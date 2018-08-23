«Рубин» перед ЦСКА: без Бердыева и новичков
Казанская команда провела открытую тренировку накануне встречи с армейцами.
Казанская команда провела открытую тренировку накануне встречи с армейцами.
Открытые занятия и общение с прессой накануне матчей в Казани запустил Хави Грасия. Испанский тренер говорил, что в примере он общался с журналистами каждый день, так что ответить на простые вопросы раз в неделю в России для него было вполне нормальным. Казалось, что с возвращением Курбана Бердыева «лавочка прикроется», но суровый тренер сохранил эту традицию и не пропустил ни одного выхода к СМИ. Но не в четверг.
На логичный вопрос: «А где Бердыев?» работники клуба загадочно улыбались и говорили, что не в курсе. Некоторые даже предположили, что он выйдет к команде, как только журналисты покинут базу. Еще по одной из версий он уехал на
Главного тренера перед журналистами заменил его помощник Виталий Кафанов.
— Сегодняшний ЦСКА — это другая команда, — начал Кафанов. — Другая оборона. С каждой игрой они выглядят все сплоченнее.
— То, что у ЦСКА много молодежи, может ли
— Думаю, что нет. Это сильная команда.
— Гол на последних секундах, пропущенный от «Ахмата». Что это? Хвост тянется второй год.
— Каждый гол надо рассматривать отдельно.
— В каком состоянии Сослан Джанаев?
— Он тренируется индивидуально.
— А остальные игроки?
— В принципе, все готовятся сыграть: Бухаров, Подберезкин, Кудряшов.
Несмотря на слова тренера, далеко не все игроки казанцев проводили занятие в общей группе. В тот момент, когда все начали работу с мячами, Чико Флорес и Хорен Байрамян начали накручивать круги вокруг поля.
Форвард Дмитрий Полоз и вовсе наблюдал за тренировкой, сидя на скамейке. Нападающий был в форме, но на его ногах были кроссовки, а не бутсы, что намекало на то, что футболиста берегут перед матчем. Рядом с Полозом сидел и Ибрагим Цаллагов.
Пока неизвестно, сыграют ли они в субботу.
Руководство клуба не скрывает того, что в клубе наводят порядок с финансами. После трансферной кампании, затеянной прошлым руководством, клуб ушел в гигантский минус и сейчас пытается оптимизировать траты. Менеджеры договариваются об арендах игроков или ищут свободных агентов. Бердыев
В нынешнем составе реальный интерес у других клубов вызывает Сердар Азмун. Иранцем интересовались клубы из Германии, Италии и Испании еще до чемпионата мира. Турнир Азмуну откровенно не удался, но предложения все равно продолжают поступать. Сам Бердыев говорил, что звонки в клуб возобновились после дубля иранца в 1-м туре в ворота «Краснодара».
Сообщалось и о том, что в случае конкретного предложения клуб отпустит защитников сборной России — Владимира Граната и Федора Кудряшова. У «Рубина» сейчас в обороне полный комплект и без этой пары, а зарплата обоих слишком высока для нынешних казанских реалий.
— Как двигаются трансферные дела? Говорилось, что команду могут покинуть некоторые игроки, — спросили у Кафанова сегодня.
— У «Рубина» не так много игроков, чтобы с
— А есть надежда, что удастся
— (После паузы.) Надежда всегда есть.
Видимо, до закрытия трансферного окна новости из «Рубина» еще будут.
Артур ЕНИКЕЕВ из Казани.