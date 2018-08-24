В Колумбии предложили «Ростову» различные варианты ковровых расцветок для формы

Homecenter Colombia: «Ростов» привет, у нас много различных вариантов формы для вас. Проводите каждую игру в новом варианте« «Ростов»: «Ваши варианты являются ложными. Подлинный только у нас» Homecenter Colombia: «Но мы просто хотели предложить вам больше выбора».

Идея о создании такой экипировки появилась после того, как один из болельщиков дончан пришел на матч 4-го тура чемпионата России против «Енисея» (4:0) с ковром и бурно отмечал голы, что попало в телетрансляцию. Креативная идея российского клуба вызвала ажиотаж как в российских, так и в зарубежных СМИ.