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09:25 (мск), источник: Чемпионат.com

Орлов: Судя по всему, судьям в РПЛ дана команда не ставить пенальти на Дзюбе

Известный телекомментатор Геннадий Орлов рассказал, что возможное большое количество назначенных пенальти системой VAR не навредит футболу.

Источник: РИА "Новости"

«Большое количество пенальти не убьет футбол. Пенальти всегда интересно смотреть. Хуже — когда несправедливо.

Помните, рука в игре с испанцами, когда судья посмотрел и назначил пенальти, который нас спас? Его бы никогда не дали руководители ФИФА и УЕФА в ворота Испании в игре против любой другой команды. По определению, понимаете? Моя футбольная практика показывает, что всегда судьи невольно поддерживают лидеров — лидеров стран, лидеров в футболе, игроков. Ну так происходит. Это, может быть, под коркой происходит.

Смотрите, как судьи сейчас следят за Дзюбой в российском чемпионате. Им, судя по всему, дана команда. Не ставить пенальти? Да. Недавно судья — правда, это был бельгиец — не поставил три пенальти, при счете 8:1. Но это ещё раз говорит о том, что если команда играет, то можно и пенальти не ставить. Но главное — чтобы всё было справедливо, — сказал Орлов в эфире «Эхо Москвы».

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