«В “Спартак” меня принимали в церкви». Памяти Алексея Парамонова

Источник: Спорт-Экспресс

Алексей ПАРАМОНОВ

Родился 21 февраля 1925 года в Боровске Калужской губернии.

Нападающий, полузащитник. Заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер РСФСР.

Футбольную карьеру начал в команде «Строитель». Выступал за футбольные клубы «Строитель» (1945), ВВС (1946−1947) и «Спартак» (1947−1959).

4-кратный чемпион СССР (1952, 1953, 1956, 1958). 2-кратный серебряный призер (1954, 1955), 3-кратный бронзовый призер (1948, 1949, 1957). 2-кратный обладатель Кубка СССР (1950, 1958).

Выступал за «Спартак» в хоккее с мячом, став двукратным бронзовым призером чемпионата СССР (1950, 1951).

В составе футбольного «Спартака» провел 302 матча (296 — в основном составе), забил 73 мяча. Во всех матчах за «Спартак» заработал лишь два предупреждения.

Чемпион Олимпийских игр-1956 в Мельбурне.

В главной сборной СССР дебютировал в 29 лет — 8 сентября 1954 года в товарищеском матче против Швеции (7:0 дома).

16 сентября 1955 года в Москве принял участие в товарищеском матче сборных СССР и Индии, который закончился со счетом 11:1. Эта победа стала самой результативной в истории сборной СССР.

За сборную СССР провел 13 матчей (4 — за олимпийскую команду). Также сыграл в 4 неофициальных матчах сборной.

Последний матч в качестве игрока сыграл в возрасте 34 лет — за «Спартак» 11 июля 1959 года против иркутской «Энергии» (3:0 в гостях) в 1/16 финала Кубка СССР.

После завершения карьеры игрока работал тренером в юношеской сборной СССР (1960−1965), молодежной сборной СССР (1967−1969, 1979−1984), первой сборной СССР (1969−1971, 1973−1974). Работал главным тренером клуба «Этуаль» из Туниса (1965−1967, 1976−1977), с которым стал чемпионом страны (1965/66).

Ответственный секретарь Федерации футбола СССР (1985−1991). Член комитета УЕФА по проведению еврокубков (1984−1991), комитета УЕФА по мини-футболу (1991−1995). Ответственный секретарь совета президентов федераций футбола стран СНГ (1993−2002). Заместитель председателя комитета ветеранов Российского футбольного союза (с 1992, с 1996 — председатель). Советник президента РФС (1997−2005).

Награжден орденом «Знак Почета» (1957), медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», медалью «Ветеран труда» (1985), «Орденом Дружбы» (1995), орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени (1999), Олимпийским орденом МОК (2001), Рубиновым орденом УЕФА (2001), орденом Почета (2005), орденом ФИФА «За заслуги» (2006).

— С Озеровым вы дружили. Даже его «Победу» своим ключом открыли.

— Было дело (смеется). Николай Николаевич забыл свой ключ в машине, а у «Побед» все замки одинаковые, и он попросил помочь. Приходилось ставить на руль специальные блокировки, чтоб не угнали. Как-то со спартаковцем Витей Терентьевым и нашими дочками поехали на Воробьевы горы смотреть салют. Возвращаемся к машине — а ее нет. Побежали вперед — нашли. Вор не смог никуда повернуть — руль был заблокирован. И бросил машину.

— Озеров вас в «Спартак» и позвал?

— Да. Меня уже пару месяцев как освободили из ВВС, и однажды утром Озеров, с которым не были знакомы, позвонил и пригласил к председателю «Спартака». В 10 утра следующего дня приехал на Бауманскую, где клуб располагался в… здании церкви. Озеров там был со Зденеком Зигмундом, знаменитым хоккеистом. Пришли к председателю московского совета «Спартака» Кузину, тот спросил: «Какие у тебя просьбы, условия?» — «Никаких. Просто хочу играть за «Спартак».

— Мечта, а не новичок.

— Кузин спрашивает: «А в каких условиях ты живешь?» — «В Москве, в центре, все у меня нормально». — «Это как?» — «Комната 26 метров. Родители, сестра с мужем, другая сестра с мужем и ребенком. И я». Он усмехнулся: «Да, это хорошие условия. Ладно, будем решать. А сейчас я позвоню Альберту Хенриковичу, он тебя посмотрит».

Поехал в Тарасовку к эстонцу Альберту Вольрату, тренеру «Спартака». Оригинальный был человек. Любил немножко выпить, а потом залезал в запасную канализационную трубу, которая была у нас на базе, и засыпал. А супруга ходила, искала его и кричала: «Альберт! Альберт!».

Говорил он скупо, установки продолжались две минуты. Выражение «на яму» у Вольрата значило, что надо пасовать на свободное место. А мой просмотр тогда, в 47-м, был простым и продолжался 10 минут. И остался я в «Спартаке» на 13 лет.

— С квартирой-то как решилось?

— Председателем Мосгорисполкома был Михаил Яснов, болельщик «Спартака». В 50 году мы выиграли Кубок. Он пригласил всю команду на прием и там спросил, какие у нас проблемы. Кузин рассказал, что у 15 человек беда с жильем.

Почти все попросили квартиры, а я — комнату. Как-то неудобно было. Я же никогда и не жил в квартирах. На следующий день встречаемся на площади Революции с моей невестой Юлей, с которой уже решили расписаться. Она за голову схватилась: «Как? Ты отказался от квартиры?!».

К счастью, месяца через три наш тренер, интеллигентнейший Абрам Христофорович Дангулов, который к игрокам обращался на «вы» и по имени-отчеству, опять попал на прием к Яснову. Тут уж я его попросил сказать, что Парамонов женился, можно ли ему комнату на квартиру поменять. Мэр согласился.

А Озеров косвенно поучаствовал и в главном выборе моей жизни. Он играл в спектакле «Синяя птица» во МХАТе. Оставил мне два билета, а мы с Юлей по театрам ходили регулярно — футболистов «Спартака» там всегда ждали. Николай Николаевич попросил в антракте зайти к нему в гримерную. Зашел, представил Юлю, поговорили. Потом она выходит, я следом поворачиваюсь: «Ну как?» Озеров показывает большой палец вверх. Одобрил! Мы с Юлией Васильевной женаты уже почти 65 лет.

— Фантастика.

— Как-то были в Швейцарии на турне с молодежной командой «Спартака». Познакомился с Блаттером, тогда еще генсеком ФИФА. Затем был прием в кафе, я представил ему супругу, он поцеловал ей ручку. Она по сей день говорит: президент ФИФА мне руку поцеловал, а ты? (Смеется.) Я ее подкалываю: «Ты с тех пор эту руку так и не мыла?».

— Правда ли, что Озерову вас порекомендовал Анатолий Тарасов, тренировавший вас в ВВС?

— Точно не знаю, но, думаю, да. Озеров с Тарасовым дружили, в теннис играли. В «Спартаке» тогда группа ветеранов — Рязанцев, Тимаков, Василий и Алексей Соколовы — была на сходе. А мы с Тарасовым десять месяцев работали. Он предпочитал игроков трудолюбивых и относился ко мне хорошо.

Был очень справедливый, прямой, не любил фальши и лодырей. А любил дисциплину и не делал поблажек ни для кого. Мы дружили с его братом Юрой, и тот на две минуты опоздал на установку. Так Тарасов его не пустил: «Товарищ Тарасов, закройте дверь с другой стороны. Поезд уже ушел».

Тарасов жил по принципу: «Служить бы рад, прислуживаться тошно». Так же, как и его дочь Татьяна, которая и по характеру на него похожа, и внешне. Он даже перед Василием Сталиным отстаивал свои позиции, не шел у него на поводу, за что и был уволен.

Я от этого тоже пострадал. Новый тренер Капелькин привел восемь футболистов, всего их в ВВС стало 36, и группу надо было отчислять. Так он сказал Сталину, что я… родственник Тарасова. У нас носы были похожи. И Василий Иосифович отрезал: «Родственники Тарасова мне не нужны».