Матчи пятого тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память об Алексее Парамонове
ТАСС, 24 августа. Встречи пятого тура Российской
ТАСС, 24 августа. Встречи пятого тура Российской
Парамонов скончался на 94-м году жизни в московской больнице. Как сообщил ТАСС его близкий друг Михаил Захаров, родственники определятся с датой похорон позднее.
«Российская футбольная
Парамонов в составе «Спартака» провел 13 сезонов (1947−1959), в которых сыграл 302 матча и забил 73 мяча. С
Парамонов — заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер РСФСР, ветеран Великой Отечественной войны, заслуженный работник физической культуры и спорта РФ, академик Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка, почетный гражданин Боровска (Калужская область), где он родился 21 февраля 1925 года.
Пятый тур РПЛ пройдет с 24 по 27 августа.