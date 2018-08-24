Текущие события
Футбол. Зарубежный
24.08
Лион2
Страсбур0
Футбол. Зарубежный
24.08
Бавария3
Хоффенхайм1
Футбол. Премьер-лига
24.08
Арсенал Т0
Ростов1
Футбол. Зарубежный
24.08
Олимпик Д2
Шахтер Д5
Футбол. Премьер-лига
14:00
Урал
Ахмат
Футбол. Зарубежный
14:30
Вулверхэмптон Уондерерс
Манчестер Сити
Все события
Фоторепортажи
19Артему Дзюбе — 30! Уникальные кадры из архива «СЭ»
7Головин в «Монако». Еще несколько крутых фото на Лазурном побережье
24 августа, источник: Спорт-Экспресс

Маркизио в «Зените», Шимански в ЦСКА? Трансферы и слухи дня

Самые громкие трансферные слухи и новости — в традиционном обзоре «СЭ».

ВОСПИТАННИК «ЮВЕ» В ПЕТЕРБУРГЕ

Начнем с «Зенита». Бывший полузащитник «Ювентуса» Клаудио Маркизио получил официальное предложение от петербуржцев, утверждает Сalcionews24 со ссылкой на Gazzetta dello Sport. Отмечается, что по завершении переговоров между российской стороной и представителями 32-летнего игрока Маркизио взял время на раздумье. Футболист склоняется к варианту с переходом в клуб, который будет выступать в нынешнем сезоне в Лиге чемпионов — в частности, ждет предложения от «ПСЖ». Накануне Football Italia также сообщил, что Маркизио может продолжить карьеру в «Зените», но не уточнил детали контракта, который российский клуб готов ему предложить.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, воспитанник туринского клуба, который провел почти всю карьеру в составе «Старой синьоры» (исключение — аренда в «Эмполи» в сезоне-2007/08), 17 августа расторг контракт с «Юве» по обоюдному согласию сторон. За 12 лет в составе «Ювентуса» Маркизио принял участие в 389 матчах и забил 37 мячей. Вместе с туринцами он завоевал 14 трофеев, включая 7 титулов чемпиона Италии.

Ранее «СЭ» сообщал, что Маркизио с большой долей вероятности продолжит карьеру во Франции или США.

ПОЛЬСКИЙ ТАЛАНТ В МОСКВЕ

Продолжим с ЦСКА. Армейцы, как утверждает польский журналист Адам Годлевски, готовы заплатить 7 миллионов евро за полузащитника варшавской «Легии» Себастьяна Шимански. По информации источника, 19-летний поляк должен в ближайшее время пройти медосмотр в московском клубе.

Во время загрузки произошла ошибка.

— Если Шимански пройдет медосмотр, который состоится в одной из клиник Германии, то он побьет трансферный рекорд чемпионата Польши. ЦСКА уже предложил 7 миллионов евро за футболиста, — написал Годлевски в Твиттере.

Впрочем, крупнейшему польскому порталу Onet.pl стало известно, что это не так, хотя интерес армейцев действительно присутствует.

— Это выглядит красиво, но пока мы не получали предложений на такую сумму по Шимански, хотя переговоры о его трансфере продолжаются. ЦСКА — не единственный клуб, который интересуется Себастьяном, — сообщил Onet.pl источник в «Легии».

Во время загрузки произошла ошибка.

Шимански является воспитанником варшавского клуба, за первую команду выступает с сезона-2016/17 — за это время он провел 44 матча, в которых забил восемь мячей. Его игра вызывает большой интерес зарубежных клубов и в ближайшие дни его уход из «Легии» может быть оформлен официально.

ИЗ МАЛИ — В АРМИЮ

Еще одна новость об армейцах. Нападающий малийской команды «Гайдарс» Лассана Н'Диай в скором времени может стать игроком ЦСКА. 17-летний форвард находился на просмотре в армейском клубе, а накануне намекнул на возможный переход.

«ЦСКА — великая европейская команда. Это будет честь для меня», — написал Н'Диай в Твиттере.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее сообщалось, что Н'Диай первое время проведет в молодежной команде ЦСКА. После наступления совершеннолетия, 3 октября, он подпишет контракт. В 2017 году форвард принял участие в юношеском чемпионате мира для игроков не старше 17 лет. В семи матчах он забил шесть мячей, а сборная Мали заняла четвертое место на турнире.

«ЗЕНИТ» ДАЛЬШЕ БЕЗ ЗУЕВА, «РОСТОВ» — БЕЗ МАКЕЕВА

Защитник Илья Зуев покинул «Зенит», информирует клубная пресс-служба. Контракт с 24-летним россиянином расторгнут по обоюдному согласию сторон. Уроженец Санкт-Петербурга и воспитанник сине-бело-голубых не провел за основную команду ни одного матча. С 2013 года Зуев выступал за «Зенит-2» (153 игры).

Во время загрузки произошла ошибка.

В свою очередь, «Ростов» объявил об уходе защитника Евгения Макеева — контракт с 29-летним футболистом также расторгнут по соглашению сторон.

— Мы благодарим Евгения за время, проведенное в нашей команде, и желаем успехов в дальнейшей карьере! — сообщается в официальном Твиттере дончан.

Во время загрузки произошла ошибка.
Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
ЦСКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
Ростов
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Фанаты ЦСКА перешли все грани. Так нельзя!
9-летняя дочь экс-вратаря "Рубина" и "Краснодара" умерла от удара током
Пятый тур ЧР продолжится тремя субботними матчами
«Ростов» вышел на второе место в чемпионате России по футболу
Конор Макгрегор оскорбил отца Хабиба Нурмагомедова
Скончалась олимпийская чемпионка 1960 года Валентина Растворова
Россиянка отыграла пять матчболов и вышла в основу US Open
«Бавария» стартовала с победы в новом сезоне Бундеслиги
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь