«Ростов» благодаря голу Ионова с пенальти обыграл «Арсенал» в матче РПЛ

«Ростов» одержал четвертую победу в пяти матчах РПЛ в текущем сезоне, три из них — со счетом 1:0. Единственное поражение команда потерпела в третьем туре в домашнем матче с самарскими «Крыльями Советов» (0:1). Ростовчане набрали 12 очков и вышли на второе место в таблице. «Арсенал», в активе которого четыре очка, занимает 12-ю позицию.