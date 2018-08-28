БК «Лига Ставок» увеличила максимальный выигрыш до 50 миллионов рублей

До 50 млн рублей могут выиграть клиенты, имеющие VIP-статус silver, gold или platinum в программе лояльности «Привилегия». Для этого нужно зарегистрироваться и заключить пари на любой матч Российской Премьер-лиги. Но и для всех остальных клиентов БК «Лига Ставок» повысила сумму максимального выигрыша с одной ставки — до 15 млн рублей.

В сезоне 2017/2018 количество пари на матчи РПЛ в БК «Лига Ставок» превысило все остальные национальные чемпионаты, включая английскую Премьер-лигу, итальянскую Серию А, испанскую Примеру и немецкую Бундеслигу.

На РПЛ приходится 5,79% заключенных в компании пари, на АПЛ — 5,7%. Больше ставок клиенты БК «Лига Ставок» делают только на матчи Лиги чемпионов. На этот турнир приходится 6,6% от общего оборота.

Самый популярный клуб РПЛ у клиентов БК «Лига Ставок» — московский «Спартак». На «красно-белых» приходится 10,76% от всех пари, заключаемых на матчи Российской Премьер-лиги. Совсем немного от «Спартака» отстаёт «Зенит» (10,58%), следом идут два московских клуба «Локомотив» (7,85%) и ЦСКА (7,51%). Замыкает пятёрку грозненский «Ахмат» (6,52%).