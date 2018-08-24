Стали известны стартовые составы «Арсенала» и «Ростова» на матч РПЛ
Тульский «Арсенал» и «Ростов» определились со стартовыми составами на матч пятого тура чемпионата России, сообщает Sport24.
Тульский «Арсенал» и «Ростов» определились со стартовыми составами на матч пятого тура чемпионата России, сообщает Sport24.
Стартовый состав «Арсенала»: Артур Нигматуллин, Александр Денисов, Максим Беляев, Виктор Альварес, Кирилл Комбаров, Горан Чаушич, Игорь Горбатенко, Кантемир Берхамов, Сергей Ткачев, Зелимхан Бакаев, Лука Джорджевич;.
Стартовый состав «Ростова»: Илья Абаев, Сергей Паршивлюк, Мацей Вилюш, Рагнар Сигурдссон, Сверрир Ингасон, Дмитрий Скопинцев, Антон Салетрос, Александр Гацкан, Алексей Ионов, Аяз Гулиев, Бьорн Сигурдарсон.
Встреча между «Арсеналом» и «Ростовом» пройдет в Туле 24 августа. Начало — 19.30 мск.