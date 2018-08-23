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19:26 (мск), источник: Sport24

«Папа не мой агент»: Илья Кутепов отвечает отцу

Защитника «Спартака» отправляют в «Зенит» и «Краснодар», но он сам «думает только о том, как помочь красно-белым».

Защитник «Спартака» Илья Кутепов — основной игрок сборной России. Это не новость, а вполне себе факт. Кутепов отыграл все матчи на ЧМ-2018, потому теперь обладатель гордого статуса «основной футболист четвертьфиналиста чемпионата мира». А заодно и официального звания «Заслуженный мастер спорта».

Источник: РИА "Новости"

Только вот в «Спартаке» в этом сезоне Кутепов не играет. От слова «совсем». И Sport24 уже писал о том, что эта ситуация привлекла «Краснодар» и «Зенит». Оба клуба заинтересованы в Кутепове. А тут еще и отец Ильи продвинул историю своими словами: «Возможно, информация об интересе «Зенита» и «Краснодара» — ход агента. Во всяком случае, я бы так сделал. Роману Зобнину после чемпионата мира улучшили контракт.

А тут человек вернулся с успешного чемпионата мира, почему он должен работать по старому контракту? Если Илья так сыграл за сборную, то лучшего момента для поднятия ценника, повышения зарплаты не найти.

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Агенту Ильи имело смысл расшевелить руководство «Спартака»… Однако я не вижу смысла переходить в «Краснодар». Вариант с «Зенитом» выглядит предпочтительнее. Посмотрите, кто там в центре играет. Миха Мевля, Эмануэль Маммана, правда, он травмирован, Бранислав Иванович — все иностранцы. Игрок с российским паспортом точно не помешал бы. Сын говорит, что на связи агентом, тот работает — и все. Ничего с матерью мы толком не знаем. Но думаю, было бы правильно, если бы Илья переподписал контракт со «Спартаком», — цитирует отца футболиста «Советский спорт».

Сам Кутепов тоже взял слово. В эксклюзивном интервью Sport24 Илья, на время, закрыл вопрос.

Источник: Sport24

— В последние дни появилось много слухов относительно вашего будущего. Откуда они берутся и что происходит?

— Честно говоря, для меня это тоже сюрприз. Я так же, как и вы, читаю всё в прессе, но не обращаю на это внимание. В данный момент я вернулся в общую группу, оправился от травмы и думаю только о том, как помочь «Спартаку».

— Вас действительно не устраивают условия действующего контракта?

— Повторяю ещё раз. Я не думаю об этом. Я люблю «Спартак» и буду делать все, что от меня зависит, чтобы помочь команде. Ни вопросы контракта, ни другие вопросы не отвлекают меня от работы. Все мысли связаны со «Спартаком».

— Но ваш отец заявил, что вы недовольны тем, что клуб не предложил вам контракт после удачного выступления на чемпионате мира.

— У папы может быть любое мнение и он может его высказывать, как и другие люди, но он не мой агент и не ведет мои дела. У меня есть агент, который занимается всеми вопросами развития моей карьеры. Только он может выражать мою позицию по тому или иному вопросу.

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