БК «Лига Ставок» увеличила максимальный выигрыш до 50 миллионов рублей
Генеральный партнер Российской
Генеральный партнер Российской
До 50 млн рублей могут выиграть клиенты, имеющие VIP-статус silver, gold или platinum в программе лояльности «Привилегия». Для этого нужно зарегистрироваться и заключить пари на любой матч Российской
В сезоне 2017/2018 количество пари на матчи РПЛ в БК «Лига Ставок» превысило все остальные национальные чемпионаты, включая английскую
На РПЛ приходится 5,79% заключенных в компании пари, на АПЛ — 5,7%. Больше ставок клиенты БК «Лига Ставок» делают только на матчи Лиги чемпионов. На этот турнир приходится 6,6% от общего оборота.
Самый популярный клуб РПЛ у клиентов БК «Лига Ставок» — московский «Спартак». На «красно-белых» приходится 10,76% от всех пари, заключаемых на матчи Российской
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