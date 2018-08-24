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19:20 (мск), источник: Газета.Ру

Стали известны стартовые составы «Арсенала» и «Ростова» на матч РПЛ

Тульский «Арсенал» и «Ростов» определились со стартовыми составами на матч пятого тура чемпионата России, сообщает Sport24.

Источник: РИА "Новости"

Стартовый состав «Арсенала»: Артур Нигматуллин, Александр Денисов, Максим Беляев, Виктор Альварес, Кирилл Комбаров, Горан Чаушич, Игорь Горбатенко, Кантемир Берхамов, Сергей Ткачев, Зелимхан Бакаев, Лука Джорджевич;.

Стартовый состав «Ростова»: Илья Абаев, Сергей Паршивлюк, Мацей Вилюш, Рагнар Сигурдссон, Сверрир Ингасон, Дмитрий Скопинцев, Антон Салетрос, Александр Гацкан, Алексей Ионов, Аяз Гулиев, Бьорн Сигурдарсон.

Встреча между «Арсеналом» и «Ростовом» пройдет в Туле 24 августа. Начало — 19.30 мск.

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