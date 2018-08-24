Ветеран ФК «Спартак» Алексей Парамонов скончался в возрасте 93 лет

«Алексей Парамонов скончался, сегодня родственники приедут в больницу и определятся с датой похорон», — сказал Захаров.
Парамонов в составе «Спартака» провел 13 сезонов (1947−1959), в которых сыграл 302 матча и забил 73 мяча. С красно-белыми он стал четырехкратным чемпионом СССР, двукратным обладателем Кубка СССР, двукратным серебряным и трехкратным бронзовым призером чемпионата страны. В составе сборной СССР Парамонов принял участие в 13 матчах и стал олимпийским чемпионом 1956 года в Мельбурне.
Парамонов — заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер РСФСР, ветеран Великой Отечественной войны, заслуженный работник физической культуры и спорта РФ, академик Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка, почетный гражданин Боровска (Калужская область), где он родился 21 февраля 1925 года.