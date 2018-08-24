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21:47 (мск), источник: ТАСС

«Ростов» благодаря голу Ионова с пенальти обыграл «Арсенал» в матче РПЛ

ТАСС, 24 августа. Футбольный клуб «Ростов» одержал победу над тульским «Арсеналом» со счетом 1:0 в выездном матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе «Арсенал» в Туле.

Источник: ИТАР-ТАСС

Гол на 65-й минуте матча забил полузащитник гостей Алексей Ионов, реализовав 11-метровый удар.

«Ростов» одержал четвертую победу в пяти матчах РПЛ в текущем сезоне, три из них — со счетом 1:0. Единственное поражение команда потерпела в третьем туре в домашнем матче с самарскими «Крыльями Советов» (0:1). Ростовчане набрали 12 очков и вышли на второе место в таблице. «Арсенал», в активе которого четыре очка, занимает 12-ю позицию.

В следующем матче «Ростов» 31 августа на своем поле примет казанский «Рубин». «Арсенал» 2 сентября на выезде встретится с красноярским «Енисеем».

Арсенал Т 0:1
Первый тайм: 0:0
Ростов
24.08.2018, 19:30 основной раунд: 5-й тур Арсенал
Главные тренеры
Олег Кононов Валерий Карпин
Голы
11 Алексей Ионов 65′
Составы
Артур Нигматуллин 1
Виктор Альварес 21
Максим Беляев 6
Александр Денисов 71
Сергей Ткачев 11
Горан Чаушич 20
Игорь Горбатенко 23
Лука Джорджевич 18
75′ Кирилл Комбаров (к) 9
Анри Хагуш 14
72′ Зелимхан Бакаев 78
Даниил Лесовой 22
72′ Кантемир Берхамов 7
Эванс Кангва 10
31 Илья Абаев
4 Сергей Паршивлюк
77 Дмитрий Скопинцев
3 Мацей Вилюш
6 Рагнар Сигурдссон
15 Сверрир Ингасон
8 Аяз Гулиев
84 Александр Гацкан (к)
17 Антон Салетрос 77′
7 Артур Юсупов
9 Бьорн Сигурдарсон 66′
14 Элдор Шомуродов 90+4′
11 Алексей Ионов 87′
10 Александр Зуев 88′
Статистика
0 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
0 Голевые моменты 3
5 Удары (всего) 4
2 Удары в створ 2
0 Штанги, перекладины 1
8 Угловые 7
7 Фолы 14
2 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Владимир Миневич (Смоленск, Россия)
Обозначения
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Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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