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11:20 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В Колумбии предложили «Ростову» различные варианты ковровых расцветок для формы

Интернет-магазин Homecenter Colombia в Твиттере предложил «Ростову» различные варианты ковровых расцветок для игровой формы.

Homecenter Colombia: «Ростов» привет, у нас много различных вариантов формы для вас. Проводите каждую игру в новом варианте«

«Ростов»: «Ваши варианты являются ложными. Подлинный только у нас»

Homecenter Colombia: «Но мы просто хотели предложить вам больше выбора».

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Ранее пресс-атташе «Ростова» Никита Кириленко опубликовал фотографию в ковровой форме. Снимок был сделан перед отправлением команды на игру 5-го тура чемпионата России против «Арсенала».

Идея о создании такой экипировки появилась после того, как один из болельщиков дончан пришел на матч 4-го тура чемпионата России против «Енисея» (4:0) с ковром и бурно отмечал голы, что попало в телетрансляцию. Креативная идея российского клуба вызвала ажиотаж как в российских, так и в зарубежных СМИ.

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