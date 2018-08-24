«Так и тренироваться не будем»: Карпин в майке с ковром
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин пришел на
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин пришел на
— Помогает ли ковер побеждать? Посмотрим, что будет дальше. Так и тренироваться не будем, только на ковер рассчитывать, — пошутил тренер.
Ковер стал мемом после домашней игры ростовчан с «Енисеем» (4:0) в прошлом туре, когда один из фанатов пронес необычный «баннер» на трибуну. Вслед за этим «Ростов» выпустил новый комплект формы.
|Олег Кононов
|Валерий Карпин
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|0
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|3
|5
|Удары (всего)
|4
|2
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|1
|8
|Угловые
|7
|7
|Фолы
|14
|2
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Владимир Миневич (Смоленск, Россия)