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20:25 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Рубин» перед ЦСКА: без Бердыева и новичков

Казанская команда провела открытую тренировку накануне встречи с армейцами.

Источник: ФК "Рубин"

А ГДЕ БЕРДЫЕВ?

Открытые занятия и общение с прессой накануне матчей в Казани запустил Хави Грасия. Испанский тренер говорил, что в примере он общался с журналистами каждый день, так что ответить на простые вопросы раз в неделю в России для него было вполне нормальным. Казалось, что с возвращением Курбана Бердыева «лавочка прикроется», но суровый тренер сохранил эту традицию и не пропустил ни одного выхода к СМИ. Но не в четверг.

На логичный вопрос: «А где Бердыев?» работники клуба загадочно улыбались и говорили, что не в курсе. Некоторые даже предположили, что он выйдет к команде, как только журналисты покинут базу. Еще по одной из версий он уехал на какое-то мероприятие с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым в один из районов республики.

Футбол
Премьер-лига 2018/2019
Тур 5, 25.08.2018, 16:30
Рубин
-ЦСКА-

Главного тренера перед журналистами заменил его помощник Виталий Кафанов.

— Сегодняшний ЦСКА — это другая команда, — начал Кафанов. — Другая оборона. С каждой игрой они выглядят все сплоченнее.

— То, что у ЦСКА много молодежи, может ли как-то сыграть в плюс «Рубину»?

— Думаю, что нет. Это сильная команда.

— Гол на последних секундах, пропущенный от «Ахмата». Что это? Хвост тянется второй год.

— Каждый гол надо рассматривать отдельно. Где-то была системная ошибка, где-то индивидуальная, где-то просто не повезло. Думаю, что в Грозном была потеря концентрации.

— В каком состоянии Сослан Джанаев?

— Он тренируется индивидуально.

— А остальные игроки?

— В принципе, все готовятся сыграть: Бухаров, Подберезкин, Кудряшов.

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ПОЛОЗ В КРОССОВКАХ

Несмотря на слова тренера, далеко не все игроки казанцев проводили занятие в общей группе. В тот момент, когда все начали работу с мячами, Чико Флорес и Хорен Байрамян начали накручивать круги вокруг поля.

Форвард Дмитрий Полоз и вовсе наблюдал за тренировкой, сидя на скамейке. Нападающий был в форме, но на его ногах были кроссовки, а не бутсы, что намекало на то, что футболиста берегут перед матчем. Рядом с Полозом сидел и Ибрагим Цаллагов.

Пока неизвестно, сыграют ли они в субботу.

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АЗМУН ОСТАЕТСЯ?

Руководство клуба не скрывает того, что в клубе наводят порядок с финансами. После трансферной кампании, затеянной прошлым руководством, клуб ушел в гигантский минус и сейчас пытается оптимизировать траты. Менеджеры договариваются об арендах игроков или ищут свободных агентов. Бердыев каким-то образом умудряется выжимать результат и из такого материала.

В нынешнем составе реальный интерес у других клубов вызывает Сердар Азмун. Иранцем интересовались клубы из Германии, Италии и Испании еще до чемпионата мира. Турнир Азмуну откровенно не удался, но предложения все равно продолжают поступать. Сам Бердыев говорил, что звонки в клуб возобновились после дубля иранца в 1-м туре в ворота «Краснодара».

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Сообщалось и о том, что в случае конкретного предложения клуб отпустит защитников сборной России — Владимира Граната и Федора Кудряшова. У «Рубина» сейчас в обороне полный комплект и без этой пары, а зарплата обоих слишком высока для нынешних казанских реалий.

— Как двигаются трансферные дела? Говорилось, что команду могут покинуть некоторые игроки, — спросили у Кафанова сегодня.

— У «Рубина» не так много игроков, чтобы с кем-то расставаться. Чтобы кого-то продать, нужно сначала кого-то взять.

— А есть надежда, что удастся кого-то приобрести?

— (После паузы.) Надежда всегда есть.

Видимо, до закрытия трансферного окна новости из «Рубина» еще будут. ​

Артур ЕНИКЕЕВ из Казани.

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