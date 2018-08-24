Маркизио в «Зените», Шимански в ЦСКА? Трансферы и слухи дня

ВОСПИТАННИК «ЮВЕ» В ПЕТЕРБУРГЕ

Начнем с «Зенита». Бывший полузащитник «Ювентуса» Клаудио Маркизио получил официальное предложение от петербуржцев, утверждает Сalcionews24 со ссылкой на Gazzetta dello Sport. Отмечается, что по завершении переговоров между российской стороной и представителями 32-летнего игрока Маркизио взял время на раздумье. Футболист склоняется к варианту с переходом в клуб, который будет выступать в нынешнем сезоне в Лиге чемпионов — в частности, ждет предложения от «ПСЖ». Накануне Football Italia также сообщил, что Маркизио может продолжить карьеру в «Зените», но не уточнил детали контракта, который российский клуб готов ему предложить.

Напомним, воспитанник туринского клуба, который провел почти всю карьеру в составе «Старой синьоры» (исключение — аренда в «Эмполи» в сезоне-2007/08), 17 августа расторг контракт с «Юве» по обоюдному согласию сторон. За 12 лет в составе «Ювентуса» Маркизио принял участие в 389 матчах и забил 37 мячей. Вместе с туринцами он завоевал 14 трофеев, включая 7 титулов чемпиона Италии.

Ранее «СЭ» сообщал, что Маркизио с большой долей вероятности продолжит карьеру во Франции или США.

ПОЛЬСКИЙ ТАЛАНТ В МОСКВЕ

Продолжим с ЦСКА. Армейцы, как утверждает польский журналист Адам Годлевски, готовы заплатить 7 миллионов евро за полузащитника варшавской «Легии» Себастьяна Шимански. По информации источника, 19-летний поляк должен в ближайшее время пройти медосмотр в московском клубе.

— Если Шимански пройдет медосмотр, который состоится в одной из клиник Германии, то он побьет трансферный рекорд чемпионата Польши. ЦСКА уже предложил 7 миллионов евро за футболиста, — написал Годлевски в Твиттере.

Впрочем, крупнейшему польскому порталу Onet.pl стало известно, что это не так, хотя интерес армейцев действительно присутствует.

— Это выглядит красиво, но пока мы не получали предложений на такую сумму по Шимански, хотя переговоры о его трансфере продолжаются. ЦСКА — не единственный клуб, который интересуется Себастьяном, — сообщил Onet.pl источник в «Легии».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BjAjdHgAChR/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:33.28703703703704% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BjAjdHgAChR/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Sebastian Szymański (@szymanski53)</a> on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-05-20T18:04:51+00:00">May 20, 2018 at 11:04am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Шимански является воспитанником варшавского клуба, за первую команду выступает с сезона-2016/17 — за это время он провел 44 матча, в которых забил восемь мячей. Его игра вызывает большой интерес зарубежных клубов и в ближайшие дни его уход из «Легии» может быть оформлен официально.

ИЗ МАЛИ — В АРМИЮ

Еще одна новость об армейцах. Нападающий малийской команды «Гайдарс» Лассана Н'Диай в скором времени может стать игроком ЦСКА. 17-летний форвард находился на просмотре в армейском клубе, а накануне намекнул на возможный переход.

«ЦСКА — великая европейская команда. Это будет честь для меня», — написал Н'Диай в Твиттере.

Ранее сообщалось, что Н'Диай первое время проведет в молодежной команде ЦСКА. После наступления совершеннолетия, 3 октября, он подпишет контракт. В 2017 году форвард принял участие в юношеском чемпионате мира для игроков не старше 17 лет. В семи матчах он забил шесть мячей, а сборная Мали заняла четвертое место на турнире.

«ЗЕНИТ» ДАЛЬШЕ БЕЗ ЗУЕВА, «РОСТОВ» — БЕЗ МАКЕЕВА

Защитник Илья Зуев покинул «Зенит», информирует клубная пресс-служба. Контракт с 24-летним россиянином расторгнут по обоюдному согласию сторон. Уроженец Санкт-Петербурга и воспитанник сине-бело-голубых не провел за основную команду ни одного матча. С 2013 года Зуев выступал за «Зенит-2» (153 игры).

В свою очередь, «Ростов» объявил об уходе защитника Евгения Макеева — контракт с 29-летним футболистом также расторгнут по соглашению сторон.