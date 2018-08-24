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22:25 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Так и тренироваться не будем»: Карпин в майке с ковром

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин пришел на пресс-конференцию после победы в матче 5-го тура РПЛ над «Арсеналом» (1:0) в майке с ковром.

— Помогает ли ковер побеждать? Посмотрим, что будет дальше. Так и тренироваться не будем, только на ковер рассчитывать, — пошутил тренер.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ковер стал мемом после домашней игры ростовчан с «Енисеем» (4:0) в прошлом туре, когда один из фанатов пронес необычный «баннер» на трибуну. Вслед за этим «Ростов» выпустил новый комплект формы.

Арсенал Т 0:1
Первый тайм: 0:0
Ростов
24.08.2018, 19:30 Зрители: 12289 основной раунд: 5-й тур Арсенал
Главные тренеры
Олег Кононов Валерий Карпин
Голы
11 Алексей Ионов 65′
Составы
Артур Нигматуллин 1
Виктор Альварес 21
Максим Беляев 6
Александр Денисов 71
Сергей Ткачев 11
Горан Чаушич 20
Игорь Горбатенко 23
Лука Джорджевич 18
75′ Кирилл Комбаров (к) 9
Анри Хагуш 14
72′ Зелимхан Бакаев 78
Даниил Лесовой 22
72′ Кантемир Берхамов 7
Эванс Кангва 10
31 Илья Абаев
4 Сергей Паршивлюк
77 Дмитрий Скопинцев
3 Мацей Вилюш
6 Рагнар Сигурдссон
15 Сверрир Ингасон
8 Аяз Гулиев
84 Александр Гацкан (к) 90+4′
17 Антон Салетрос 77′
7 Артур Юсупов
9 Бьорн Сигурдарсон 66′
14 Элдор Шомуродов
11 Алексей Ионов 87′
10 Александр Зуев 88′
Статистика
0 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
0 Голевые моменты 3
5 Удары (всего) 4
2 Удары в створ 2
0 Штанги, перекладины 1
8 Угловые 7
7 Фолы 14
2 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Владимир Миневич (Смоленск, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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Гол
Автогол
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Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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