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14:26 (мск), источник: TeamRussia.pro

Александр Жуков: Парамонов был настоящим спартаковцем

Почетный президент Олимпийского комитета России поделился воспоминаниями об ушедшем из жизни Алексее Парамонове.

Источник: AP 2018
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 — Прежде всего, хотел бы выразить самые искренние соболезнования родным и близким Алексея Парамонова. Увы, сегодня его не стало… Закончился жизненный путь великолепного спортсмена и замечательного человека. Мне посчастливилось много раз общаться с ним лично. Это был обаятельный, скромный, интеллигентный представитель выдающегося поколения советских футболистов, которое выигрывало Олимпийские игры, чемпионат Европы и вообще способно было победить любого соперника. Золото Мельбурна стало первым крупным футбольным успехом на международных турнирах в истории нашей страны, и Алексей Александрович сыграл важную роль в этом историческом достижении. Он и отличным рассказчиком был. Помню, как в 96-м году на чемпионате Европы в Англии мы заслушивались его рассказами о жизни и футболе послевоенных лет… И, конечно, он всегда оставался настоящим спартаковцем, преданным одному клубу и цветам своей команды, и пользовался заслуженным уважением всего футбольного сообщества. Светлая память.

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