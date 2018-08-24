Источник: «Зенит» сделал конкретное предложение Маркизио. Игрок взвешивает за и против
Бывший полузащитник «Ювентуса» Клаудио Маркизио получил официальное предложение от «Зенита», утверждает Сalcionews24 со ссылкой на Gazzetta dello Sport.
Бывший полузащитник «Ювентуса» Клаудио Маркизио получил официальное предложение от «Зенита», утверждает Сalcionews24 со ссылкой на Gazzetta dello Sport.
Отмечается, что переговоры между российским клубом и представителями 32-летнего игрока прошли в последние часы.
Маркизио взял время на раздумья. Игрок склоняется к варианту с переходом в клуб, который будет выступать в нынешнем сезоне в Лиге чемпионов. В частности, он ждет предложения от «ПСЖ».
Маркизио расторг контракт с «Ювентусом» 17 августа. За 12 лет в составе команды он провел 389 матчей, забив 37 мячей. Вместе с туринцами он завоевал 14 трофеев, включая 7 титулов чемпиона Италии.
Ранее «СЭ» сообщал, что Маркизио с большой долей вероятности продолжит карьеру во Франции или США.