Массимо Каррера: Меня не интересует, что говорит отец Кутепова
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал интервью Олега Кутепова «Советскому спорту».
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал интервью Олега Кутепова «Советскому спорту».
Отец Ильи Кутепова заявлял, что «Спартаку» следует подписать контракт с сыном на улучшенных условиях, так, как это было сделано с Романом Зобниным.
«Спросите у него. Я говорю об игроке. Что там говорит отец — меня не интересует. Это его дело. Конечно, на моем отношении к Илье эти слова не сказались. Почему это должно
Ранее сообщалось, что защитник «Спартака» может перебраться в «Зенит» или «Краснодар».