Все билеты на матч 5-го тура РПЛ «Спартак» — «Динамо» проданы
МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Спартак» реализовал все билеты на матч 5-го тура чемпионата России с «Динамо». Об этом сообщается на официальном сайте «Спартака».
МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Спартак» реализовал все билеты на матч 5-го тура чемпионата России с «Динамо». Об этом сообщается на официальном сайте «Спартака».
Встреча состоится 25 августа на «Открытии-Арене», начало — 19:00 мск.
«Матч вызвал огромный интерес у спартаковских болельщиков, все билеты на него уже проданы. Для самых преданных поклонников нашей команды, владельцев абонементов на текущий сезон и карт лояльности, были выделены приоритетные этапы покупки. Оставшиеся билеты раскуплены в период свободной
«Спартак» после четырех матчей чемпионата страны занимает второе место в турнирной таблице, набрав 10 очков. «Динамо» идет на шестой строчке, имея в активе шесть очков.