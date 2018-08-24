Источник: «Зенит» сделал конкретное предложение Маркизио. Игрок взвешивает за и против

Источник: AP 2018

Отмечается, что переговоры между российским клубом и представителями 32-летнего игрока прошли в последние часы.

Маркизио взял время на раздумья. Игрок склоняется к варианту с переходом в клуб, который будет выступать в нынешнем сезоне в Лиге чемпионов. В частности, он ждет предложения от «ПСЖ».

Маркизио расторг контракт с «Ювентусом» 17 августа. За 12 лет в составе команды он провел 389 матчей, забив 37 мячей. Вместе с туринцами он завоевал 14 трофеев, включая 7 титулов чемпиона Италии.