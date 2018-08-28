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19:28 (мск)

БК «Лига Ставок» увеличила максимальный выигрыш до 50 миллионов рублей

Генеральный партнер Российской Премьер-лиги БК «Лига Ставок» в пять раз повысила максимальный выигрыш с одного пари на матчи РПЛ — до рекордных 50 млн рублей. В прошлом сезоне эта сумма составляла 10 млн рублей, что также являлось максимальной выплатой на игры российского чемпионата среди отечественных букмекеров.

До 50 млн рублей могут выиграть клиенты, имеющие VIP-статус silver, gold или platinum в программе лояльности «Привилегия». Для этого нужно зарегистрироваться и заключить пари на любой матч Российской Премьер-лиги. Но и для всех остальных клиентов БК «Лига Ставок» повысила сумму максимального выигрыша с одной ставки — до 15 млн рублей.

В сезоне 2017/2018 количество пари на матчи РПЛ в БК «Лига Ставок» превысило все остальные национальные чемпионаты, включая английскую Премьер-лигу, итальянскую Серию А, испанскую Примеру и немецкую Бундеслигу.

На РПЛ приходится 5,79% заключенных в компании пари, на АПЛ — 5,7%. Больше ставок клиенты БК «Лига Ставок» делают только на матчи Лиги чемпионов. На этот турнир приходится 6,6% от общего оборота.

Самый популярный клуб РПЛ у клиентов БК «Лига Ставок» — московский «Спартак». На «красно-белых» приходится 10,76% от всех пари, заключаемых на матчи Российской Премьер-лиги. Совсем немного от «Спартака» отстаёт «Зенит» (10,58%), следом идут два московских клуба «Локомотив» (7,85%) и ЦСКА (7,51%). Замыкает пятёрку грозненский «Ахмат» (6,52%).

Сотрудничество Российской Премьер-лиги и БК «Лига Ставок» началось в 2010 году с совместной работы в рамках общеевропейской «Системы раннего оповещения», направленной на борьбу с договорными матчами. В 2014 году БК «Лига Ставок» стала официальной букмекерской компанией РПЛ, а с 2017 года — обладателем эксклюзивного титула генерального партнера чемпионата России по футболу.

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