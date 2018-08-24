Стали известны стартовые составы «Арсенала» и «Ростова» на матч РПЛ

Стали известны стартовые составы «Арсенала» и «Ростова» на матч РПЛ

Тульский «Арсенал» и «Ростов» определились со стартовыми составами на матч пятого тура чемпионата России, сообщает Sport24.