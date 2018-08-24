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19:49 (мск), источник: Советский спорт

Массимо Каррера: Меня не интересует, что говорит отец Кутепова

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал интервью Олега Кутепова «Советскому спорту».

Источник: РИА "Новости"

Отец Ильи Кутепова заявлял, что «Спартаку» следует подписать контракт с сыном на улучшенных условиях, так, как это было сделано с Романом Зобниным.

«Спросите у него. Я говорю об игроке. Что там говорит отец — меня не интересует. Это его дело. Конечно, на моем отношении к Илье эти слова не сказались. Почему это должно как-то влиять? Он не играл, потому что был травмирован и не тренировался только по этим причинам», — приводит слова Карреры Sport24.ru.

Ранее сообщалось, что защитник «Спартака» может перебраться в «Зенит» или «Краснодар».

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