«Папа не мой агент»: Илья Кутепов отвечает отцу
Защитника «Спартака» отправляют в «Зенит» и «Краснодар», но он сам «думает только о том, как помочь красно-белым».
Защитника «Спартака» отправляют в «Зенит» и «Краснодар», но он сам «думает только о том, как помочь красно-белым».
Защитник «Спартака» Илья Кутепов — основной игрок сборной России. Это не новость, а вполне себе факт. Кутепов отыграл все матчи на ЧМ-2018, потому теперь обладатель гордого статуса «основной футболист четвертьфиналиста чемпионата мира». А заодно и официального звания «Заслуженный мастер спорта».
Только вот в «Спартаке» в этом сезоне Кутепов не играет. От слова «совсем». И Sport24 уже писал о том, что эта ситуация привлекла «Краснодар» и «Зенит». Оба клуба заинтересованы в Кутепове. А тут еще и отец Ильи продвинул историю своими словами: «Возможно, информация об интересе «Зенита» и «Краснодара» — ход агента. Во всяком случае, я бы так сделал. Роману Зобнину после чемпионата мира улучшили контракт.
А тут человек вернулся с успешного чемпионата мира, почему он должен работать по старому контракту? Если Илья так сыграл за сборную, то лучшего момента для поднятия ценника, повышения зарплаты не найти.
Агенту Ильи имело смысл расшевелить руководство «Спартака»… Однако я не вижу смысла переходить в «Краснодар». Вариант с «Зенитом» выглядит предпочтительнее. Посмотрите, кто там в центре играет. Миха Мевля, Эмануэль Маммана, правда, он травмирован, Бранислав Иванович — все иностранцы. Игрок с российским паспортом точно не помешал бы. Сын говорит, что на связи агентом, тот работает — и все. Ничего с матерью мы толком не знаем. Но думаю, было бы правильно, если бы Илья переподписал контракт со «Спартаком», — цитирует отца футболиста «Советский спорт».
Сам Кутепов тоже взял слово. В эксклюзивном интервью Sport24 Илья, на время, закрыл вопрос.
— В последние дни появилось много слухов относительно вашего будущего. Откуда они берутся и что происходит?
— Честно говоря, для меня это тоже сюрприз. Я так же, как и вы, читаю всё в прессе, но не обращаю на это внимание. В данный момент я вернулся в общую группу, оправился от травмы и думаю только о том, как помочь «Спартаку».
— Вас действительно не устраивают условия действующего контракта?
— Повторяю ещё раз. Я не думаю об этом. Я люблю «Спартак» и буду делать все, что от меня зависит, чтобы помочь команде. Ни вопросы контракта, ни другие вопросы не отвлекают меня от работы. Все мысли связаны со «Спартаком».
— Но ваш отец заявил, что вы недовольны тем, что клуб не предложил вам контракт после удачного выступления на чемпионате мира.
— У папы может быть любое мнение и он может его высказывать, как и другие люди, но он не мой агент и не ведет мои дела. У меня есть агент, который занимается всеми вопросами развития моей карьеры. Только он может выражать мою позицию по тому или иному вопросу.