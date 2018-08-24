Все билеты на матч 5-го тура РПЛ «Спартак» — «Динамо» проданы

«Матч вызвал огромный интерес у спартаковских болельщиков, все билеты на него уже проданы. Для самых преданных поклонников нашей команды, владельцев абонементов на текущий сезон и карт лояльности, были выделены приоритетные этапы покупки. Оставшиеся билеты раскуплены в период свободной онлайн-продажи. Поэтому в кассах билеты на игру с “Динамо” продаваться не будут», — говорится в сообщении.