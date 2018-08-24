Нобоа успешно прооперирован в Барселоне
Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа успешно перенёс операцию после травмы передней крестообразной связки.
Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа успешно перенёс операцию после травмы передней крестообразной связки.
«Операция прошла успешно; в течение двух недель он будет проходить реабилитацию в Барселоне, после чего вернётся в Петербург. Ожидается, что общий срок восстановления составит шесть месяцев. Футбольный клуб “Зенит” желает Кристиану Нобоа мужества и скорейшего возвращения на поле!», — говорится в сообщении клуба.
Напомним, Нобоа получил травму в матче 4-го тура Российской
На данный момент «Зенит» лидирует в турнирной таблице Российской