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18:28 (мск), источник: Чемпионат.com

Нобоа успешно прооперирован в Барселоне

Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа успешно перенёс операцию после травмы передней крестообразной связки.

Источник: РИА "Новости"

«Операция прошла успешно; в течение двух недель он будет проходить реабилитацию в Барселоне, после чего вернётся в Петербург. Ожидается, что общий срок восстановления составит шесть месяцев. Футбольный клуб “Зенит” желает Кристиану Нобоа мужества и скорейшего возвращения на поле!», — говорится в сообщении клуба.

Напомним, Нобоа получил травму в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (4:1).

На данный момент «Зенит» лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Сергея Семака одержала четыре победы в стартовых четырёх турах чемпионата. В следующем матче сине-бело-голубые на выезде встретятся с «Уфой» (26 августа).

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