«Ростов» благодаря голу Ионова с пенальти обыграл «Арсенал» в матче РПЛ
ТАСС, 24 августа. Футбольный клуб «Ростов» одержал победу над тульским «Арсеналом» со счетом 1:0 в выездном матче пятого тура Российской
ТАСС, 24 августа. Футбольный клуб «Ростов» одержал победу над тульским «Арсеналом» со счетом 1:0 в выездном матче пятого тура Российской
Гол на 65-й минуте матча забил полузащитник гостей Алексей Ионов, реализовав 11-метровый удар.
«Ростов» одержал четвертую победу в пяти матчах РПЛ в текущем сезоне, три из них — со счетом 1:0. Единственное поражение команда потерпела в третьем туре в домашнем матче с самарскими «Крыльями Советов» (0:1). Ростовчане набрали 12 очков и вышли на второе место в таблице. «Арсенал», в активе которого четыре очка, занимает 12-ю позицию.
В следующем матче «Ростов» 31 августа на своем поле примет казанский «Рубин». «Арсенал» 2 сентября на выезде встретится с красноярским «Енисеем».
|Олег Кононов
|Валерий Карпин
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|0
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|3
|5
|Удары (всего)
|4
|2
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|1
|8
|Угловые
|7
|7
|Фолы
|14
|2
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Владимир Миневич (Смоленск, Россия)