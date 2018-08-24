Глава РФС назвал смерть Парамонова огромной потерей для спортивного мира

Парамонов скончался в московской больнице на 94-м году жизни. В связи с этим все матчи пятого тура чемпионата России начнутся с минуты молчания.
«Невозможно переоценить тот вклад, который внес в развитие отечественного футбола великий Алексей Парамонов, — сказал Алаев. — Он стал примером и кумиром не одного поколения игроков. Российский футбольный союз окажет необходимую поддержку его семье. Мы понесли огромную потерю, скорбит весь спортивный мир».
Как сообщил ТАСС близкий друг Парамонова Михаил Захаров, ветеран «Спартака» будет похоронен в понедельник на Ваганьковском кладбище. Церемония прощания с Парамоновым пройдет в академии «Спартака» на улице Олений Вал.
В составе «Спартака» Парамонов провел 13 сезонов (1947−1959), в которых сыграл 302 матча и забил 73 мяча. За это время он стал четырехкратным чемпионом СССР, двукратным обладателем Кубка СССР, двукратным серебряным и трехкратным бронзовым призером чемпионата страны. В составе сборной СССР Парамонов принял участие в 13 матчах и стал олимпийским чемпионом на Играх 1956 года в Мельбурне.