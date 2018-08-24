Маркизио в «Зените», Шимански в ЦСКА? Трансферы и слухи дня
Самые громкие трансферные слухи и новости — в традиционном обзоре «СЭ».
Самые громкие трансферные слухи и новости — в традиционном обзоре «СЭ».
Начнем с «Зенита». Бывший полузащитник «Ювентуса» Клаудио Маркизио получил официальное предложение от петербуржцев, утверждает Сalcionews24 со ссылкой на Gazzetta dello Sport. Отмечается, что по завершении переговоров между российской стороной и представителями 32-летнего игрока Маркизио взял время на раздумье. Футболист склоняется к варианту с переходом в клуб, который будет выступать в нынешнем сезоне в Лиге чемпионов — в частности, ждет предложения от «ПСЖ». Накануне Football Italia также сообщил, что Маркизио может продолжить карьеру в «Зените», но не уточнил детали контракта, который российский клуб готов ему предложить.
Напомним, воспитанник туринского клуба, который провел почти всю карьеру в составе «Старой синьоры» (исключение — аренда в «Эмполи» в сезоне-2007/08), 17 августа расторг контракт с «Юве» по обоюдному согласию сторон. За 12 лет в составе «Ювентуса» Маркизио принял участие в 389 матчах и забил 37 мячей. Вместе с туринцами он завоевал 14 трофеев, включая 7 титулов чемпиона Италии.
Ранее «СЭ» сообщал, что Маркизио с большой долей вероятности продолжит карьеру во Франции или США.
Продолжим с ЦСКА. Армейцы, как утверждает польский журналист Адам Годлевски, готовы заплатить 7 миллионов евро за полузащитника варшавской «Легии» Себастьяна Шимански. По информации источника, 19-летний поляк должен в ближайшее время пройти медосмотр в московском клубе.
— Если Шимански пройдет медосмотр, который состоится в одной из клиник Германии, то он побьет трансферный рекорд чемпионата Польши. ЦСКА уже предложил 7 миллионов евро за футболиста, — написал Годлевски в Твиттере.
Впрочем, крупнейшему польскому порталу Onet.pl стало известно, что это не так, хотя интерес армейцев действительно присутствует.
— Это выглядит красиво, но пока мы не получали предложений на такую сумму по Шимански, хотя переговоры о его трансфере продолжаются. ЦСКА — не единственный клуб, который интересуется Себастьяном, — сообщил Onet.pl источник в «Легии».
Шимански является воспитанником варшавского клуба, за первую команду выступает с сезона-2016/17 — за это время он провел 44 матча, в которых забил восемь мячей. Его игра вызывает большой интерес зарубежных клубов и в ближайшие дни его уход из «Легии» может быть оформлен официально.
Еще одна новость об армейцах. Нападающий малийской команды «Гайдарс» Лассана Н'Диай в скором времени может стать игроком ЦСКА. 17-летний форвард находился на просмотре в армейском клубе, а накануне намекнул на возможный переход.
«ЦСКА — великая европейская команда. Это будет честь для меня», — написал Н'Диай в Твиттере.
Ранее сообщалось, что Н'Диай первое время проведет в молодежной команде ЦСКА. После наступления совершеннолетия, 3 октября, он подпишет контракт. В 2017 году форвард принял участие в юношеском чемпионате мира для игроков не старше 17 лет. В семи матчах он забил шесть мячей, а сборная Мали заняла четвертое место на турнире.
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В свою очередь, «Ростов» объявил об уходе защитника Евгения Макеева — контракт с 29-летним футболистом также расторгнут по соглашению сторон.
— Мы благодарим Евгения за время, проведенное в нашей команде, и желаем успехов в дальнейшей карьере! — сообщается в официальном Твиттере дончан.