«Папа не мой агент»: Илья Кутепов отвечает отцу

Тяжело подобрать какие-то слова... Чемпионат мира для нас закончился Но это было лучшее время, это были незабываемые моменты, этим нужно дорожить! Меня переполняет гордость за тех парней, которые плечом к плечу прошли весь этот путь! Гордость за тренерский, административный, медицинский штаб , что мне удалось провести этот ЧМ вместе с вами Спасибо страна Спасибо болельщики за вашу поддержку! Вместе мы можем многое

A post shared by Илья Кутепов (@illson1916) on Jul 7, 2018 at 4:38pm PDT