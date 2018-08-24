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17:12 (мск), источник: ТАСС

Все билеты на матч 5-го тура РПЛ «Спартак» — «Динамо» проданы

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Спартак» реализовал все билеты на матч 5-го тура чемпионата России с «Динамо». Об этом сообщается на официальном сайте «Спартака».

Встреча состоится 25 августа на «Открытии-Арене», начало — 19:00 мск.

«Матч вызвал огромный интерес у спартаковских болельщиков, все билеты на него уже проданы. Для самых преданных поклонников нашей команды, владельцев абонементов на текущий сезон и карт лояльности, были выделены приоритетные этапы покупки. Оставшиеся билеты раскуплены в период свободной онлайн-продажи. Поэтому в кассах билеты на игру с “Динамо” продаваться не будут», — говорится в сообщении.

«Спартак» после четырех матчей чемпионата страны занимает второе место в турнирной таблице, набрав 10 очков. «Динамо» идет на шестой строчке, имея в активе шесть очков.

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