Нобоа успешно прооперирован в Барселоне

«Операция прошла успешно; в течение двух недель он будет проходить реабилитацию в Барселоне, после чего вернётся в Петербург. Ожидается, что общий срок восстановления составит шесть месяцев. Футбольный клуб “Зенит” желает Кристиану Нобоа мужества и скорейшего возвращения на поле!», — говорится в сообщении клуба.