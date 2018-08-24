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09:34 (мск), источник: ТАСС

Ветеран ФК «Спартак» Алексей Парамонов скончался в возрасте 93 лет

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Олимпийский чемпион 1956 года в составе сборной СССР, бывший футболист «Спартака» Алексей Парамонов скончался на 94-м году жизни. Об этом ТАСС сообщил его близкий друг Михаил Захаров.

Источник: РИА "Новости"

«Алексей Парамонов скончался, сегодня родственники приедут в больницу и определятся с датой похорон», — сказал Захаров.

Парамонов в составе «Спартака» провел 13 сезонов (1947−1959), в которых сыграл 302 матча и забил 73 мяча. С красно-белыми он стал четырехкратным чемпионом СССР, двукратным обладателем Кубка СССР, двукратным серебряным и трехкратным бронзовым призером чемпионата страны. В составе сборной СССР Парамонов принял участие в 13 матчах и стал олимпийским чемпионом 1956 года в Мельбурне.

Парамонов — заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер РСФСР, ветеран Великой Отечественной войны, заслуженный работник физической культуры и спорта РФ, академик Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка, почетный гражданин Боровска (Калужская область), где он родился 21 февраля 1925 года.

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