Александр Жуков: Парамонов был настоящим спартаковцем

— Прежде всего, хотел бы выразить самые искренние соболезнования родным и близким Алексея Парамонова. Увы, сегодня его не стало… Закончился жизненный путь великолепного спортсмена и замечательного человека. Мне посчастливилось много раз общаться с ним лично. Это был обаятельный, скромный, интеллигентный представитель выдающегося поколения советских футболистов, которое выигрывало Олимпийские игры, чемпионат Европы и вообще способно было победить любого соперника. Золото Мельбурна стало первым крупным футбольным успехом на международных турнирах в истории нашей страны, и Алексей Александрович сыграл важную роль в этом историческом достижении. Он и отличным рассказчиком был. Помню, как в 96-м году на чемпионате Европы в Англии мы заслушивались его рассказами о жизни и футболе послевоенных лет… И, конечно, он всегда оставался настоящим спартаковцем, преданным одному клубу и цветам своей команды, и пользовался заслуженным уважением всего футбольного сообщества. Светлая память.