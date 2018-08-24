Ветеран ФК «Спартак» Алексей Парамонов скончался в возрасте 93 лет

«Алексей Парамонов скончался, сегодня родственники приедут в больницу и определятся с датой похорон», — сказал Захаров.

Парамонов в составе «Спартака» провел 13 сезонов (1947−1959), в которых сыграл 302 матча и забил 73 мяча. С красно-белыми он стал четырехкратным чемпионом СССР, двукратным обладателем Кубка СССР, двукратным серебряным и трехкратным бронзовым призером чемпионата страны. В составе сборной СССР Парамонов принял участие в 13 матчах и стал олимпийским чемпионом 1956 года в Мельбурне.