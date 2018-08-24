Глава РФС назвал смерть Парамонова огромной потерей для спортивного мира

Парамонов скончался в московской больнице на 94-м году жизни. В связи с этим все матчи пятого тура чемпионата России начнутся с минуты молчания.

«Невозможно переоценить тот вклад, который внес в развитие отечественного футбола великий Алексей Парамонов, — сказал Алаев. — Он стал примером и кумиром не одного поколения игроков. Российский футбольный союз окажет необходимую поддержку его семье. Мы понесли огромную потерю, скорбит весь спортивный мир».

Как сообщил ТАСС близкий друг Парамонова Михаил Захаров, ветеран «Спартака» будет похоронен в понедельник на Ваганьковском кладбище. Церемония прощания с Парамоновым пройдет в академии «Спартака» на улице Олений Вал.