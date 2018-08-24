Орлов: Судя по всему, судьям в РПЛ дана команда не ставить пенальти на Дзюбе
Известный телекомментатор Геннадий Орлов рассказал, что возможное большое количество назначенных пенальти системой VAR не навредит футболу.
Известный телекомментатор Геннадий Орлов рассказал, что возможное большое количество назначенных пенальти системой VAR не навредит футболу.
«Большое количество пенальти не убьет футбол. Пенальти всегда интересно смотреть. Хуже — когда несправедливо.
Помните, рука в игре с испанцами, когда судья посмотрел и назначил пенальти, который нас спас? Его бы никогда не дали руководители ФИФА и УЕФА в ворота Испании в игре против любой другой команды. По определению, понимаете? Моя футбольная практика показывает, что всегда судьи невольно поддерживают лидеров — лидеров стран, лидеров в футболе, игроков. Ну так происходит. Это, может быть, под коркой происходит.
Смотрите, как судьи сейчас следят за Дзюбой в российском чемпионате. Им, судя по всему, дана команда. Не ставить пенальти? Да. Недавно судья — правда, это был бельгиец — не поставил три пенальти, при счете 8:1. Но это ещё раз говорит о том, что если команда играет, то можно и пенальти не ставить. Но главное — чтобы всё было справедливо, — сказал Орлов в эфире «Эхо Москвы».