Матчи пятого тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память об Алексее Парамонове

Парамонов скончался на 94-м году жизни в московской больнице. Как сообщил ТАСС его близкий друг Михаил Захаров, родственники определятся с датой похорон позднее.

«Российская футбольная премьер-лига выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким Алексея Александровича, в этот тяжелый час мы с вами, крепитесь, — говорится в сообщении. — Все матчи 5-го тура РПЛ и первенства России по футболу среди молодежных команд начнутся с минуты молчания в память об Алексее Александровиче».

Парамонов в составе «Спартака» провел 13 сезонов (1947−1959), в которых сыграл 302 матча и забил 73 мяча. С красно-белыми он стал четырехкратным чемпионом СССР, двукратным обладателем Кубка СССР, двукратным серебряным и трехкратным бронзовым призером чемпионата страны. В составе сборной СССР Парамонов принял участие в 13 матчах и стал олимпийским чемпионом 1956 года в Мельбурне.

Парамонов — заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер РСФСР, ветеран Великой Отечественной войны, заслуженный работник физической культуры и спорта РФ, академик Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка, почетный гражданин Боровска (Калужская область), где он родился 21 февраля 1925 года.