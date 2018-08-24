Массимо Каррера: Меня не интересует, что говорит отец Кутепова

«Спросите у него. Я говорю об игроке. Что там говорит отец — меня не интересует. Это его дело. Конечно, на моем отношении к Илье эти слова не сказались. Почему это должно как-то влиять? Он не играл, потому что был травмирован и не тренировался только по этим причинам», — приводит слова Карреры Sport24.ru.