполне себе факт. Кутепов отыграл все матчи на ЧМ-2018, потому теперь обладатель гордого статуса «основной футболист четвертьфиналиста чемпионата мира». А заодно и официального звания «Заслуженный мастер спорта».

Источник: РИА "Новости"

Только вот в «Спартаке» в этом сезоне Кутепов не играет. От слова «совсем». И Sport24 уже писал о том, что эта ситуация привлекла «Краснодар» и «Зенит». Оба клуба заинтересованы в Кутепове. А тут еще и отец Ильи продвинул историю своими словами: «Возможно, информация об интересе «Зенита» и «Краснодара» — ход агента. Во всяком случае, я бы так сделал. Роману Зобнину после чемпионата мира улучшили контракт.

А тут человек вернулся с успешного чемпионата мира, почему он должен работать по старому контракту? Если Илья так сыграл за сборную, то лучшего момента для поднятия ценника, повышения зарплаты не найти.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bk8vx68F3Op/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bk8vx68F3Op/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Тяжело подобрать какие-то слова... Чемпионат мира для нас закончился Но это было лучшее время, это были незабываемые моменты, этим нужно дорожить! Меня переполняет гордость за тех парней, которые плечом к плечу прошли весь этот путь! Гордость за тренерский, административный, медицинский штаб , что мне удалось провести этот ЧМ вместе с вами Спасибо страна Спасибо болельщики за вашу поддержку! Вместе мы можем многое </a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by <a href="https://www.instagram.com/illson1916/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Илья Кутепов</a> (@illson1916) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-07-07T23:38:22+00:00">Jul 7, 2018 at 4:38pm PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Агенту Ильи имело смысл расшевелить руководство «Спартака»… Однако я не вижу смысла переходить в «Краснодар». Вариант с «Зенитом» выглядит предпочтительнее. Посмотрите, кто там в центре играет. Миха Мевля, Эмануэль Маммана, правда, он травмирован, Бранислав Иванович — все иностранцы. Игрок с российским паспортом точно не помешал бы. Сын говорит, что на связи агентом, тот работает — и все. Ничего с матерью мы толком не знаем. Но думаю, было бы правильно, если бы Илья переподписал контракт со «Спартаком», — цитирует отца футболиста «Советский спорт».

Сам Кутепов тоже взял слово. В эксклюзивном интервью Sport24 Илья, на время, закрыл вопрос.

Источник: Sport24

— В последние дни появилось много слухов относительно вашего будущего. Откуда они берутся и что происходит?

— Честно говоря, для меня это тоже сюрприз. Я так же, как и вы, читаю всё в прессе, но не обращаю на это внимание. В данный момент я вернулся в общую группу, оправился от травмы и думаю только о том, как помочь «Спартаку».

— Вас действительно не устраивают условия действующего контракта?

— Повторяю ещё раз. Я не думаю об этом. Я люблю «Спартак» и буду делать все, что от меня зависит, чтобы помочь команде. Ни вопросы контракта, ни другие вопросы не отвлекают меня от работы. Все мысли связаны со «Спартаком».

— Но ваш отец заявил, что вы недовольны тем, что клуб не предложил вам контракт после удачного выступления на чемпионате мира.

— У папы может быть любое мнение и он может его высказывать, как и другие люди, но он не мой агент и не ведет мои дела. У меня есть агент, который занимается всеми вопросами развития моей карьеры. Только он может выражать мою позицию по тому или иному вопросу.